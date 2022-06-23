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Молдова (1682) членство в ЕС (773) Майя Санду (177)

Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы Санду: Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

майя,санду

В преддверии саммита Европейского союза, на котором будет решаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, президент Украины провел переговоры с лидером Республики Молдова, еще одним вероятным кандидатом в члены ЕС.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"С президентом Молдовы Майей Санду обсудили завтрашнее заседание Европейского совета. Ожидаем решения Евросоюза о предоставлении кандидатского статуса нашим государствам. Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС", - говорится в сообщении.

Читайте: Президент Молдовы Санду требует вывода российских войск из Приднестровья

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Буде ще плани Молдови ***** зливати
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23.06.2022 11:06
+7
Нарциссизм закінчився і нарешті взяв слухавку.
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23.06.2022 11:10
+6
Если честно, то не понимаю, почему разрешили Молдове присоседиться к нам, они чем заслужили? Просто хотят на крови Украины въехать в Европу. И кстати Молдова не дала разрешения по своей территории на транспортировку грузов для ЗСУ.
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23.06.2022 11:18
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У Брюсселі розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.
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23.06.2022 11:00 Ответить
ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО

Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337

7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал

Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины
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23.06.2022 11:02 Ответить
А вчера 22 июня , видимо в честь этого,

пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.

И дата подходящая. Путину понравится
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23.06.2022 11:28 Ответить
Так за вказівкою пуйла кроти це і зробили...
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23.06.2022 11:51 Ответить
Де про це почитати?Щось схоже на брехню.
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23.06.2022 12:32 Ответить
мабуть верховному трохи таки незручно, життя учить-"не плюй у колодязь". на жаль трохи встиг поплювати, коли з власними мізками, а коли з мізками ермака, в результаті обтікає вся країна.
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23.06.2022 11:04 Ответить
Буде ще плани Молдови ***** зливати
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23.06.2022 11:06 Ответить
Чому тебе не забанять кацап?
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23.06.2022 11:12 Ответить
Чому ти бидло,дурне?
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23.06.2022 11:23 Ответить
Навіть спілкуєшся як кацап.
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23.06.2022 19:31 Ответить
Нарциссизм закінчився і нарешті взяв слухавку.
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23.06.2022 11:10 Ответить
Если честно, то не понимаю, почему разрешили Молдове присоседиться к нам, они чем заслужили? Просто хотят на крови Украины въехать в Европу. И кстати Молдова не дала разрешения по своей территории на транспортировку грузов для ЗСУ.
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23.06.2022 11:18 Ответить
da shto vy nesete ? vi ponimaete shto est zhiznj i v ne-Ukraini ?
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23.06.2022 11:58 Ответить
kakoe vam voobshe delo do Moldovi ? vi kak kacapi - uzhe ukazki nadaete kak drugim zhiti i shto robitj ?
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23.06.2022 12:00 Ответить
Молдова начала это движение давно. У неё безвиз с ЕС ещё с 2014-го года.
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23.06.2022 12:00 Ответить
Мамалижнику, стули пельку. Що толку з вас в ЄС? Мити машини і сраки вельможам, жерти дешеву ковбасу та отримувати по морді під зневажливе улюлюкання? Яку культуру ви туди несете, що ти розпинаєшся? Європа уже виє від таких, як ви "співгромадян" і скоро почне вимітати вас звідти сраним віником. Половина з румунськими паспортами, кажеш? А ти може не в курсях, що румуни вас, молдаванів не вважають за окремий народ і націю а Молдавію за державу? Що у випадку "аншлюсу" (куди частина з вас так тупо преться під "мудрим" керівництвом громадянки Румунії Санду) від твоєї Молдови залишиться хіба що географічне поняття? Без Придністрянщини, звісно.
Ковтни винця, загризи бринзою з мамалижкою та й лягай спати. І хай тобі присниться Штєфан Чел Марє - ваш великий предок, кости якого, мабуть торохтять у домовині від намірів його жалюгідних нащадків захомутати себе в рабство.
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23.06.2022 15:50 Ответить
Неуч
молдоване первые уехали в страны ЕС ещё 20-25 лет назад а то и более
за это время они выучились хорошим процессиям и открыли своё дело
о каких мытьё допоздна ты расказываешь??
я такое читаю только у ваты!!
из дети и внуки выучились в странах ЕС и имеют престижную работу и службу и имею достойное образование молдаване доказали что самый трудолюбивый народ и их везде уважают!!
кто тебе такой бред сказал что румыны не любят молдаван ????
а ты в курсе что и в Румынии тоже есть молдаване????
в Яссах , ******, Васлуй, Галац, Текучь итд
и что молдаване как и марамурешане , олтяне, мунтяне, врынчане И так далее - все они румыны - точно так как баварцы, прусаки, саксонцы , гановерцы - немцы
На всей териории от Луная и до Днестра и до Карпат ещё до нашей эры жили наши предки гето даки- прородители нашего языка, латиницы, обычаев , традиций итл
и до сих пор на этой земле живет и будет жить один и тот же народ!!
и мы молдоване из Молдовы являемся теми же румынами !!
запиши себе и выучи
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24.06.2022 00:56 Ответить
"Уєхать" (читай - удрать) в країни ЄС 25-30 років назад - діло не хитре. А що ви, молдавани, зробили для своєї країни, для землі своїх предків, для храмів своїх Богів? Ти аналізував динаміку демографічної, економічної ситуації в Молдові, рівня життя населення своєї Батьківщини? Сумна картинка... Чи ти гадаєш, що країни ЄС "ощасливлені " вами -голодранцями на чужі харчі, тряпки, на чужу культуру, зроблену не вами і не вашими предками? Європа уже скавчить від таких халявщиків і не за горами час, коли вас виметуть звідти сраною мітлою додому. Бо святий обов"язок кождого націонала - окультурити свою землю, свою націю, для своїх нащадків а не ходити рабами по чужих підворотнях.
Тепер ти теж запиши собі і вивчи, що таке національна гідність.
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24.06.2022 13:18 Ответить
Ничего подобного. Молдова и Украина в разных пакетах.
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23.06.2022 14:41 Ответить
На всякий случай напомню что мы молдаване ещё в 92- ом воевали почти с голыми руками с 14- ой армией Лебедя
и многие из Украины воевали против нас вместе с русней
далее
Молдова намного раньше подписала ассоциацию с ЕС и договор о свободной торговеле!!
молдова намного раньше получили безвиз
Молдова с приходом Санду начало сажать воров и возвращать ворованные деньги в казну!!
Молдова приняла самое большое количество беженцев с Украины по расчёту на душу населению
и сегодня молдоване приютили в своих домах более 100 тыс беженцев и делятся последние куском хлеба!!
что за бред пишем уважаемый????
что значим мы за счёт Украины идём в ЕС???
мы всегда были европейцами по духу !!
более того мы есть часть большой Румынии от которой на отлучило и в 40- ом впоследствии пакта Рибентроп Молотов
и далее в 44- ом после второй окупации
лля нас ещё проще дорога в ЕС
воссоединяемся с Румынией как это делала Германия - и становимся на второй день частью ЕС
что бы небыло больших претензий у некоторы
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24.06.2022 00:42 Ответить
"І тут Остапа понесло..." Ти не подумав, що тут є люди, які бачили, як ви, молдавани у той час "воювали" проти 14 Армії Лебедя? Треба сказати, що робили ви це дуже хутко: задниці і п"ятки так мелькали, що і не прослідкуєш. А, головне - до чого ви там "довоювались" не скажеш? До т ого, що кордон ліг по Дністру?
Після різні, що влаштувала молдавська поліція з добровольцями в Бендерах, спецназ 14 Армії вигнав молдаванів з Бендер, і ваше щастя, що Олександер Іванович (Лебідь) тоді не віддав наказу рушити на Кишинів. Тоді і суверенітет і державність Молдавії висіла на волосині і зараз ти би тут не вякав. Але ви, видно просякнуті "героїзмом" того не побачили...
Те що, як ти виразився - "многіє с Украіни ваєвалі протів нас" - майже 70% особового складу 14 Армії були етнічні українці. Більша частина населення Придністрянщини (Лівобережжя) тоді (і, подавляюча частина тепер) - етнічні українці, що споконвіків живуть на своїх споконвічних землях. Чого тебе дивує, що проти вас воювали українці? Там воювали і добровольці (українські націоналісти) з УНА-УНСО, обороняючі українські села від терору молдавської поліції і "гайдуків". Були і т.з. "кубанські козачки" (теж, доречі, українського походження). Ми так і не добилися від них, що вони там робили: казали, що захищали Тирасполь від "бЕндерівців"...
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24.06.2022 15:06 Ответить
Дуже важливими справами займається як завжди Зєля, особливо з урахуванням оточення орками залишків Луганщини.
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23.06.2022 11:30 Ответить
Так він був там напередодні,одразу погіршилась ситуація,тільки повний бовдур ще не зрозумів,що він ворог.
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23.06.2022 11:34 Ответить
озабоченность и обеспокоенность
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23.06.2022 11:37 Ответить
Єдина домовленість, яка може бути зараз - спільно дожать Придністров'я... Ми відпрацьовуєм по кацапських військових частинах артою, вони заходять і дочищають. З них - зброя зі складів у Придністров'ї!
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23.06.2022 11:44 Ответить
Зі складами можна не встигнути нам їх опорожнити. Один "Калібр" з підводного човна орків і склади в космосі. А гуркіт на всю Європу. Якщо доживуть склади до після війни, то можна буде ними скористатись щоб поповнити наш боєкомплект гаубиць 152 мм, які залишаться. Склади для нас, як острів Зміїний для орків: ні вашим, ні нашим.
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23.06.2022 11:50 Ответить
Ну ключове тут не склади, ключове - прибрати кацапську загрозу з Придністров'я - через них ми тримаємо на кордоні з Молдовою великі сили...
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23.06.2022 12:00 Ответить
Там на складах давно не лишилося нічого корисного. Якщо зберігати снаряди навіть в упаковці і в ящиках, але просто неба більше 30 років, то це вже не снаряди, а міни уповільненої дії, які навіть чіпати небезпечно. Молдова вже 20 років просить росію утилізувати **********, а кацапи їх тролять, пропонуючи зробити це за рахунок Молдови. Вони ж чудово розуміють, що утилізацію десятків тисяч тонн небезпечного непотрібу бюджет Молдови банально не потягне.
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23.06.2022 12:15 Ответить
Тут ключове не наша користь, а "один Калібр - і склади в космосі". А це може рознести північ Молдови і Одеської області. Бажано, щоб до хитруватої і жадібної "верхівки" Придністров'я доперло, що процес повернення до Молдови має бути мирним і блискавичним за термінами, - щоб рашка не встигла завадити.
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23.06.2022 19:39 Ответить
Сброс с складов Приднестровья вата уже давно распродала
там одни склады остались
а держусь орков своих по причине что якобы охраняют боеприпасы
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24.06.2022 00:45 Ответить
І знову президентка! Та скільки ви будете мову паскудити!?
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23.06.2022 13:22 Ответить
Тотальная блокада приднестровского гнидника и Молдова быстро и бескровно восстановит территориальную целостность. Однако, политической воли с обеих сторон нема.
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23.06.2022 14:38 Ответить
Это ж надо было так напаскудить Молдове с выкраденням Чауса, чтобы 4 месяца войны не разговаривать с соседней страной!
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23.06.2022 23:45 Ответить
 
 