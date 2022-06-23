Российские силы продвинулись более чем на 5 км к южным подступам к Лисичанску, - разведка Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские силы с 19 июня продвинулись более чем на 5 км к южным подступам в Лисичанск в Луганской области. Некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, результат недавнего подкрепления и сильной концентрации огня", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Минобороны Британии, российские силы оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкую агломерацию своим ползучим продвижением по окрестностям застроенных территорий.
"Однако их усилия по достижению более глубокого окружения по захвату западной части Донецкой области остаются безуспешными", - говорится в сводке.
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Наши Золоте залишили, яке прогнозувалось залишити ще місяць тому.
Наступ ворога набагато повільніший, чим по любим прогнозам.
P.S. Намагайтеся писати правильно, не знущайтеся з української мови.
Виявляється адміни таке не ******* ))))
Нажаль немає другого фронту ні з Фінами , ні з Японією , дуже б допомогло
Мы пока что тянем время. Надеюсь, тянем время на то, чтобы мобилизовать строителей и инженеров на постройку будущих военных заводов, сильно укрепленных от ракет и прикрытых ПВО, а на Западе в первую очередь просим станки и дистанционное обучение персонала для производства вооружений. Это главная цель должна быть, ради чего мы активно обороняемся ценой человеческих жертв, чтобы экстренно строить производство вооружений, на которых мы будем использовать бесплатный труд женщин и тунеядцев-мужчин, грамотно использовать всего 6 часов одна смена с 1 выходным в неделю плюс обед бесплатный, но требовать полной отдачи сил на производстве. Миллионы людей у нас могут быть мобилизованы на эти заводы. Тогда каждый снаряд, созданный лишь поставками из Европы и США станков, технологий и немного материалов, будет дешевле раз в 30, чем мы сейчас его получаем, платя за высокооплачиваемый труд американских и шведских рабочих. Но Зеленский, кто откосил от армии и никогда не работал на заводе, к сожалению не такой человек, как Сталин, кто был водителем и все же является рабочим человек со здравым умом. И это огромная проблема, что первый и самый большой пакет помощи очень много идет совсем не в ту сторону, в какую нужен. Не в станки фрезерные и токарные, не в конвейеры и аппараты роботизированной сварки, а в снаряды пострелять по Змеиному ради удовольствия, ведь это безопасно и пиар идет, а на фронте легко ответка прилететь может.