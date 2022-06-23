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Новости За рубежом
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членство в ЕС (773) Евросоюз (15857)

В Брюсселе сегодня стартует саммит, на котором рассмотрят предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

евросоюз

Двухдневный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза стартует сегодня в Брюсселе. Лидеры рассмотрят предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на членство в ЕС.

Об этом идет речь на сайте Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

"Лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, включая ее влияние на глобальный кризис продовольственной безопасности. Они также обсудят продолжение поддержки Украины, включающего экономическую, военную, политическую и гуманитарную поддержку", - отметили там.

Отдельно лидеры ЕС рассмотрят заявки на членство от Украины, Республики Молдова и Грузии.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года, а Грузия и Молдова – 3 марта 2022 года. Еврокомиссия обнародовала свое официальное мнение по поводу заявки всех трех стран 17 июня 2022 года.

Читайте: Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен перед саммитом призвала лидеров ЕС предоставить Киеву статус кандидата: "Следующий раздел истории ЕС сегодня пишет народ Украины"
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23.06.2022 09:26 Ответить
чекаємо на "дружні" поздоровлення від наших східних сусідів, щоб вони здохли усі разом...
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23.06.2022 09:29 Ответить
хватить носитися як з писаной торбой саме з кандидатсвтом тут ключове слово Коломойский Ермак Татаров та інші який зеленський принципово не зоче звільняти з ними на жаль ніякого членства не буде
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23.06.2022 09:31 Ответить
ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО

Он был в верховной раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337

7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал

Таким образом, в преамбуле Конституции закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины»
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23.06.2022 10:41 Ответить
А вчера 22 июня , видимо в честь этого,

пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.

И дата подходящая. Путину понравится
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23.06.2022 10:42 Ответить
 
 