Пленный британец Аслин позвонил родным сказать, что его скоро казнят террористы "ДНР", - The Telegraph
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленный британец Эйден Аслин, воевавший в составе Вооруженных Сил Украины и попавший в плен, связался с родственниками и сообщил, что его скоро казнят террористы из ДНР.
Об этом пишет британская газета The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Издание сообщает, что Аслин позвонил по телефону своим родственникам и простился с ними, сообщив, что его скоро казнят. Он также сказал родным, что "его время истекает".
Бабушка Аслина Памела Голл заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал, что террористы "ДНР" сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь по его освобождению, а потому он будет казнен.
Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.
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И с этим ничего не сделать. Надо просто использовать эту самую политическую импотентность европейских чиновников. Делать тоже самое. Например, сколько десятков секс-агентов СБУ отправило в Европу для создания скуратовских видео с компроматом на чиновников и бизнесменов? Это их прямейшая обязанность. Ровно как и пожертвовать деньги из бюджета, к сожалению большие для нас деньги, для подкупа. Притом оба метода использовать одновременно, кнут и пряник. Либо публикация секс-видео, либо вот тебе хорошие деньги, притом их еще надо уметь передать через отмывочные структуры, которые надо создать. Выхода иного нету, изменить продажность и никчемность европейцев мы не можем, изменить преступность (но при этом смышленность) кацапских внешних структур по европейским операциям мы тоже не можем. Надо использовать то, что есть. Уж секс-агентов для европейцев и грамотных подстроенных скрытых камер мы могли сделать не меньше кацапов. И затем шантажировать. Глядишь, законы и помощь шли совсем по-другому.
Тільки от нахріна таких добровольців тримати там, де вони можуть потрапити в полон до кацапів!?
Щекочет нервы ненавистному Джонсону.
И дает сигнал легионерам, что против параши лучше не воевать.
Если парашистые таки убъют легионеров - это будет зашквар для раши. Борик им этого не простит.
Запомните мои слова - Украину спасет именно Боречка. Ну и конечно украинские воины, самые прекрасные люди в мире.
Є терораша, держава-терорист!
Страт звичайно не буде, грають на нервах і торгуються.
Добре розуміють, що інакше помста англо-саксів буде швидка і страшна: статус держави-терориста, торгівельне ембарго, яке знищить економіку лаптестану за місяці, безжальне полювання спецслужб, остаточна зачистка олігархів.
Плюс обтяжуючі звинувачення на Нюрнбер 2.0 і знищення подоби цивілізованого обличчя назавжди.