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Новости За рубежом
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Чехия остановила выдачу виз гражданам РФ и Беларуси до марта 2023 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

чехія

Решение о приостановлении выдачи виз и вида на жительство гражданам России и Беларуси будет действовать до конца марта 2023 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага.

После вторжения в Украину российской армии чешское правительство приняло решение о приостановлении выдачи виз гражданам России, а позже и Беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера.

Заявления на предоставление права пребывания в Чехии, которые будут поданы в дипломатические представительства гражданами РФ и Белоруссии, согласно новому положению закона, будут считаться неприемлемыми. Это значит, что они не будут рассмотрены, пояснили МИД Чехии.

"Этот шаг должен служить для защиты внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск РФ и поддержанным Республикой Беларусь", – отмечает Министерство иностранных дел. Целью такого мероприятия является давление на Россию и Беларусь с целью прекращения вторжения и обеспечения безопасности Чехии.

Иностранных граждан, уже имеющих вид на жительство, эти меры не касаются. Россияне и белорусы по-прежнему могут подавать заявления на продление права на жительство, которые будут рассматриваться в стандартном режиме.

Также новое определение не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или другой страны ЕС. Запрет не распространяется на выдачу виз, ВНП или ПМЖ, если пребывание заявителя в Чехии – в пользу республики, что подтверждает министр иностранных дел.

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Топ комментарии
+9
Чехія заборонила - це добре, але наша влада першою повинна була заборонити 3 24.02.2022 в'їзд кацапам в Україну, але у них то "не на часі", то Ху*ла не можна провокувати, то нашим громадянам у Рашці стане гірше, то інших 100500 відмовок.
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23.06.2022 10:34
+8
Германия должна прекратить. Вата лезет сюда, как ужаленная.
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23.06.2022 10:27
+6
Що стосується захисту своєї влади від конкурентів - миттєво рішення приймаються. Без остраху і сумнівів. А щодо захисту від головних ворогів країни: корупції і роzzії то починається заглядання у вічі та соплежуйство.
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23.06.2022 10:45
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Германия должна прекратить. Вата лезет сюда, как ужаленная.
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23.06.2022 10:27 Ответить
Чехія заборонила - це добре, але наша влада першою повинна була заборонити 3 24.02.2022 в'їзд кацапам в Україну, але у них то "не на часі", то Ху*ла не можна провокувати, то нашим громадянам у Рашці стане гірше, то інших 100500 відмовок.
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23.06.2022 10:34 Ответить
Що стосується захисту своєї влади від конкурентів - миттєво рішення приймаються. Без остраху і сумнівів. А щодо захисту від головних ворогів країни: корупції і роzzії то починається заглядання у вічі та соплежуйство.
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23.06.2022 10:45 Ответить
Вірно. це стосується і т.з. "хороших ріскіх" і лібералів, які хочуть продовжувати комфортне життя з кока колою і маком у затишній європці і пропагувати там "хороший" рускій мір. А чого вони сиділи весь час в рфії і не намагалися змінити ситуацію, бо їм до 24 лютого і там було цілком кайфово жити і заробляти. Тому ЖОДНОМУ кацапу не давати європейської візи
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23.06.2022 12:12 Ответить
вопиющий акт оголтелой русофобии
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23.06.2022 10:30 Ответить
что случится после марта 2023 года, орки вдруг превратятся в людей ?
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23.06.2022 10:40 Ответить
Еще продлят.
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23.06.2022 10:44 Ответить
прекращать пора рашку в целом
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23.06.2022 10:42 Ответить
Дивлюсь на вскукарєки каZZолічінок тут в групах в "тєлєзі" - а прастих роZZєян то за щто, мьішебратья, мьі ніпрічьом кококококо.. (поступаючих каZZo і бєлоруZZoV шлють за руZZкім кораблем) Але скласти причинно-наслідкові зв*язки ті двуголові пітухи не в змозі
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23.06.2022 10:45 Ответить
По тур візі - не можна кацапам потрапити у чехію, а ось якщо це якийсь кацапський програміст чи ще якийсь спеціаліст - то двері чехії завжди відкриті. Тому всі ці заборони для рашистів виглядають, як окозамилюванням. Так само і у польщі та ін країнах, де бабло стоїть на першому місті.
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23.06.2022 10:55 Ответить
по ссылке можно перейти на первоисточник, где сказано что "чешское правительство приняло решение о приостановке выдачи виз гражданам России, а позднее и Беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера."

Поэтому, ни каких других виз владельцам данных паспортов не выдают и выдавать не будут до 04.2023 года. И то, возможно срок начала выдачи виз перенесут.

И Чехия не та страна где бабло решает все.
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23.06.2022 12:44 Ответить
Кацапи мають жити в кацапнику, обнесеному від цивілізованого світу бетонними парканами та колючими дротами!
Це - світле майбутнє кацапів та їхніх прихвостнів бульбашів!!!
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23.06.2022 11:09 Ответить
это значит больше мяса орков будет лезть в Украину.
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23.06.2022 12:18 Ответить
 
 