В Брюсселе сегодня стартует саммит, на котором рассмотрят предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Двухдневный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза стартует сегодня в Брюсселе. Лидеры рассмотрят предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на членство в ЕС.

Об этом идет речь на сайте Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

"Лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, включая ее влияние на глобальный кризис продовольственной безопасности. Они также обсудят продолжение поддержки Украины, включающего экономическую, военную, политическую и гуманитарную поддержку", - отметили там.

Отдельно лидеры ЕС рассмотрят заявки на членство от Украины, Республики Молдова и Грузии.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года, а Грузия и Молдова – 3 марта 2022 года. Еврокомиссия обнародовала свое официальное мнение по поводу заявки всех трех стран 17 июня 2022 года.

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