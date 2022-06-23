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Пленный британец Аслин позвонил родным сказать, что его скоро казнят террористы "ДНР", - The Telegraph

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аслін,піннер,саадун

Пленный британец Эйден Аслин, воевавший в составе Вооруженных Сил Украины и попавший в плен, связался с родственниками и сообщил, что его скоро казнят террористы из ДНР.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Издание сообщает, что Аслин позвонил по телефону своим родственникам и простился с ними, сообщив, что его скоро казнят. Он также сказал родным, что "его время истекает".

Бабушка Аслина Памела Голл заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал, что террористы "ДНР" сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь по его освобождению, а потому он будет казнен.

Также читайте: МИД Германии о "смертных приговорах" иностранным бойцам ВСУ: "Это полное игнорирование Россией международного права"

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.
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Топ комментарии
+27
На росії спеціально придумали таку ширму як псевдореспубліки будь то лднр,абхазія чи придністовська зона,що б робити терор та прикриватися ними..Тому усюди потрібно повторювати, що росія терорист та спонсор терору і вони мають цей "статус" отримати від Заходу.Всі посольства у москві повинні бути закриті!
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23.06.2022 10:13
+24
даунбасс придется зачищать конкретно невзирая на вопли из-за поребрика.
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23.06.2022 10:14
+17
Раша играет на двух роялях, падла.
Щекочет нервы ненавистному Джонсону.
И дает сигнал легионерам, что против параши лучше не воевать.

Если парашистые таки убъют легионеров - это будет зашквар для раши. Борик им этого не простит.
Запомните мои слова - Украину спасет именно Боречка. Ну и конечно украинские воины, самые прекрасные люди в мире.
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23.06.2022 10:21
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когда будут уничтожать ордиловских гопников и орков? Или они особенные?
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23.06.2022 10:09 Ответить
Тогда, когда у кацапыздов в плену не будет тысяч наших воинов.
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23.06.2022 10:18 Ответить
Тогда вагнеровцев тоже в утиль
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23.06.2022 10:09 Ответить
В утиль нужно всех орков - они не под одну конвенцию не попадают, так как парашная территория не объявляла войны Украине, а значит, что они вооруженные бандюки, которых в плен можно не брать.
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23.06.2022 12:51 Ответить
Ніфіга не стратять. Маскалота буде торгуватись.
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23.06.2022 10:09 Ответить
Сколько людей страдают из-за гадины ботоксной
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23.06.2022 10:10 Ответить
Варварство 99,99 проби. Рашизм.
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23.06.2022 10:10 Ответить
Думаю, після цього, британці будуть не проти аби проти рашистської ********* запровадили 7-й пакет санкцій.
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23.06.2022 10:11 Ответить
РФ є справжнім терористичним утворенням, а з терористами переговорів не ведуть, просто знищують.
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23.06.2022 10:11 Ответить
Якщо їх стратять, то кількість добровольців з UK збільшиться в рази. Разом з озброєнням
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23.06.2022 10:12 Ответить
Про добровольців не певен, а те що озброєння більш рішуче піде до нас, це точно.
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23.06.2022 10:14 Ответить
На росії спеціально придумали таку ширму як псевдореспубліки будь то лднр,абхазія чи придністовська зона,що б робити терор та прикриватися ними..Тому усюди потрібно повторювати, що росія терорист та спонсор терору і вони мають цей "статус" отримати від Заходу.Всі посольства у москві повинні бути закриті!
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23.06.2022 10:13 Ответить
Но ведь это работает. Это эффективная операция для легитимизации и перевода стрелок. Просто против Великобритании далеко не так эффективно, как против Франции или Германии.

И с этим ничего не сделать. Надо просто использовать эту самую политическую импотентность европейских чиновников. Делать тоже самое. Например, сколько десятков секс-агентов СБУ отправило в Европу для создания скуратовских видео с компроматом на чиновников и бизнесменов? Это их прямейшая обязанность. Ровно как и пожертвовать деньги из бюджета, к сожалению большие для нас деньги, для подкупа. Притом оба метода использовать одновременно, кнут и пряник. Либо публикация секс-видео, либо вот тебе хорошие деньги, притом их еще надо уметь передать через отмывочные структуры, которые надо создать. Выхода иного нету, изменить продажность и никчемность европейцев мы не можем, изменить преступность (но при этом смышленность) кацапских внешних структур по европейским операциям мы тоже не можем. Надо использовать то, что есть. Уж секс-агентов для европейцев и грамотных подстроенных скрытых камер мы могли сделать не меньше кацапов. И затем шантажировать. Глядишь, законы и помощь шли совсем по-другому.
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23.06.2022 11:44 Ответить
Но отношение потом будет как к кацапам. Оно надо?
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23.06.2022 12:14 Ответить
Думать дальше кончика своего носа, это непомерное усилие для многих комментаторов.
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23.06.2022 13:02 Ответить
Це провокатор.
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23.06.2022 18:17 Ответить
даунбасс придется зачищать конкретно невзирая на вопли из-за поребрика.
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23.06.2022 10:14 Ответить
Цивілізованому світу ще належить дійти висновку про необхідність зачистки самого запоребрика (не лише сепарсько-терористичного ОРДЛО), причому зачистки не лише силами України, а силами всього світу.
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23.06.2022 10:22 Ответить
Только кто это будет делать и чем?
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23.06.2022 11:57 Ответить
Жаль проймає серце!
Тільки от нахріна таких добровольців тримати там, де вони можуть потрапити в полон до кацапів!?
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23.06.2022 10:18 Ответить
Есть такое слово - рашкованская диверсия. И надо не забывать - диверсантами напичкана Украина, как булка изюмом. И около Президента масса диверсантов.
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23.06.2022 10:22 Ответить
ти вважаєш, що українських патріотів касапи-терористи не страчують?
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23.06.2022 10:23 Ответить
Це військовослужбовець ЗСУ, він на контракті, і має знаходитися там де визначило командування.
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23.06.2022 10:54 Ответить
Черговий раз представники недореспублік з кацапньою нам натякають - ніяких Женевських конвенцій! (доречі більшість з них навіть не знає що це, і де та Женева знаходиться) тим більше що саме на москальню і "упалчленців" вищезгадана конвеція не розповсюджується. Сумно, що наші Люди думають - треба з полоненими по-людськи, бо що вони будуть робити з нашими. Ось і відповідь "що робитимуть".
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23.06.2022 10:19 Ответить
в них знання просинаються тільки тоді, коли їх дупи підсмажують
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23.06.2022 10:29 Ответить
Треба все-таки по людські, обмінний фонд і все таке.
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23.06.2022 10:48 Ответить
Пропонуєш стати орками? Зі всіма можливими наслідками?
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23.06.2022 18:21 Ответить
Раша играет на двух роялях, падла.
Щекочет нервы ненавистному Джонсону.
И дает сигнал легионерам, что против параши лучше не воевать.

Если парашистые таки убъют легионеров - это будет зашквар для раши. Борик им этого не простит.
Запомните мои слова - Украину спасет именно Боречка. Ну и конечно украинские воины, самые прекрасные люди в мире.
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23.06.2022 10:21 Ответить
якщо фунтики з UK в жОПі не розкрадуть. А скільки вже розкрали...
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23.06.2022 10:25 Ответить
Інфа від крашеного діда?
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23.06.2022 10:52 Ответить
Есть же всякие абрамовичи и другие поцы кацапской мафии в Европе и США. Они все - сотрудники спецслужб. Очень аккуратно привязывается к их задам очень полезные для их здоровья электрические кресла, и опытный электрик начинает их лечить. Жалко денег на электрику? Не вопрос, есть всякие инъекции. На шприцы-то уж точно деньги найдутся...Правда электриком тут не обойтись, нужен врач. Но это нюанс, издержки производства. После первой сотни-вторая вылеченных глядишь, кацапская фсбшная мафия сама рассыпется. А нет, есть третья сотня больных, затем четвертая. До пятой сотни дойдет, что лучше рассыпаться, чем лечиться. Всю эту погань кацапскую надо выжигать каленым железом что в Европе, что в США.
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23.06.2022 10:22 Ответить
только не забывай что наших в плену у рашки тоже много. неизвестно что тогда с ними будет
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23.06.2022 11:12 Ответить
я думаю, Британія може тихенько потопити з десяток кацапських підводних корит і сказати, що вони потонули, бо тяжкіші води. І кацапи точно будуть знати за що
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23.06.2022 10:23 Ответить
Чому Британія мовчить? Це ж її громадянин
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23.06.2022 10:24 Ответить
Чому Україна мовчить це її військовий. який нічим не відрізняється від ЗСУ.
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23.06.2022 10:52 Ответить
Перш за все це військовослужбовець ЗСУ. Тут має бути заява генералів, якщо вони вважають це доцільним.
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23.06.2022 10:52 Ответить
Впевнений, його змусили це зробити і так сказати, щоб родичі натисли на владу Британії, щоб ті почали офіційні перемовини з гниллю і тим самим визнали їх.
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23.06.2022 10:41 Ответить
Після першої ж страти, ВСІ "держслужбовці" ДНР-ЛНР мають бути оголошені поза законом Великою Британією і її союзниками, і по їхні гнилі душі мають летіти Томагавки та Ріпери. Так, щоб жоден чиновник РФ не наважувався зробити кар'єру шляхом керівництва чимось на окупованих територіях.
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23.06.2022 10:43 Ответить
Це військовослужбовець ЗСУ, британського походження. Не розумію, чим він відрізняється від інших військовослужбовців?
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23.06.2022 10:51 Ответить
вітрина руzzкого міра - і нехай весь Світ бачить, чим торгує Московія
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23.06.2022 11:13 Ответить
Не казнят. Душка не хватит. Просто давят психологически.
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23.06.2022 11:16 Ответить
так, як північна корея. потім поміняють його на жратву для бандюків, що очолюють "лднр".
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23.06.2022 11:20 Ответить
Північна Корея повернула американського студента-туриста у комі після тортур і медекспериментів. За кілька днів він помер.
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23.06.2022 18:26 Ответить
Это обычный шантаж рашки для того чтобы обменять их на медведку.Вспомните когда гнида Марченко плакалась Эрдогану то она показала в своем видео пленных британцев с предложением обменять их на своего хрыча.
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23.06.2022 11:20 Ответить
Немає ніяких бамбасів / лімбасів!
Є терораша, держава-терорист!
Страт звичайно не буде, грають на нервах і торгуються.
Добре розуміють, що інакше помста англо-саксів буде швидка і страшна: статус держави-терориста, торгівельне ембарго, яке знищить економіку лаптестану за місяці, безжальне полювання спецслужб, остаточна зачистка олігархів.
Плюс обтяжуючі звинувачення на Нюрнбер 2.0 і знищення подоби цивілізованого обличчя назавжди.
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23.06.2022 11:26 Ответить
Если дали позвонить андрофаги не сьедят. Их будут держать как аманатов, торговаться будут, снимите санкции,не то будем поступать практично
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23.06.2022 11:42 Ответить
Це звичайний шантаж, щоб "легалізувати" диру. Допоки Британія веде перемовини щодо своїх громадян з кацапами- це одне. А звернення напряму до дирявих - це вже зовсім інше. Пеніс душилін вважає, що пряме звернення до нього означатиме автоматичне визнання його "посади" та статусу "риспублік". Вони британцям будуть ще й підсовувати папірці з назвами "динири" для підпису.
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23.06.2022 11:52 Ответить
все ж таки не віриться.що орки відважаться настільки загострити відносини з країнами Альянсу..Бо ті мають "туз в рукаві"-депортувати усіх родичів олігархів та чиновників россії з Британії,Ес, США та навіть можут призупинити громодянство для тих,кто встиг його отримати..А це для путіна дуже небезпечно.бо то є та опора,яка його й підтримує на россії
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23.06.2022 12:15 Ответить
На жаль ані Британія, ані будь-хто інший, окрім біснуватого Пуйла, не має впливу на долю полонених іноземних добровольців. При цьому казати про якусь законність і справедливість так званих "судів" окупованих територій, взагалі зайве, що їм Пуйло накаже те вони й присудять, а накаже "засуджених" стратити - виконають. І цивілізоване суспільство має розуміти, що жодного засобу вирішення цієї проблеми, окрім повного розгрому його Zондер-банд, звільнення України і знищення або засудження самого Пуйла не існує.
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23.06.2022 12:31 Ответить
***** не знает какой еще высер сделать чтобы с ним террористом кто-то сел догориваться
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23.06.2022 13:09 Ответить
Бомжатські сєпари нічого не роблять без свої паханів з кремля, а москва з часів Золотої Орди заручників не страчує, а торгує за них вигідні умови. Нажаль іноземці потрапили до полону кацапів - там ще не таке заговориш
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23.06.2022 13:17 Ответить
 
 