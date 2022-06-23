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Новости ОбществоВойна в Украине
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зима (163) Тарифы на отопление (689) отопительный сезон (474) Алексей Чернышов (94)

Зима будет сверхсложной, тарифы не изменятся, оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, - Чернышев

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

київ

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, однако украинцев предупреждают о снижении температуры в домах во время отопительного сезона.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное - мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки", - говорится в сообщении. .

В то же время, подчеркнул министр, следует отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

"Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму - зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас.

Главная задача – должны обеспечить непрерывность тепла. Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним. Сегодня на учредительном заседании Штаба ОЗП (осенне-зимнего периода) мы говорили именно об этом", - подытожил Чернышов.

Читайте: Украина накопила в хранилищах более 10 млрд кубов газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+25
А як тоді радник голови нафтогазу придбає собі бєнтлі????? Ти подумав? Взагалі думаєш за людей - скільки можна страждати їздити на старому двохрічному лєксусі??
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23.06.2022 09:54
+19
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23.06.2022 10:11
+17
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23.06.2022 10:13
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Для начала снимите ПДВ и другие поборы с енергосберегающих приборов и материалов. Ато утеплитель стоит как истребитель. Иначе будет ЖОПА.
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23.06.2022 09:52 Ответить
А як тоді радник голови нафтогазу придбає собі бєнтлі????? Ти подумав? Взагалі думаєш за людей - скільки можна страждати їздити на старому двохрічному лєксусі??
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23.06.2022 09:54 Ответить
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23.06.2022 10:11 Ответить
Що там з переглядом розкрадання газовидобувної галузі, вже перевірили кому шельфи кому ліцензії за 10 гривень віддали?
Що із завищеними в рази зарплатами менеджменту?
Що з махінаціями позбавлення газу?
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23.06.2022 10:15 Ответить
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23.06.2022 10:13 Ответить
чучало
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23.06.2022 09:58 Ответить
Прикрути?
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23.06.2022 10:01 Ответить
Штаб ОЗП!!! Жесть!
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23.06.2022 10:01 Ответить
Придурок кабминовский, ты наверное не жил эту зиму в подвале или в доме без окон, при -15,чтоб такой бред нести.
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23.06.2022 10:01 Ответить
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23.06.2022 10:15 Ответить
Потім буде голод.
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23.06.2022 10:02 Ответить
А хотіла б знати хто їх відкривав минулої зими
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23.06.2022 10:05 Ответить
Вони настільки далекі від розуміння того як живуть 95% українців
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23.06.2022 10:16 Ответить
я дровами запасся чуток...котёл у меня старый,комбинированный. да собственно и газа на год я потребляю не более 700 кубов...из них 200 плита.
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23.06.2022 10:06 Ответить
цей Чернишов взагалі знає що люди відчиняли вікна зимою десь років 3-4 тому бо Теплокомуненерго так гатило опалення що в квартирі всюди було 27 градусів і неможлво було дихати...всі дзвонили і писали і потім сайт Темплокомуненерге взяло і віключило коментарі в себе, бо люди дістали? Десь в 2019 , 2017, так гатили як ненормальні. В кого індив - то можна прикрутити температуру, а в кого центральне! Нічого не робиш тільки дзвониш і пишеш. Ніби вони не знаютьщо роблять. Потім величезні суми оплати за опалчення тоді 2000 грн платили! мафія! Ніколи б в Європі такого не було! всі економлять. Нащо переводити ресурси і відчиняти вікна? зоб бабло йшло більше їм в кишеню? потім весна, вже 20 град, гарячі батареї! знов звониш пишеш а вони то в відпустці директор то це не їх парафія і отак по колу на тел номери відправляють людину . Нормально? В Хмельницькому таке було
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23.06.2022 10:06 Ответить
В мене в Києві таке. Будинок - стара чешка. Взимку вікна відкриваємо. А у тестя - схожий будинок, але в іншому районі - холодно. Хоча і платить за опалення такої ж квартири на 50% більше.
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23.06.2022 10:36 Ответить
Ты ,***** шо такое несёшь, какие ***** открытые окна ????? . У всех уже давно стоит металопластик с тройным стеклопакетом.
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23.06.2022 10:07 Ответить
Это как? Тарифы будут прежними, только тепла за них будет подаваться на треть меньше?) Так это кагбэ и есть повышение тарифов)
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23.06.2022 10:08 Ответить
Нікуяся пан Чернишов як жирує з відкритими вікнами живе.
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23.06.2022 10:08 Ответить
Десь в 2007 до мене в гості на Новий рік приїздив іноземець. Відчинив вікна. Каже ви ненормальні так опалювати? Нема куди гроші подіти? а в мене якраз ні взутися нема на зиму, ні так нічого особливого ні ремонту ні меблів. А я кажу А я що я можу зробити? це централ опалення. котельні гатять. він був в шоці ще й на мене наїхав, як так можна ресурси і кошти не еконимити а потім нити що не маєш змоги літом десь відпочити. про Тарифи не збільшаться - так вони і так високі!!!!!!!!!!
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23.06.2022 10:11 Ответить
Россияне демонтировали и украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

Она находится близ города Токмак Запорожской области. По словам горожан, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени.

СЭС Тоkmak Solar Energy - это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь достигает 96 гектаров. Мощность станции - 50 МВт.

Нет, эту мразь только уничтожать, чем меньше этой гнили на земле, тем чище будет.
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23.06.2022 10:14 Ответить
Спілкувався з родичами на Херсонщині, вони кажуть, що рашисти вивозять парти і стільці з сільських шкіл.
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23.06.2022 10:30 Ответить
"Спілкувався з родичами на Херсонщині, вони кажуть, що рашисти вивозять парти і стільці з сільських шкіл."

До нас ще не дійшли...поряд три села з "упакованими"школами....Локація- Нова Каховка.
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23.06.2022 12:14 Ответить
какие тарифы такая и температура в квартире
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23.06.2022 10:16 Ответить
Вот реально , зима будет, тяжёлая, но с этими ********** , можно и всю страну просрать, как там арестович , говорит, ********, . Не можко не в тему , а вы знали , что у нас интузиасты , таки возобновили патронное производство , на частной основе , начали выпускать патроны , но их ******* проверками и лицензиями , СБУ как , на орехах хотело доляшку, вообщем они закрылись . Это перед войной . Зеленский с бандой ,все делали ,чтобы ***** напал , грех было не напасть ,как в 14-м с Крымом .
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23.06.2022 10:16 Ответить
...але варто відвикнути жити з відкритими вікнами
За власними спостереженнями вже другий рік поспіль спостерігаю таку собі звичку у влади та теплопостачальних контор розпочинати опалювальний сезон за графіком не зважаючи на погоду на дворі. Температура 12-16 градусів тепла, батареї шпарять що чумові. Таке враження що теплоенергетикам конче потрібно отримати свої гроші будь що. І що в такому разі робити людям? Чи позакривати вікна та подушитися в хатах? Тепловики так нічого за всі роки і не зробили, щоби розділити мережі постачання тепла муніципальні (лікарні, дитячі садки, школи та інше) та битових користувачів. Лічильники тепла поставили по будинках, впринципі можна б було самостійно регулювати використання тепла в потрібній мірі на самому будинку, але ж тепловики просять щоб цього не робили та не перекривали, бо у них бачите мережі розбалансовуються. Так може питання не до людей, а до тих хто власне повинен постачати тепло в оселі?
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23.06.2022 10:18 Ответить
Для економії повинен бути облік спожитого. Якщо його нема то це все бла-бла-бла.
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23.06.2022 10:20 Ответить
З обліком спожитого у них останнім часом більш-менш питання прикрите. У всякому разі лічильники тепла щонайменше по багатоквартирних будинках вони понаставили. Питання в іншому, що вони самі аж ніяк не заінтересовані економити, бо від цього залежать отримані ними прибутки. Так висроєна система, що температуру теплоносія їм треба у будь якому разі підтримувати в визначених межах. А ось скільки з цього забере споживач через лічильник залежить скільки вони отримають грошей. Ось чому в тому числі і підвищуються кожного разу тарифи, щоб перекрити втрати на технічне утримання температури носія. Ось і спостерігаємо, що клімат теплішає, а витрати на постачання тепла не зменьшуються.
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23.06.2022 10:40 Ответить
а ціни хтось контролює? все по 40-50-80 на базарі в магазинах. крім макарон і картоплі нема що взяти їсти. борщ вже в 200 виходить за рахунок капусти яка по 50 грн кілограм.....але хіба вони варять борщ і купують капусту щоб це знати? навіть мала капустина заважує 50 гривень......вже могли б підтримати якось людей в такий час... і спеціально як тільки з.явилась полуниця то цукор підняли))))) ну вже хитрі. в такий час важкий для країни...
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23.06.2022 10:22 Ответить
Так завжди було. Сезонні ціни на овочі завжди в цей період вищи були. Коли основний врожай капусти буде - впадуть. Цукор теж традиційно в період консервації підвищувався в цені. Загалом нічого нового. Тут треба ще зауважувати що йде цілком закономірна інфляція за рахунок того що запущений станок що гроші друкує. Що теж цілком зрозуміло, бо їх не вистачає зараз з досить таки обʼєктивної причини - війна, економіка майже не працює.
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23.06.2022 10:46 Ответить
Ого писаки як вазмутілісь, шо не буде 24 градуси в квартирах!
Скажіть спасибі щоб було на чому води нагріти, налити в бутилки і покласти в наги щоб заснуть 4-6 годин!
Кому війна, а кому якби Канари в квартирах!
Прийде русскій мір закриєте роти аж бігом і житемете взагалі без тепла!
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23.06.2022 10:27 Ответить
Шановні українці поки не пізно треба завалити Офіс президента, Міненерго, Мінрегіон, Верховну Раду письмовими зверненнями з вимогою поновити видобуток вугілля на шахтах де його в останні роки було припинено. Керуйтеся законним інструментом (Закон України "Про звернення громадян") і дійте поки ще не пізно і є шанс не доводити до Холодомору який так нам би хотіли влаштувати рашисти. Вугільну галузь треба відродити, а що стосується європейських "друзів" які нас закликають відмовитись від вугілля то їхнє небажання постачати нам важку зброю показало хто є хто.
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23.06.2022 11:04 Ответить
это нереально. большинство шахт на оккупированных территориях. так же как и большинство заводов по производству шахтного оборудования.
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23.06.2022 11:30 Ответить
Понавибирали ,наржалися дебіли ,нічого скиглити тоді що все дорого стало ,нам не допамагають .Саме просте рішення йдіть та вішайтесь ,Україні без вас зедебілів стане краще і війна скоріш скінчиться .
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23.06.2022 11:38 Ответить
живу в многокварт доме можно ли мне отказаться от отопления лично в моей квартире? деняг не будет на оплату. и какая темпа будет если не будет отопления?
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23.06.2022 11:43 Ответить
Влада почала регулювати ціни на бензин. Бензин пропав. Влада почала регулювати ціни на газ (тепло). Газ обов'язково пропаде. Є така наука економіка. Економіка навіть сесесер завалила , коли все стало дефіцитом. Ціни на газ повинні бути ринковими ! Інакше будемо знову жити в сесесерії.
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23.06.2022 12:43 Ответить
А як шановний чиновник думає вирішувати ситуацію з атакою на підприємства енергетики. Зараз всі говорять про ціни на енергоносії, але в ситуації постійних прильотів може бути так, що той газ ніде буде спалювати.
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23.06.2022 13:13 Ответить
а что это за вася такие диферамбы петь? а если повысятся зуб дашь?
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23.06.2022 13:22 Ответить
"Тарифи не зміняться" - не знаю, як у інших містах. а у Полтаві Теплоенерго ввело "абонентську плату" і тепер влітку "за опалення" треба платити по 450 грн., а взимку, як і раніше по тарифу. Також ввели "абонентську плату" за лічильники гарячої і холодної води, хоча я за свій рахунок їх купував, встановлював і проводив повірку.
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23.06.2022 14:23 Ответить
боты пишут, что это не уйло с рашей напало, а Зе виноват.
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24.06.2022 06:28 Ответить
 
 