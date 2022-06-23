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война (46523) Генштаб ВС (4247) потери (3856)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 430 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1504 танков и 3632 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,русня,мертвий,орк

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 июня потери личного состава противника составляют около 34 430 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 34330 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1504 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 3632 (+8) ед,

артиллерийских систем - 756 (+4) ед,

РСЗО - 240 (+1) ед,

средства ПВО - 99 (+0) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 183 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6),

крылатые ракеты – 137 (+0),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед,

специальная техника – 60 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, - отметили в Генштабе.

Также читайте: Враг переместил танковые подразделения на Славянское направление и БТГ – на Бахмутское, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 430 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1504 танков и 3632 бронированных машины 01
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Топ комментарии
+10
1500 танков - маленький, промежуточный юбилей)
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23.06.2022 09:54
+9
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23.06.2022 09:31
+6
Слава ЗСУ.
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23.06.2022 10:01
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23.06.2022 09:31 Ответить
И так до ДНА!!!
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23.06.2022 09:43 Ответить
1500 танков - маленький, промежуточный юбилей)
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23.06.2022 09:54 Ответить
У рашки 13500 танков! Еще бить и бить...
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23.06.2022 16:07 Ответить
Ну можно нарисовать и 20 тысяч танков. ))) но вот в каком они состоянии если со складов снимают старенькие 64 ?
уничтоженные танки тоже можно использовать. Не все сгорает и коечто остается.

Был в Буче и сам видел как наши механики снимают с сожжённой техники орков то что можно использовать для наших танков.

Есть еще танки с захватом а не сожженых и поэтому цифры могут быть еще больше
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23.06.2022 17:18 Ответить
Он тільки 6000 розконсервував Т-62. Полюс Лука пропонує
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24.06.2022 00:45 Ответить
Ще є Т34, деревянні та надувні
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24.06.2022 00:48 Ответить
Армата ж
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24.06.2022 00:50 Ответить
Слава ЗСУ.
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23.06.2022 10:01 Ответить
"В 2018 году на вооружении Береговых и Сухопутных войск ВС России числилось 3030 танков, 10200 танков находятся на хранении." - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Вже завтра-післязавтра буде 50% від тих, що були в строю.
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23.06.2022 10:10 Ответить
Якщо вірити цьому відео То на Росії, ще дуже багато танків, вистачить на 5-6 років.
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23.06.2022 10:42 Ответить
Хранение по-кацапски - его не каждый танк "переживет".
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23.06.2022 12:48 Ответить
Виправте будь ласка, не 8, а 18 ББМ.
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23.06.2022 12:43 Ответить
7000 т-72 3000 т-80 200 т-90 2000 т-64 2000 т-62 2000 т-55 десь така кількість танків на зберіганні на рассеї, це по вікіпедії якщо трохи в ній пошукати а не читати тільки одну статтю на расейском
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23.06.2022 13:18 Ответить
********* ботяра однодневный,
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23.06.2022 16:09 Ответить
Якщо ви мене послали кхм подалі мотивуючи це тим що я зарееструвався тільки сьогодні - ви тим самим шановний попали в цуцванг. Якщо я бот боту все одно що ви його послали, якщо я жива людина то хіба можна ось так ні з того ні з чого посилати куди подалі .
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23.06.2022 17:38 Ответить
Всі голосять зесеу-зесеу.

Зет еС У ! Ніяку у зе не смокче!
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23.06.2022 15:02 Ответить
у них ще є деревянні та надувні танки
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24.06.2022 00:55 Ответить
 
 