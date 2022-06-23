Спасатели потушили пожар на нефтебазе на Днепропетровщине: она горела более 108 часов, - Резниченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровщины, произошедший из-за вражеских ракетных ударов.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Укрощали пламя более 108 часов. Но вражеская атака унесла жизни 3-х человек, 14 получили ожоги и ранения. Восемь из них - в больнице", - отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Понимая кто сейчас у власти, можно только вспомнить прикол из моего детства: " И такая ******* появлялась каждый день".