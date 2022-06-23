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Проект Притулы "Народный Байрактар" за сутки собрал 366 млн грн на приобретение турецких беспилотников

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

притула

Известный волонтер, телеведущий Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым в сутки собрали средства на два ударных беспилотника "Байрактар".

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сутки назад, в 9.00 мы начали сбор средств в рамках проекта "Народный Байрактар". Понимая, на какой заоблачный бюджет мы замахнулись. Но и осознавая важность того, чем можем усилить Воздушные Силы ВСУ.

Прошло время… По состоянию на 9.00 23.06 вы задонатили… 296 000 000 грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект и суммарно 366 000 000 гривен!!!!!!!!!

А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на ДВА БАЙРАКТРАРА!!!!! ДВА ЗА СУТКИ!!!! Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю!" – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Байрактар", на который собирала деньги Литва, Турция передаст Украине бесплатно. ФОТО

Поддержать украинских защитников можно по ссылке.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...
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23.06.2022 12:46
+21
Сума вражає. Це вам не гармошку дарувати)
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23.06.2022 12:52
+15
тобто в нас вчителі спеціально навчають неправильно, бо їм премії не дають? Так нахєр таких вчителів. Премії дають за щось якісно зроблене, а не щоб щось було зроблене.
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23.06.2022 12:58
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Українську незламну націю не здолати та не перемогти...
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23.06.2022 12:46 Ответить
если серьезно и на самолеты наскребем субботниками и народными сборами и на флот..
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23.06.2022 12:54 Ответить
Якщо ще буде відкрито збір на ядерну зброю, то піду міняти доляри.
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23.06.2022 14:03 Ответить
Сума вражає. Це вам не гармошку дарувати)
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23.06.2022 12:52 Ответить
Гроші потрібно збирати на Премії для Вчителів, аби краще і ПРАВИЛЬНО навчали. Інакше, через пару років, знову прийдеться збирати на "Байрактари".
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23.06.2022 12:52 Ответить
тобто в нас вчителі спеціально навчають неправильно, бо їм премії не дають? Так нахєр таких вчителів. Премії дають за щось якісно зроблене, а не щоб щось було зроблене.
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23.06.2022 12:58 Ответить
Як кажуть іди в сраку !Наразі війна дебіла ти кусок !
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23.06.2022 13:04 Ответить
У мене тато, вчитель музичної культури, заробітна платня 150 євро. Але ще є пенсія, приблизно 100 євро. Наразі як такової роботи нема, прилетів до мене, але вже хоче летіти назад, допомагати школі. Йому 73 роки. Полтава. Є люди, які будуть працювати за ідею і мінімальні гроші..
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23.06.2022 14:01 Ответить
РФ зовсім ніяк не реагує через продаж Турцією нам Байрактарів, ну там жодних, мит-заборон на імпорт турецьких овочів-фруктів, заборон на рейси і відпочинок росіян в Турції, значить або ця зброя не є достатньо ефективною, або Турція передала механізми захисту та знищення цієї зброї РФ...
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23.06.2022 12:52 Ответить
А вариант то что они очкуют трогать Турцию, ты не приводишь?
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23.06.2022 12:55 Ответить
він же вірить, що росіюшка всемогутня, це ж імпєрія, метрополія, це ми з турками тут якісь селюки, які ссуться вєлікоросов
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23.06.2022 12:56 Ответить
Когда турки сбили возле границы Сирии самолёт РФ, РФ ввела эти запреты, потом отменила... Сейчас же на поставки Байрактаров, которые "эффективно" работают на фронте уничтожая армию РВ в Украине, РФ в обще не реагирует, почему?
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23.06.2022 13:03 Ответить
"РФ в обще не реагирует, почему?" - может потому, что туда никто ничего не продает, а тут еще и самим запреты вводить)))))))) - чем они могут Турцию напугать?)))) Им и так только через Турцию можно "выползти" в мир.
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23.06.2022 13:54 Ответить
Чув від наших силовиків, що турки щось продали рашистам, яке дозволяє більш ефективно виявляти і збивати наші байрактари. Просто бізнес. Просто хитрожопі турки.
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23.06.2022 13:02 Ответить
І який це може бути бізнес? Ти не розумієш, що при наявності такої вузько спеціалізованої технології в турків, байрактари просто ніхто не буде купувати. Подумай, який сенс їх комусь купувати, якщо турки можуть продати контрзасіб ворогу? Це байки кацапофашистів, які надто далеко зайшли. Не більше.
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23.06.2022 13:08 Ответить
це мабуть брат друга троюрідної сестри, да?
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23.06.2022 14:30 Ответить
Ох ці жертви конспірології та ворожої пропаганди. Все значно простіше - кацапи банально сцять сваритися з турками. Про Сирію не забувай. Недавно кінь Лавруша особисто літав до Ердогана просити, щоб той не рухав фронт. Про Карабах теж не забувай. Азербайджан потирає руки. Почитай краще про це.
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23.06.2022 13:02 Ответить
Просто турки єдині з цивілізованого світу, хто ще зовсім не обірвав зв'язки з лаптєстаном, тому і не реагують, бо насрать на тих ваньок, яких той байрактар накосить, а от мати ще якийсь вихід для бізнесу і літаків своїх вигідніше. Це ж все-таки легкий беспілотник, а не Ріпер якийсь. Ну і не тисячами постачають ті байрактари.
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23.06.2022 13:04 Ответить
Це хто донатив? Коломойський - Ахметов - Пінчук?
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23.06.2022 12:52 Ответить
в Україні десятки мільйонів населення, кожному скинутись по 10 грн на Байрактар не так важко, як ти думаєш
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23.06.2022 12:55 Ответить
Oн не думает. Ему важно просто плюнуть в их сторону , по поводу или без повода.
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23.06.2022 13:00 Ответить
У якомусь міжнародному співтоваристві програмерів бачив сторінку на донейшн Україні, і поруч з повернись живим був банер і пердули. Так що іноземці також могли непогано насипати.
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23.06.2022 12:59 Ответить
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23.06.2022 12:59 Ответить
Я донатив особисто, небагато 300 грн, але, якщо хоча б кожен 40 Українець зробив би так, ось вам і необхідна сума. Також допомога надходить із-за кордону.
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23.06.2022 16:05 Ответить
https://censor.net/ua/photo_news/3349526/ukrayinskym_rozvidnykamy_terminovo_potribni_drony_na_shodi_tryvayut_pekelni_boyi_volonterka_yusupova

Еще украинским разведчикам срочно нужны дроны ! 🇺🇦❤️
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23.06.2022 12:55 Ответить
Пердула - класний пацан, але я боюсь що він на війні почав передвиборчу компанію. Якщо врахувати його родинні зв'язки з ригом хомутинником, то перед нами зеленський2.
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23.06.2022 12:56 Ответить
Так иди ты тоже делай сегодня рейтинги, Притула сколько для армии передал, что тебе и не снилось.
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23.06.2022 13:02 Ответить
Той факт що пердула багато робить для країни мною не заперечується. Однак риг хомутинник буде мати непогані дивіденти від того, що пердула пройде у раду. І ці дивіденти підуть із наших з тобою кишень.
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23.06.2022 13:04 Ответить
І що? В мене чверть родичів в кацапії проживає. З 14-го року зв'язок втрачено. Вважай похоронив. Так тут в багатьох історично склалось. То що, це має означати, що мені і решті до державотворення та політики дорога закрита, бо завжди знайдеться пан на кшталт Super Gut, який буде нас безпідставно звинувачувати в зраді і гівном поливати? Далеко зайдеш.
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23.06.2022 13:21 Ответить
Ну как бы так оно и начинается. Тут явно идут грязные деньги. Я не знаю от кого, но это всё неспроста.
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23.06.2022 13:11 Ответить
То в мокселе отправляют на смерть родственников, чтобы кровавые рубли получить, а у нас "трішки навпаки".
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23.06.2022 15:09 Ответить
Е різниця,:свої давати,чи людські збирати.
Зібрав,і добре.А те,що пов'язаний з Пінчуківським кланом Притула є політиком,-ніби як не секрет...
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23.06.2022 16:09 Ответить
Гетьманцев захлинається слиною.. скоро запровадить чергові новинки з оподаткування
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23.06.2022 12:56 Ответить
Там крутий комент знайшов - "Як думаєте, це вже Українці почали міняти долари чи ні?".
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23.06.2022 12:56 Ответить
Молодцы! Такие новости намного крепче бьют по морали орков, чем собственно сам Байрактар.
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23.06.2022 12:58 Ответить
Наступний збір на ядерку на кремль
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23.06.2022 12:59 Ответить
А сколько можно было купить Байрактаров на 11 миллиардов выделенных на ковидную тысячу или за 30 миллиардов ежегодных *зеленых тарифов*?
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23.06.2022 13:01 Ответить
Більшу частку від "ковідних тисяч" не було витрачено населенням, а с початку війни було автоматично переведено на допомогу армії. Так було у всіх моїх родичів.
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23.06.2022 22:11 Ответить
А что мешает донатить прямиком на счет нацбанка? Или вам обязтельно нужен Притула для того чтоб поднять зад с дивана?
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23.06.2022 13:05 Ответить
Так подними свой зад и отнeси прямо Eрмаку.
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23.06.2022 15:11 Ответить
шта?
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23.06.2022 18:22 Ответить
Агиль Рустамзаде утверждает(17 минута видео), что Украина неправильно использует Байрактары.
Нет прикрытия! Поэтому Украина их очень быстро теряет.
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23.06.2022 13:06 Ответить
Про очень быстро теряет, это инфа от кацапни или откуда?
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23.06.2022 13:09 Ответить
Я вот читал что Украине не нужны уже Байрактары. Это не к Притуле вообще, просто они не актуальны. Я не знаю правда ли это или нет, но вот волонтерам советую поговорить с военными и спросить им что им нужно.
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23.06.2022 13:12 Ответить
А типу Притула не питав у військових, а просто з якогось бодуна вирішив їм купити байрактари?
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23.06.2022 13:55 Ответить
Я не знаю. Ты меня спрашиваешь. Я прямо дня два назад читал какое-то интервью, где говорили что байрактары уже не играют роли. Меня это самого удивило, так как я не спец. А тут собирают на новые. Короче, деньги пусть тратят. Но на то что надо.
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23.06.2022 14:04 Ответить
Коли перестали грати роль ? Коли бахнули кацапський флагман,о.Зміїний,чи НПЗ вчора ?
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23.06.2022 16:13 Ответить
Притула с рашистами нe разговариваeт. Им надо только мусорные пакеты.
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23.06.2022 15:14 Ответить
Должна быть коммуникация.
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24.06.2022 12:43 Ответить
Теперь загадка. Кто отмывает деньги на Прытуле? Хомутынник, ОПа, Беня?
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23.06.2022 13:07 Ответить
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23.06.2022 13:10 Ответить
Ну прям мы не знаем как это делается. Это чтобы денюжки отмыть. Писец. Под волонтерством у нас расцветает бандитизм.
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23.06.2022 13:17 Ответить
Це добре, але де ленд-ліз???
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23.06.2022 13:31 Ответить
Октябрь 2022
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23.06.2022 14:13 Ответить
Вже не раз писали та говорили. Ленд-ліз піде не раніше нового фінансового року, який розпочинається в США з 1 Жовтня.
Саме для цього, крім ленд-лізу, сенат проголосував, в Президент Байден підписав проект допомоги на 40 мільярдів, щоб Україна протрималась до Жовтня.
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23.06.2022 16:09 Ответить
Було б добре, якби це було правдою! Але цим подоляківським прихвостням не дуже вірю.
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23.06.2022 13:43 Ответить
А хто в статті - подоляківський прихвостень?
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23.06.2022 13:56 Ответить
Лачен. Креатура Подоляка и Притулы. Так что ниточки Притулы ведут к ОП.
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23.06.2022 14:14 Ответить
а якби пан Притула не займався ідиотизмом разом з Славіком Вакарчуком і не розмивав голоса ЄС на замовлення Пінчука - можливо не довелось би збирати на бпла. А так маємо шо маємо
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23.06.2022 14:27 Ответить
Справедливости ради Притула начал чуть позже двигаться. Так что на выборы в Раду он не повлиял. Тут вопрос не в Притуле. Мы знаем, что он любит караты москалив. А за тем с кем он связан.
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24.06.2022 12:42 Ответить
там от всех! зеленых и тот который собирался дать на киоск покрасить нет доната?
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23.06.2022 16:35 Ответить
 
 