Зима будет сверхсложной, тарифы не изменятся, оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, - Чернышев
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Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, однако украинцев предупреждают о снижении температуры в домах во время отопительного сезона.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное - мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки", - говорится в сообщении. .
В то же время, подчеркнул министр, следует отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.
"Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму - зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас.
Главная задача – должны обеспечить непрерывность тепла. Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним. Сегодня на учредительном заседании Штаба ОЗП (осенне-зимнего периода) мы говорили именно об этом", - подытожил Чернышов.
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Що з махінаціями позбавлення газу?
Она находится близ города Токмак Запорожской области. По словам горожан, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени.
СЭС Тоkmak Solar Energy - это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь достигает 96 гектаров. Мощность станции - 50 МВт.
Нет, эту мразь только уничтожать, чем меньше этой гнили на земле, тем чище будет.
До нас ще не дійшли...поряд три села з "упакованими"школами....Локація- Нова Каховка.
За власними спостереженнями вже другий рік поспіль спостерігаю таку собі звичку у влади та теплопостачальних контор розпочинати опалювальний сезон за графіком не зважаючи на погоду на дворі. Температура 12-16 градусів тепла, батареї шпарять що чумові. Таке враження що теплоенергетикам конче потрібно отримати свої гроші будь що. І що в такому разі робити людям? Чи позакривати вікна та подушитися в хатах? Тепловики так нічого за всі роки і не зробили, щоби розділити мережі постачання тепла муніципальні (лікарні, дитячі садки, школи та інше) та битових користувачів. Лічильники тепла поставили по будинках, впринципі можна б було самостійно регулювати використання тепла в потрібній мірі на самому будинку, але ж тепловики просять щоб цього не робили та не перекривали, бо у них бачите мережі розбалансовуються. Так може питання не до людей, а до тих хто власне повинен постачати тепло в оселі?
Скажіть спасибі щоб було на чому води нагріти, налити в бутилки і покласти в наги щоб заснуть 4-6 годин!
Кому війна, а кому якби Канари в квартирах!
Прийде русскій мір закриєте роти аж бігом і житемете взагалі без тепла!