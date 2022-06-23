Проект Притулы "Народный Байрактар" за сутки собрал 366 млн грн на приобретение турецких беспилотников
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Известный волонтер, телеведущий Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым в сутки собрали средства на два ударных беспилотника "Байрактар".
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сутки назад, в 9.00 мы начали сбор средств в рамках проекта "Народный Байрактар". Понимая, на какой заоблачный бюджет мы замахнулись. Но и осознавая важность того, чем можем усилить Воздушные Силы ВСУ.
Прошло время… По состоянию на 9.00 23.06 вы задонатили… 296 000 000 грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект и суммарно 366 000 000 гривен!!!!!!!!!
А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на ДВА БАЙРАКТРАРА!!!!! ДВА ЗА СУТКИ!!!! Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю!" – говорится в сообщении.
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Еще украинским разведчикам срочно нужны дроны ! 🇺🇦❤️
Зібрав,і добре.А те,що пов'язаний з Пінчуківським кланом Притула є політиком,-ніби як не секрет...
Нет прикрытия! Поэтому Украина их очень быстро теряет.
Левова частка переказів - це пожертви розміром 2-5-6-10-20-100-200 гривень.
Саме для цього, крім ленд-лізу, сенат проголосував, в Президент Байден підписав проект допомоги на 40 мільярдів, щоб Україна протрималась до Жовтня.