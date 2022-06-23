Премьер Болгарии обвинил Россию и мафию в том, что правительство отправили в отставку
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Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков обвинил Россию и мощную мафию его страны после того, как парламент выразил вотум недоверия его правительству в среду.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"Это голосование - один крохотный шаг на очень длинном пути, который мы имеем. Я обещаю, что мы продолжим борьбу за возвращение страны, и однажды у нас будет Болгария без кукловодов, без мафии - нормальная европейская страна", - сказал он после голосования.
Говоря о людях, сыгравших важную роль в свержении его администрации, Петков назвал российского посла в Софии Элеонору Митрофанову и обвинил Россию во влиянии на его устранение из-за депутатов ультраправой партии "Возрождение".
На заявление Петкова отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она сказала, что "в списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки".
Пожалуйста, подождите...
1877 рік, російсько-турецька війна на Балканах.
Ви маєте це прочитати".
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"Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до «Плевны», мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования.
...
Всё дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасать угнетенных, униженных, раздавленных и измученных.
Еще до объявления войны я, помню, читал в самых серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, «вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду».
Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь,- вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть,- это за веру-то угнетенных!
«Да как они смеют!» - загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»
И поднялись голоса.
...
«У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин». А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают.
...
А Болгария - это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, всё равно что к себе пришли, они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение всё равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и власти не имею, но всё же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел,- всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил.
Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это... А тут вдруг его никто и не угнетает - какая обидная неприятность, не правда ли?"
"потому что раз я к нему вошел,- всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил."
Ну, принаймі, касапи ще досі на офіційному рівні не визнані терористами... так що юридично можна так вважати...
Мавзолейні Шарікови лізуть усюди...аби скреПОНОС засунути...
Самі в дерьми живут віками и остальніх туди тягнуть...
Концлагерна Мафія...
Щодо болгар - їх існує три типа - русофіли-русофоби та імпотенти. 90 відсотків болгар - політичні імпотенти, їх взагалі не цікавлять відносини між Україною та Росією, іх цікавлять лише гроши та антіамериканізм.
З останніх 10% - половина (усі отвітчені та культурні люди) - яскраві русофоби, скотобидло (переважно таксисти) - яскраві русофіли.
Щодо болгар - ми, як продукти СССР у своєї білшісті, взагалі не розуміємо що таке Європейская національна держава, та чим наприклад Сербія відрізняється від Македонії та Болгарії. Єтнічно, скажимо так, це одна й та сама нація (навіть з Туреччиною). Але наприклад чому Болгарии сторіччями воювали з Румунами за Добруджу? Тому що, Добруджа населена наполовину Румунами, наполовину Болгарами. Якщо терріторія входить до складу Болгарії - там процвітають болгари, а румуни роються по помийках або працюють у полі. Якщо ця ж сама терріторія входить до складу Румунії - то все навпаки - румуни займають верх соціальної піраміди, а болгари - риються по помийках або працюють у полі.
Нас усіх, абортированих викидешей з СССР, привчили что НАЦІЯ не має значення - тому в Україні панують єтнічно хто завгодно, русня або жиди (переважно). А українці риються по помийках або працюють на стройках. Ми усі не розуміємо - для чого взагалі потрібна держава Україна - щоб єтнічні українці мали місце де вони можуть займати вищі місця у соціальної піраміді, а щоб жиди та русня в Україні рилися по помийках або працювали у полі чи на стройках, як у будь який країні - крім Ізраілю або Росії. Але українці темні та денаціфіковані люди - вони на 99% вибирають своїми керівниками на верхівку соціальної пираміди саме жидів, щоб в Україні процвітали жиди, а єтнічні українці рилися по помийках.
А от у Болгарії (та й у інших євпройских країнах) так не вийде - там жид НІКОЛЕ не зможе стати депутатом, це просто неможливо. А у Болгарії навіть ЗАКОНОДАВЧО обмежена можливість НЕболгаріну займати БУДЬ ЯКУ керівну посаду (за винятком циган - там діють особливі правила). Тобто, ти можешь бути єтнічним болгаріном, наприклад з Канади, але ти є болгарін - і Болгарія єдина країна у світи, де ти можешь зайняти найвищу ступень соціальної піраміди. Імперій де це не так - не так уж багато - Россія та США, ну може Англія, але сумніваюсь що можливо жида або українця вибрати пером або сером в Англії. Такий треш з жидами а русней можливий лише в Україні, бо СССР нас майже денаціфікував, на 99,99%, тобто всі 99,99% українців впевнені що нація не має значення - а найкращий депутат або президент України саме жид.