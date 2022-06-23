Пленный британец Аслин позвонил родным сказать, что его скоро казнят террористы "ДНР", - The Telegraph

Пленный британец Эйден Аслин, воевавший в составе Вооруженных Сил Украины и попавший в плен, связался с родственниками и сообщил, что его скоро казнят террористы из ДНР.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Издание сообщает, что Аслин позвонил по телефону своим родственникам и простился с ними, сообщив, что его скоро казнят. Он также сказал родным, что "его время истекает".

Бабушка Аслина Памела Голл заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал, что террористы "ДНР" сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь по его освобождению, а потому он будет казнен.

Также читайте: МИД Германии о "смертных приговорах" иностранным бойцам ВСУ: "Это полное игнорирование Россией международного права"

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.