Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы Санду: Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС
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В преддверии саммита Европейского союза, на котором будет решаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, президент Украины провел переговоры с лидером Республики Молдова, еще одним вероятным кандидатом в члены ЕС.
Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"С президентом Молдовы Майей Санду обсудили завтрашнее заседание Европейского совета. Ожидаем решения Евросоюза о предоставлении кандидатского статуса нашим государствам. Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС", - говорится в сообщении.
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Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО
Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337
7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал
Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины
пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.
И дата подходящая. Путину понравится
Ковтни винця, загризи бринзою з мамалижкою та й лягай спати. І хай тобі присниться Штєфан Чел Марє - ваш великий предок, кости якого, мабуть торохтять у домовині від намірів його жалюгідних нащадків захомутати себе в рабство.
молдоване первые уехали в страны ЕС ещё 20-25 лет назад а то и более
за это время они выучились хорошим процессиям и открыли своё дело
о каких мытьё допоздна ты расказываешь??
я такое читаю только у ваты!!
из дети и внуки выучились в странах ЕС и имеют престижную работу и службу и имею достойное образование молдаване доказали что самый трудолюбивый народ и их везде уважают!!
кто тебе такой бред сказал что румыны не любят молдаван ????
а ты в курсе что и в Румынии тоже есть молдаване????
в Яссах , ******, Васлуй, Галац, Текучь итд
и что молдаване как и марамурешане , олтяне, мунтяне, врынчане И так далее - все они румыны - точно так как баварцы, прусаки, саксонцы , гановерцы - немцы
На всей териории от Луная и до Днестра и до Карпат ещё до нашей эры жили наши предки гето даки- прородители нашего языка, латиницы, обычаев , традиций итл
и до сих пор на этой земле живет и будет жить один и тот же народ!!
и мы молдоване из Молдовы являемся теми же румынами !!
запиши себе и выучи
Тепер ти теж запиши собі і вивчи, що таке національна гідність.
и многие из Украины воевали против нас вместе с русней
далее
Молдова намного раньше подписала ассоциацию с ЕС и договор о свободной торговеле!!
молдова намного раньше получили безвиз
Молдова с приходом Санду начало сажать воров и возвращать ворованные деньги в казну!!
Молдова приняла самое большое количество беженцев с Украины по расчёту на душу населению
и сегодня молдоване приютили в своих домах более 100 тыс беженцев и делятся последние куском хлеба!!
что за бред пишем уважаемый????
что значим мы за счёт Украины идём в ЕС???
мы всегда были европейцами по духу !!
более того мы есть часть большой Румынии от которой на отлучило и в 40- ом впоследствии пакта Рибентроп Молотов
и далее в 44- ом после второй окупации
лля нас ещё проще дорога в ЕС
воссоединяемся с Румынией как это делала Германия - и становимся на второй день частью ЕС
что бы небыло больших претензий у некоторы
Після різні, що влаштувала молдавська поліція з добровольцями в Бендерах, спецназ 14 Армії вигнав молдаванів з Бендер, і ваше щастя, що Олександер Іванович (Лебідь) тоді не віддав наказу рушити на Кишинів. Тоді і суверенітет і державність Молдавії висіла на волосині і зараз ти би тут не вякав. Але ви, видно просякнуті "героїзмом" того не побачили...
Те що, як ти виразився - "многіє с Украіни ваєвалі протів нас" - майже 70% особового складу 14 Армії були етнічні українці. Більша частина населення Придністрянщини (Лівобережжя) тоді (і, подавляюча частина тепер) - етнічні українці, що споконвіків живуть на своїх споконвічних землях. Чого тебе дивує, що проти вас воювали українці? Там воювали і добровольці (українські націоналісти) з УНА-УНСО, обороняючі українські села від терору молдавської поліції і "гайдуків". Були і т.з. "кубанські козачки" (теж, доречі, українського походження). Ми так і не добилися від них, що вони там робили: казали, що захищали Тирасполь від "бЕндерівців"...
там одни склады остались
а держусь орков своих по причине что якобы охраняют боеприпасы