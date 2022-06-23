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Новости За рубежом
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Албания (60) членство в ЕС (773) Рама Эди (21)

Премьер Албании призвал украинцев преждевременно не радоваться статусу кандидата на вступление в ЕС: Мы ждали 8 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рама,еді

Глава албанского правительства Эди Рама подверг жесткой критике государства Европейского Союза за неспособность решить проблему с болгарским вето до начала переговоров о вступлении с Северной Македонией.

Об этом Рама сказал, прибыв на саммит ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Рама предостерег украинцев от чрезмерного оптимизма после предоставления Украине кандидатского статуса на вступление в ЕС.

"Северная Македония была кандидатом на вступление 17 лет, Албания - 8 лет. Поэтому: добро пожаловать, Украина. Это хорошая вещь - дать статус кандидата, но я надеюсь, что украинский народ не будет иметь иллюзий по этому поводу", - отметил Рама.

Читайте: Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы Санду: Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС

В Брюсселе в четверг начинается двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидается, главы государств и правительств Европейского Союза придадут Украине статус кандидата в членство.
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Топ комментарии
+20
Вважаю, якби велика Албанія надавала б по морді кацапам, то стільки чекати не надо було б.
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23.06.2022 12:23
+20
ми не радіємо, ми воюємо...
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23.06.2022 12:24
+16
как говорят китайцы если выбрана правильная дорога к цели то это лишь вопрос времени
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23.06.2022 12:24
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Дожили...уже албанцы нас поучают...
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23.06.2022 12:20 Ответить
А, может, пора у себя искоренить этот шовинизм?
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23.06.2022 12:24 Ответить
А может пора вспомнить количество украинцев, погибших на территории ЕС при её освобождении от нацизма?
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23.06.2022 12:32 Ответить
Это делает украинцев выше других ?!
Или может погибли только украинцы ?
Зачем один бред аргументировать другим бредом ???
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23.06.2022 13:04 Ответить
По какому признаку выше других? Пустой трёп или есть обоснования?
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23.06.2022 15:32 Ответить
Почему пустой трёп ?!
Начнем с того, что ЕС не существовало, когда Европу освобождали от нацизма - ну то такое.

Меня лично смущает упоминание о количестве украинцев - количество имеет значение ?
Одного было бы недостаточно, чтобы быть выше ?
Или тех, кого полегло меньше, можно не слушать ?!
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23.06.2022 21:59 Ответить
Ты не ответил на вопрос. Где я поставил украинцев выше других? Может именно ты этого хочешь?
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24.06.2022 13:28 Ответить
Количество всегда важно, например при определении геноцида в ООН. А вот нацистам оно не важно, тем которые не признают например Холокост или геноцид армян.
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24.06.2022 13:33 Ответить
А может прокси отключите и повторите?
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23.06.2022 12:45 Ответить
Вважаю, якби велика Албанія надавала б по морді кацапам, то стільки чекати не надо було б.
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23.06.2022 12:23 Ответить
Передайте этому ****** что мы с 2013 года ждем
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23.06.2022 12:23 Ответить
ты даже не представляешь что это за черти..они по религиозному признаку готовы убивать соседей и ешё кого то поучают...о да и забыл как и греки варяги живут только на дотации ЕС
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23.06.2022 13:37 Ответить
как говорят китайцы если выбрана правильная дорога к цели то это лишь вопрос времени
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23.06.2022 12:24 Ответить
"Путь в тысячу ли начинается с первого шага"
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23.06.2022 12:44 Ответить
ми не радіємо, ми воюємо...
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23.06.2022 12:24 Ответить
Так і вони воювали, він тому і каже так
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23.06.2022 12:59 Ответить
это только начало. Затем принимать законы нужно европейские, суды и прокуроры не совковые и не кацапские. Выполнять законы обязательно, наказание строгое, налоги платить всем со всего.
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23.06.2022 12:27 Ответить
что ты паришься так? мы и так налоги платим тройные..получаешь зарплату заплатил , снял с карты заплатил второй раз,купил в магазине опять заплатил налог...таких как у нас налогов охерительных нет нигде....потомы что власть - конченные выродки
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23.06.2022 13:39 Ответить
я думаю, що цим "політикам" не варто нам розповідати про свої шляхи. Бо вони не ми, їхня країна не наша країна.
Щодо ілюзій - однозначно, що можемо чекати і 20 років при тому, що формально усе в нашій країні буде відповідати правилам ЄС. Однак буде один важливий момент - ми велика країна з добрими ресурсами і будемо (при НАШІЙ ПРАВИЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ РОЗВИТКУ) надто розвинуті, щоб бути реальним конкурентом країнам західної частини Європи (по деяким напрямкам ми вже їх реальні конкуренти). Тобто можуть просто тягнути. Хоча, можливо, я занадто песиміст.
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23.06.2022 12:29 Ответить
А бимбас, а 8 лет? Что ты несёшь, сроки уже вышли.
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23.06.2022 12:30 Ответить
Ну он все правильно говорит, ЕС огромная бюрократическая машина и стоит какому то Люксембургу с населением меньшим чем в одном районе Киева наложить вето и все, жди десятилетия.
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23.06.2022 12:30 Ответить
- Копенгагенские критерии?
- Нет, не слышали...
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23.06.2022 13:09 Ответить
Ну да. Украина ещё нравоучений албанца Рамы не выслушивала.🤦
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23.06.2022 12:33 Ответить
Україна - не Албанія ... передайте це її прем"єру ))
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23.06.2022 12:36 Ответить
Обов"язково передам.
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23.06.2022 12:45 Ответить
Ти оце передай ))

По состоянию на начало 2011 года военный бюджет составлял около 200 млн долларов США, вооружённые силы комплектовались по призыву (срок службы составлял 12 месяцев) и насчитывали 14 245 человек[26]
сухопутные войска: 8150 человек - одна лёгкая пехотная бригада быстрого реагирования, 5 пехотных бригад резерва, полк специального назначения, танковый батальон, артиллерийский дивизион, батальон связи и батальон тылового обеспечения, на вооружении которых имелось 43 танка «тип 59», 6 бронетранспортёров «тип 5310», 18 шт. 133-мм РСЗО, 18 шт. 152-мм буксируемых артиллерийских орудий, 81 шт. 82-мм миномётов, 42 шт. 37-мм зенитных орудий[26]военно-воздушные силы: 1370 человек, 7 вертолётов Bell-206C, три Bell-205A, пять MBB Bo 105, один AW-109[26]военно-морские силы: 1100 человек, артиллерийский катер «Шанхай-2», два патрульных корабля, тральщик, десантный катер, 12 патрульных катеров и 4 вспомогательных судна[26]кроме того, при необходимости в оперативное подчинение министерства обороны могли быть переданы военизированные формирования министерства внутренних дел (один батальон полиции особого назначения в Тиране и подразделения полиции особого назначения в остальных крупных городах страны) и пограничная полиция (500 человек)[26].
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23.06.2022 15:28 Ответить
Важливо отримати статус кандидата в в члени ЄС. Але набагато важливіше перемогти російський фашизи і нацизм, який поширюється по планеті з неймовірною швидкістю. Якщо Албанія може запропонувати механізм протидії поширенню рашизму та нацизму по планеті, то нехай так і буде. Слава Україні!
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23.06.2022 12:36 Ответить
Это их внутренняя залипуха. Они кандидаты в члены ЕС с 2014 года. Албанский премьер не понимает, что для нас статус кандидата в члены ЕС является источником для морального подъёма. Жителям оккупированных территорий и областей, которые могут попасть под оккупацию ЕС предпочтительнее "русского мира" по типу лднр. И стимул для борьбы больший
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23.06.2022 12:39 Ответить
...рама, нехай мама тебе помиє
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23.06.2022 12:40 Ответить
8 лет меньше чем 30 Мы же только бомбас домбили 8 лет Так что только немного отвлечься, поработать и - привет евросоюз
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23.06.2022 12:41 Ответить
Честно говоря, я нейтрально отношусь Албании. Но делать новостью для Украинцев высказывание какого-то мужика, о том как он что-то где-то когда-то делал? Пустое, мне кажется
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23.06.2022 12:43 Ответить
Так ніхто особливо і не радіє, у нас зараз трохи інші проблеми. А шо таке ця албанія? Де це?))
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23.06.2022 12:44 Ответить
згоден на всі 100- з такою корупцію як у нас нам про ЄС тільки мріяти-вони навіть під час війни не зупинились
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23.06.2022 12:47 Ответить
А при Петі чому нас не брали в ЄС і НАТО?
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23.06.2022 12:53 Ответить
Потому, что петух жаренный не клевал. А сейчас, если Украина падет, орки будут стоять на границах Польши, Румынии и Молдовы. Хотя какой Молдовы, не будет никакой Молдовы.
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23.06.2022 13:01 Ответить
керівник найпотужнішої країни ЄС голос подав-
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23.06.2022 12:46 Ответить
А шо ви думаєте? Раз два і пігнали? Раніше 2033ого року, туди ніхто не вступить, крапка.
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23.06.2022 12:49 Ответить
Албанія, розслабся! Ми Україна- у нас свій шлях
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23.06.2022 12:55 Ответить
З такою корупційною політикою я к у нас, доведеться щонайменше 30 років чекати
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23.06.2022 12:57 Ответить
все таки права профессура... слово ЧЕРНОЖОПЫЙ может писаться и как ЧЕРНОЖЁПЫЙ... через букву Ё...
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23.06.2022 12:57 Ответить
Тебя забыли спросить, европеец на босу ногу. Вчера овец трахал в горах, а сегодня мнение имеет.
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23.06.2022 12:58 Ответить
із обранням очільника САП, котрого рекумендували США ,"зе" влада показала цілому світові і в тому числі ЄС,що їм не інтереси України і її народу важливі,а бенямойский і його офшорні поповнення рахунків" "зелених слуг" ."мудрий нарід ,котрий обрав "зе " ,а разом із ними і всі решту українці роками будуть жувати ілюзорну "зелену" жуйку із європейсько-рашистським смаком\
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23.06.2022 13:01 Ответить
Да, все правильно. Вы ждете 8 лет. Кто-то еще вспомнит, что Турция ждет уже 30 лет. И это тоже будет правильно.

А теперь вопрос: в чем проблема, из-за чего задержка? Ответ простой: поставленные условия не выполнены.

Албания не могла выполнить условий 8 лет. Турция не могла выполнить условий 30 лет. Но это не проблема ЕС или Украины. Это проблема Албании и Турции.

Если Украина выполнит условия - она войдет в ЕС. Не выполнит - не войдет. Вот и вся фактура. Остальное - дешевые манипуляции.

FYI

Копенгагенские критерии - Википедия
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23.06.2022 13:08 Ответить
Албанія нас послідовно підтримувала впродовж усіх останніх років, причому це був суспільний консенсус, підтримка України не викликАла політичної кризи в суспільстві.
Але нам в умовах жахливої війни, коли ***** кожний день вбиває тисячі наших громадян, краще помовчати і не влазити в албансько-болгарські суперечності.
Якщо новий болгарський уряд виявиться сформованим з путінських агентів, тоді доведеться щось говорити, але не раніше.
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23.06.2022 13:08 Ответить
Гончаренко:Хочу звернутись до всіх, хто зараз вирішив цитувати албанського премʼєра, що ой це кандидатство нічого не значить і так далі. І що от Албанія чекає вже 8 років на членство.

Подивіться ВВП Албанії. Подивіться мінімальну заробітну платню. Подивіться медіанну заробітну платню. Подивіться на рівень корупції, рейтинг у дуінг бізнес і так далі.

А потім цитуйте всіх, кого завгодно. Україна не Албанія. І не Північна Македонія. Україна - це Україна. І наш шлях не схожий на жодну іншу країну.

Ми закінчимо війну, відновимо економіку та вступимо в ЄС. Це не буде завтра і через рік. Але це буде.
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23.06.2022 13:09 Ответить
Украину в ЕС возьмут не раньше, чем закончится война и будет установлена граница.
Они не берут страны с территориальными проблемами и уж тем более с активными боевыми действиями.
По причине территориальных проблем в Молдове не форсируют необходимые законы и реформы, так как в итоге всё упирается в выбор между отказаться от Приднестровья (что неприемлемо) и отвоевать его (что нереально)
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23.06.2022 13:15 Ответить
нереально це блюзнірство. там тих долбодятлів пару тисяч. просто молдовські влада сцикуни.
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23.06.2022 15:19 Ответить
Дело не в войне, дело в несоответствии Копенгагенским критериям.

1. Демократия
2. Верховенство закона
3. Права человека
4. Уважение и защита прав меньшинств

Далее, экономические критерии, в широком смысле, требуют, чтобы страны-кандидаты имели функционирующую рыночную экономику и чтобы их производители могли справиться с конкурентным давлением в рамках ЕС.

И наконец, формально, не копенгагенский критерий. Дополнительное требование о том, что все потенциальные члены должны привести свои законы в соответствие с принципами европейского права, формировавшимися на протяжении всей истории Союза, известными как акты сообщества.
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23.06.2022 19:34 Ответить
Хотя вы правы в том, что война препятствует достижению вышеперечисленного.
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23.06.2022 19:36 Ответить
Получение статуса кандидата на вступление в ЕС - важный очередной этап на пути в ЕС. Литва от заявки до членства ждала 9 лет! Украина пройдет этот путь гораздо быстрее ввиду известных обстоятельств. Ждем Украину в семье европейских народов. Слава Украине! Слава героям и нации!
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23.06.2022 13:21 Ответить
А как по Албански будет "Пшел нах" ??
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23.06.2022 13:45 Ответить
Албаноид, следи за своими албанами, которые в Европе кроме как воровства и проституции, ничем не хотят зарабатывать. Рита Ора - исключение...
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23.06.2022 14:14 Ответить
Ну-ну...
Харе Рама...
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23.06.2022 15:00 Ответить
Ми розуміємо - треба ще багато зробити. Поміняємо владу на нормальну і будемо працювати. Це в наших інтересах. Народу, людей, а не зеленських з коломойськими...
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23.06.2022 15:09 Ответить
"Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія - 8 років. Тож: ласкаво просимо, Україно. Це гарна річ - дати статус кандидата, але, я сподіваюсь, що український народ не матиме ілюзій щодо цього", - зауважив Рама

Почему была, теперь разве не кандидат, что Северная Македония и Албания уже в Евросоюзе?
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23.06.2022 15:41 Ответить
есть люди, которым приятно испортить другим праздник.
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24.06.2022 06:39 Ответить
 
 