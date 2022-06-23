С начала войны в Украине разрушения получили более 150 культурных объектов, - ЮНЕСКО

Согласно новым подсчетам, с начала войны на территории Украины 152 культурных объекта были частично или полностью разрушены.

Такие данные на 22 июня приводит ЮНЕСКО, передает Цензор.НЕТ.

В четверг ЮНЕСКО опубликовало обновленные данные оценки ущерба, нанесенного культурным объектам Украины с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

"По данным проведенных экспертами проверок, в результате боевых действий было частично или полностью разрушено 152 культурных объекта, в том числе 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек", - говорится в сообщении.

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"Необходимо положить конец этим неоднократным нападениям на украинские культурные объекты. Культурное наследие во всех его формах никогда не должно быть объектом нападений. Я снова обращаюсь с призывом уважать международное гуманитарное право, в частности, Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Как отмечается, три четверти поврежденных объектов сконцентрированы в трех регионах: в Донецкой области, где по-прежнему особенно интенсивные боевые действия – повреждено 45 объектов культуры, в Харьковской области – 40, в Киевской области – 26 объектов .

"Следует также отметить, что на сегодняшний день ни один из семи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал", - добавили в организации.