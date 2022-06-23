В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне: информация некорректна
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Информация о занятых ВСУ в Херсоне улице некорректна, она наносит вред Вооруженным силам и усложняет выполнение задач.
Об этом пишет в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
Тех, кто пишет об освобождении населенных пунктов до появления официальных сообщений, Маляр сравнила с маленьким ребенком, который "по невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное".
"Вот сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать об применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и т.д. И этим вредят ВСУ.
Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения сделки, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба", - пишет Маляр.
Замминистра напомнила, что во время войны, военная информация сознательно подается с опозданием во времени.
"Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), - наносит ущерб нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач", - подытожила она.
Ранее вечером 22 июня экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона. Политики ссылались на свои "источники". В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "ни подтверждает, ни опровергает".
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2. Зрозумійте - весь рашкованський "плацдарм" під Херсоном тримається на 2 мостах. І весь він прострілюється українською артою та РСЗВ.
Я не хочу сказати, ще наступ на Херсон - неправда. Я не хочу сказати, що наші не наступають. Зараз на херсонщині в України - оперативна ініціатива. Тактичний геній, який там "працював" останній місяць, створив ситуацію, коли можливо реалізовувати декілька різних варіантів. І все це він створив БЕЗ застосування резервів та без витрачання гігантської кількості ресурсів.
Але нести нісенітниці чи навіть говорити правду дочасно - це реально шкодить ЗСУ. Простий приклад: якесь чувирло щось там пробелькотіло про "зайняли 4 вулиці", населення, надивившись, що таке вуличні бої в Сєверодонецьку, ломанеться кудись, це створить паніку, затори в місцях, де це не передбачалось, змінить оперативну обстановку.
А все - через недолуге патякання якихось 2-3 дебілів з великими ротами.
І до того ж , не мішай все в кучу . На 15 км за день , нереально просунутись на Сході , де величезне скупчення сил і засобів , а на херсонщині їх в рази менше , то ж - там цілком можливо .
За розміщення в фейсбуці, бійця оштрафували.
Тепер, якщо нелогічні данні хтось скидає в простір, він теж відповідатиме, чи це стосується тільки тих, хто ризикує своїм життям і здоров'ям?
Коротше: чекаємо офіційних заяв ГШ, а доти - працюємо на перемогу, допомагаємо ЗСУ!
- дебіли цього не розуміють, а дебіли (або засланці) при владі - це трагедія цілої держави, яку виправляють Герої та жертви війни своїми долями..
- а Воно ще й продОвжує свої досліди над живими людьми, чи то з тупості своєї чи то навмисно..(
До речі, інших "позитивних" ботів подлякової контори, як то брехливих зебілів alexander prog, Алексей Первеев 0c647dc7 чи Vsevolod Marchenko - на цій інфі не спостерігається?
воно шось патякає а там люди загинуть,
москальня ж стріляє куди попало, неважливо є там зсу чи нема