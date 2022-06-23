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Необходимости эвакуироваться из Харькова пока нет, но на улицах находиться действительно опасно, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Ситуация в Харькове полностью контролируемая, ВСУ держат свои позиции, поэтому говорить об эвакуации пока преждевременно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается эвакуации, то такой необходимости и предпосылок для этого нет, военная обстановка тяжелая, но абсолютно контролируемая. Наши ВСУ держат свои позиции на севере, на восточном направлении и Изюмском. Поэтому говорить, что для города Харькова нужная эвакуация пока не приходится. Это. абсолютно преждевременно и необоснованно", – пояснил он.

В то же время, добавил глава ОВА, на улицах Харькова действительно находится опасно.

"Поэтому мы призываем людей внимать сигналам воздушной тревоги и находиться во время этого в укрытиях", - отметил Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 июня в результате вражеских обстрелов на Харьковщине погибли 7 мирных жителей, - Синегубов
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Це мають вирішувати самі жителі а не чиновники
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23.06.2022 12:51 Ответить
Та да, в Мариуполе тоже, пока не было
А потом не стало возможности
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23.06.2022 12:59 Ответить
Мариуполь проглотили за 2 дня, благодаря формуле "прекратить стрелять". разминировали Крым по приказу пи@орастов из ОПы. В Харькове на сегодня русишваны могут только отсосать, он как 100 Северодонецков. НО! если сегодня будет ответка на каждый обстрел в точку вылета, все прекратиться сразу! короче - ПО БЕЛГОРОДУ @Б ВАШУ МАТЬ!
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23.06.2022 13:12 Ответить
 
 