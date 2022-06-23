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Спасатели потушили пожар на нефтебазе на Днепропетровщине: она горела более 108 часов, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,обстріл,дніпропетровщина

Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровщины, произошедший из-за вражеских ракетных ударов.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Укрощали пламя более 108 часов. Но вражеская атака унесла жизни 3-х человек, 14 получили ожоги и ранения. Восемь из них - в больнице", - отметил он.

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Кто-то заложил, что она полная
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23.06.2022 10:22 Ответить
Ємкість в яку влучила ракета , тільки напередодні наповнили до верху . . Хтось це точно знав і поставив там маячок . Можливо працівник самої нафтобази .
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23.06.2022 11:02 Ответить
Мерзота методично знекровлює економіку України...
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23.06.2022 10:22 Ответить
А як трапилось,що на четвертому місяці війнипісля кількох обстрілів нафтосховищ та баз з пальним звідтіля НІЧОГО не вивезли?Багато розуму треба загнати ж/д цистерни та "розтикати" їх по різним місцям?
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23.06.2022 10:28 Ответить
Это самый правильный комментарий к этой новости.
Понимая кто сейчас у власти, можно только вспомнить прикол из моего детства: " И такая ******* появлялась каждый день".
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23.06.2022 10:56 Ответить
УНІАН писали, що це міні-НПЗ. Останній в Україні.
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23.06.2022 10:28 Ответить
так вроде бы в налоговую уходят ежедневные отчёты о количестве топлива, прямо удаленно. Или наконец отключили этот слив?
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23.06.2022 12:39 Ответить
***************! 100500%
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23.06.2022 15:43 Ответить
 
 