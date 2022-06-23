Чехия остановила выдачу виз гражданам РФ и Беларуси до марта 2023 года

Решение о приостановлении выдачи виз и вида на жительство гражданам России и Беларуси будет действовать до конца марта 2023 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага.

После вторжения в Украину российской армии чешское правительство приняло решение о приостановлении выдачи виз гражданам России, а позже и Беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера.

Заявления на предоставление права пребывания в Чехии, которые будут поданы в дипломатические представительства гражданами РФ и Белоруссии, согласно новому положению закона, будут считаться неприемлемыми. Это значит, что они не будут рассмотрены, пояснили МИД Чехии.

"Этот шаг должен служить для защиты внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск РФ и поддержанным Республикой Беларусь", – отмечает Министерство иностранных дел. Целью такого мероприятия является давление на Россию и Беларусь с целью прекращения вторжения и обеспечения безопасности Чехии.

Иностранных граждан, уже имеющих вид на жительство, эти меры не касаются. Россияне и белорусы по-прежнему могут подавать заявления на продление права на жительство, которые будут рассматриваться в стандартном режиме.

Также новое определение не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или другой страны ЕС. Запрет не распространяется на выдачу виз, ВНП или ПМЖ, если пребывание заявителя в Чехии – в пользу республики, что подтверждает министр иностранных дел.

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