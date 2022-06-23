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война (46523) Минобороны (8215) слухи (38) увольнение (2508) Херсон (2087) Куприй (33) Мосийчук (346) Маляр Анна (408)

В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне: информация некорректна

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Информация о занятых ВСУ в Херсоне улице некорректна, она наносит вред Вооруженным силам и усложняет выполнение задач.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Тех, кто пишет об освобождении населенных пунктов до появления официальных сообщений, Маляр сравнила с маленьким ребенком, который "по невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное".

"Вот сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать об применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и т.д. И этим вредят ВСУ.

Читайте: Армия РФ провела работу над ошибками и сменила тактику. Враг сильный, – Маляр

Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения сделки, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба", - пишет Маляр.

Замминистра напомнила, что во время войны, военная информация сознательно подается с опозданием во времени.

"Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), - наносит ущерб нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач", - подытожила она.

Также читайте: Митинги разрушили планы российских оккупантов на Херсонщину, - облсовет

Ранее вечером 22 июня экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона. Политики ссылались на свои "источники". В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "ни подтверждает, ни опровергает".
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Топ комментарии
+13
А де говорять що то - фейк .? Маляр просто просить не бігти попереду паровоза , і все . . І чекати на офіційні заяви від Генштабу .
І до того ж , не мішай все в кучу . На 15 км за день , нереально просунутись на Сході , де величезне скупчення сил і засобів , а на херсонщині їх в рази менше , то ж - там цілком можливо .
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23.06.2022 10:53
+7
ето другоє, ти не розумієш, це спецоперація найгеніальнішого стратега, називається *Від'ємне визволення*, вони не в полоні, вони туристи, в них тур по російським катівням
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23.06.2022 10:48
+4
Це просто Маляр закликала депутатів не бігти поперед паравоза, бо їх там не має а ЗСУ, можливо,уже є. Уся Інформація має виходити тільки від військової служби. А відносно "евакуації "то який верховний,така і термінологія. Самі дали закони порушувати
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23.06.2022 10:52
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та стразу біло понятно что фейк за деньь на 10-15 км просунуться это нереально русня вон по 2-3 кс за неделю с больштим преимуществом в арте,а тут прям за день)
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23.06.2022 10:41 Ответить
Знову міряю відстань дорогами моєї області,можливо ще як. Від села до села або 5км або хата в хату. Поле безкрає. Де оркам лінії будувати.
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23.06.2022 10:45 Ответить
Прилетит авиация и разнесёт атакующих. Никакое крупное наступление при господстве орков в авиации и артиллерии в принципе невозможно.
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23.06.2022 11:35 Ответить
1. Рашка не має тотальної переваги в авіації. Настільки не має, що ГШ рапортує про впевнену роботу штурмовиків ВПС України в зоні Ізюм-Лисичанськ-Бахмут. Що вже казати про херсонщину, де, наприклад, за рашкованськими гвинтокрилами справжня охота - Стінгери та Ігли летять з кожної другої посадки. Відео-підтвердженнь - сила силенна.
2. Зрозумійте - весь рашкованський "плацдарм" під Херсоном тримається на 2 мостах. І весь він прострілюється українською артою та РСЗВ.

Я не хочу сказати, ще наступ на Херсон - неправда. Я не хочу сказати, що наші не наступають. Зараз на херсонщині в України - оперативна ініціатива. Тактичний геній, який там "працював" останній місяць, створив ситуацію, коли можливо реалізовувати декілька різних варіантів. І все це він створив БЕЗ застосування резервів та без витрачання гігантської кількості ресурсів.

Але нести нісенітниці чи навіть говорити правду дочасно - це реально шкодить ЗСУ. Простий приклад: якесь чувирло щось там пробелькотіло про "зайняли 4 вулиці", населення, надивившись, що таке вуличні бої в Сєверодонецьку, ломанеться кудись, це створить паніку, затори в місцях, де це не передбачалось, змінить оперативну обстановку.

А все - через недолуге патякання якихось 2-3 дебілів з великими ротами.
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23.06.2022 13:10 Ответить
А де говорять що то - фейк .? Маляр просто просить не бігти попереду паровоза , і все . . І чекати на офіційні заяви від Генштабу .
І до того ж , не мішай все в кучу . На 15 км за день , нереально просунутись на Сході , де величезне скупчення сил і засобів , а на херсонщині їх в рази менше , то ж - там цілком можливо .
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23.06.2022 10:53 Ответить
"Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), - завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань- ну надати наказ здатися в полон і назвати це евакуаціею це не спотворення інформації?
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23.06.2022 10:46 Ответить
ето другоє, ти не розумієш, це спецоперація найгеніальнішого стратега, називається *Від'ємне визволення*, вони не в полоні, вони туристи, в них тур по російським катівням
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23.06.2022 10:48 Ответить
Це просто Маляр закликала депутатів не бігти поперед паравоза, бо їх там не має а ЗСУ, можливо,уже є. Уся Інформація має виходити тільки від військової служби. А відносно "евакуації "то який верховний,така і термінологія. Самі дали закони порушувати
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23.06.2022 10:52 Ответить
Якщо думаєш що там не було домовленостей із світовими політиками, то ти або кацап або дурень. Я впевнений що кацапам поставили умови, якщо вони не обміняють наших або будуть катувати то будуть прийняти міри. Питання лише які.
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23.06.2022 11:06 Ответить
какие условия поставили? можно озвучить? с кем договоренность, конкретно? какие меры будут приняты, если обмена не будет? когда будет обмен?
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23.06.2022 11:59 Ответить
це не твоє діло, станеш військовим, тоді тобі будуть це озвучувати
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23.06.2022 13:20 Ответить
правильніше "станеш начальником наших військових - тоді тобі будуть щось озвучувати"...
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23.06.2022 13:42 Ответить
У мого товариша, який под час проходження служби, в підрозділ була дана малопригодна техніка. Це було на фоні великої піаркомпанії... І він про це написав другові в ФБ.

За розміщення в фейсбуці, бійця оштрафували.

Тепер, якщо нелогічні данні хтось скидає в простір, він теж відповідатиме, чи це стосується тільки тих, хто ризикує своїм життям і здоров'ям?
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23.06.2022 10:49 Ответить
розуму не вистачило звернутись до ВКР СБУ ? До опера військової контррозвідки.
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23.06.2022 12:03 Ответить
Так, треба звертатись до відповідної структури, а не розпатякувати у ФБ "по сєкрєту всєму свєту", що такий-то підрозділ небоєздатний, і всі інші підрозділи з такою же технікою, можливо, теж. "Болтун - находка для шпиона."
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23.06.2022 19:15 Ответить
Підтримую Маляр. **********, хизування і обмежений розум спонукають колишніх... Якщо не гірше.
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23.06.2022 10:51 Ответить
Це тільки про конкретний випадок.
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23.06.2022 10:54 Ответить
Швидше за все таку дезу вкидують кацапи для створення хаосу.
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23.06.2022 10:53 Ответить
Щ(об наносити шкоду справі, не обовязково потрібно бути кацапом. Досить бути життєрадісним дурачком.
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23.06.2022 11:21 Ответить
Для создания хаосу где, среди своих войск в Херсоне ?
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23.06.2022 11:14 Ответить
Таку дезу викинули наші" патріоти" диванні! До чого тут кацапи?
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23.06.2022 11:19 Ответить
Да я б не сильно и этой Маляр доверял, с Мариуполем уже надоверяли. А доверять надо глазам, вижу что на родной Луганщине творится, а когда был там, тоже другое говорили официально, а на деле все на себе прочувствовал и увидел.
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23.06.2022 11:01 Ответить
Тихо в Херсоне, как на кладбище. Вообще тишина, раньше хоть изредка громыхало 😩
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23.06.2022 11:05 Ответить
то може рашковани вже здриснули з міста, боячись облоги та гарантованої необхідности дохнути в вуличних боях чи здачі в полон?

Коротше: чекаємо офіційних заяв ГШ, а доти - працюємо на перемогу, допомагаємо ЗСУ!
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23.06.2022 13:44 Ответить
хайп під час війни недоречний і шкідливий..
- дебіли цього не розуміють, а дебіли (або засланці) при владі - це трагедія цілої держави, яку виправляють Герої та жертви війни своїми долями..
- а Воно ще й продОвжує свої досліди над живими людьми, чи то з тупості своєї чи то навмисно..(
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23.06.2022 11:05 Ответить
Як вже дістав оцей словесний пронос " діячів" з мягких диванів про події на лініях фронтів! Як бабки базарні- що почув, те і викинув у мережу. І впевнений в тому, що то його внесок у війну з рашизмом.
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23.06.2022 11:18 Ответить
Купрій вічно хотів потрапити на службу до Zу, навіть він пропонував себе "представником" в Раді VІІІскликання. Вічно лизающий... а тут не просто лажонувся.
До речі, інших "позитивних" ботів подлякової контори, як то брехливих зебілів alexander prog, Алексей Первеев 0c647dc7 чи Vsevolod Marchenko - на цій інфі не спостерігається?
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23.06.2022 11:26 Ответить
Купрій - рідкісний ідіот, тому я не здивований. Скільки він існує, стільки несе дичину.
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23.06.2022 12:30 Ответить
садити таких,
воно шось патякає а там люди загинуть,
москальня ж стріляє куди попало, неважливо є там зсу чи нема
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23.06.2022 14:34 Ответить
Так в суд на болтунов
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23.06.2022 17:22 Ответить
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23.06.2022 18:11 Ответить
 
 