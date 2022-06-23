РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16828 посетителей онлайн
Новости За рубежом
9 044 25
Болгария (614) Россия (91193) Захарова Мария (340)

Премьер Болгарии обвинил Россию и мафию в том, что правительство отправили в отставку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

петков

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков обвинил Россию и мощную мафию его страны после того, как парламент выразил вотум недоверия его правительству в среду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Это голосование - один крохотный шаг на очень длинном пути, который мы имеем. Я обещаю, что мы продолжим борьбу за возвращение страны, и однажды у нас будет Болгария без кукловодов, без мафии - нормальная европейская страна", - сказал он после голосования.

Говоря о людях, сыгравших важную роль в свержении его администрации, Петков назвал российского посла в Софии Элеонору Митрофанову и обвинил Россию во влиянии на его устранение из-за депутатов ультраправой партии "Возрождение".

На заявление Петкова отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она сказала, что "в списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгария больше никогда не будет вести переговоры с российским "Газпромом", – вице-премьер Васильев

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Хто б сумнівався. Всі європейські ультраправі з ультралівими кормляться Росією.
показать весь комментарий
23.06.2022 12:46
+13
зато эта прикольная страна (отрыжка совка и рашизма) и в ЕС и НАТО без каикх либо понтов и требований...
показать весь комментарий
23.06.2022 12:45
+11
У нас було те ж саме в 19 році і запаребрік поставив на чолі України клоунів.
показать весь комментарий
23.06.2022 12:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Есть машка, зачем еще и кошка?
показать весь комментарий
23.06.2022 12:44 Ответить
зато эта прикольная страна (отрыжка совка и рашизма) и в ЕС и НАТО без каикх либо понтов и требований...
показать весь комментарий
23.06.2022 12:45 Ответить
Первый раз был там в 2000, второй в 2022 Стало сильно хуже. Цыганские трущебы возле аэропорта страшнее африканских.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:05 Ответить
В 2004 цыган было не меньше.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:56 Ответить
Хто б сумнівався. Всі європейські ультраправі з ультралівими кормляться Росією.
показать весь комментарий
23.06.2022 12:46 Ответить
..а шоб і не сумнівалися, бо Московія скрізь, куди дотягнеться, сіє кризу та ру-їну
показать весь комментарий
23.06.2022 12:46 Ответить
Общался с парочкой болгар, в головах сплошной русский мир и 9 мая. По пару человек конечно всю нацию не стоит судить, но что-то мне кажется что такие настроения в обществе очень сильно укреплены
показать весь комментарий
23.06.2022 12:48 Ответить
Но все предприятия работающие с *********** сейчас в Болгарии не работают.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:58 Ответить
Па руски молодежь там не разговаривает.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:59 Ответить
Проблема болгар в том, что Параша скоммуниздила их язык, навязав его десяткам народов, оккупированных московией и назвав его впоследствии "сруським". Поскольку парашники генетически не способны к иностранным языкам, влиять на болгар им проще всего.
показать весь комментарий
23.06.2022 12:48 Ответить
ЦСЯ -мова церковно-службова мова України, Росії, Болгарії, Сербії та Ченогорії не має жодного відношення до російської мови. У 17 столітті відбулося зближення російської мови та ЦСЯ. Під час правління Петра Першого російська мова почала віддалятися від ЦСЯ.Після Пушкіна літературна російська мова була переважно мовою Пушкіна.
показать весь комментарий
23.06.2022 12:58 Ответить
Вплив за допомогою мови звісно є, але здебільшого вона використовується як засіб експансії. А от для потужного впливу використовуються гроші, приклад тої ж Угорщини чи Німеччини. До речі про Німеччину, це ж наскільки потрібно бути недалекоглядним щоб відмовитись від атомної енергетики і поставити себе в залежність не те що від однієї країни, а від настрою однієї особи - Вам не здається що це якийсь сюр?
показать весь комментарий
23.06.2022 13:15 Ответить
щоденник Достоєвського.
1877 рік, російсько-турецька війна на Балканах.
Ви маєте це прочитати".
------------------------------------------

"Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до «Плевны», мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования.
...
Всё дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасать угнетенных, униженных, раздавленных и измученных.

Еще до объявления войны я, помню, читал в самых серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, «вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду».

Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь,- вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть,- это за веру-то угнетенных!

«Да как они смеют!» - загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»

И поднялись голоса.
...
«У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин». А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают.
...
А Болгария - это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, всё равно что к себе пришли, они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение всё равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и власти не имею, но всё же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел,- всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил.

Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это... А тут вдруг его никто и не угнетает - какая обидная неприятность, не правда ли?"
показать весь комментарий
23.06.2022 12:51 Ответить
як бачимо за двісті років нічого не змінилося,приходить свинособака "звільняти нарід" та привласнює чуже,втім він саме за цим і приходить...
"потому что раз я к нему вошел,- всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил."
показать весь комментарий
23.06.2022 13:17 Ответить
У нас було те ж саме в 19 році і запаребрік поставив на чолі України клоунів.
показать весь комментарий
23.06.2022 12:53 Ответить
В Україні теж мафія та Росія впливали на зміну влади
показать весь комментарий
23.06.2022 12:53 Ответить
а хіба касапи і мафія - це не одне і те ж?
Ну, принаймі, касапи ще досі на офіційному рівні не визнані терористами... так що юридично можна так вважати...
показать весь комментарий
23.06.2022 12:59 Ответить
В кожній країні є своя мафія і тільки «на Рассєє» у мафії є ціла країна...
показать весь комментарий
23.06.2022 14:22 Ответить
Штирлицов путлера кишить в любой стране Мира...
Мавзолейні Шарікови лізуть усюди...аби скреПОНОС засунути...
Самі в дерьми живут віками и остальніх туди тягнуть...
Концлагерна Мафія...
показать весь комментарий
23.06.2022 13:09 Ответить
Так кацапи в дерьмі живуть за то на підкуп європолітиків грошей не жалкують.Треба віддати їм належне -маніпулювати в геополітиці за допомогою грошей вони вміють ....
показать весь комментарий
23.06.2022 13:25 Ответить
Болгары единственные с поляками которые отказались оплачивать газ в рублях. И остались без газа, по крайней мере на словах (на самом деле все качают так, что труба сломалась). И теперь правительство свергнуто. Совпадение, не думаю.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:33 Ответить
************* чтобы остаться при вечной власти все деньги от продажи ресурсов вливают туда где тонко. Стреляют и серут.
показать весь комментарий
23.06.2022 14:04 Ответить
Правительство отправили в отставку, потому что наш премиер- "умный и касивый" как ваш президент.
показать весь комментарий
23.06.2022 14:46 Ответить
Петков був хороша антіросійска людина. Дуже прогресивна взагалі й *******.
Щодо болгар - їх існує три типа - русофіли-русофоби та імпотенти. 90 відсотків болгар - політичні імпотенти, їх взагалі не цікавлять відносини між Україною та Росією, іх цікавлять лише гроши та антіамериканізм.
З останніх 10% - половина (усі отвітчені та культурні люди) - яскраві русофоби, скотобидло (переважно таксисти) - яскраві русофіли.
Щодо болгар - ми, як продукти СССР у своєї білшісті, взагалі не розуміємо що таке Європейская національна держава, та чим наприклад Сербія відрізняється від Македонії та Болгарії. Єтнічно, скажимо так, це одна й та сама нація (навіть з Туреччиною). Але наприклад чому Болгарии сторіччями воювали з Румунами за Добруджу? Тому що, Добруджа населена наполовину Румунами, наполовину Болгарами. Якщо терріторія входить до складу Болгарії - там процвітають болгари, а румуни роються по помийках або працюють у полі. Якщо ця ж сама терріторія входить до складу Румунії - то все навпаки - румуни займають верх соціальної піраміди, а болгари - риються по помийках або працюють у полі.
Нас усіх, абортированих викидешей з СССР, привчили что НАЦІЯ не має значення - тому в Україні панують єтнічно хто завгодно, русня або жиди (переважно). А українці риються по помийках або працюють на стройках. Ми усі не розуміємо - для чого взагалі потрібна держава Україна - щоб єтнічні українці мали місце де вони можуть займати вищі місця у соціальної піраміді, а щоб жиди та русня в Україні рилися по помийках або працювали у полі чи на стройках, як у будь який країні - крім Ізраілю або Росії. Але українці темні та денаціфіковані люди - вони на 99% вибирають своїми керівниками на верхівку соціальної пираміди саме жидів, щоб в Україні процвітали жиди, а єтнічні українці рилися по помийках.
А от у Болгарії (та й у інших євпройских країнах) так не вийде - там жид НІКОЛЕ не зможе стати депутатом, це просто неможливо. А у Болгарії навіть ЗАКОНОДАВЧО обмежена можливість НЕболгаріну займати БУДЬ ЯКУ керівну посаду (за винятком циган - там діють особливі правила). Тобто, ти можешь бути єтнічним болгаріном, наприклад з Канади, але ти є болгарін - і Болгарія єдина країна у світи, де ти можешь зайняти найвищу ступень соціальної піраміди. Імперій де це не так - не так уж багато - Россія та США, ну може Англія, але сумніваюсь що можливо жида або українця вибрати пером або сером в Англії. Такий треш з жидами а русней можливий лише в Україні, бо СССР нас майже денаціфікував, на 99,99%, тобто всі 99,99% українців впевнені що нація не має значення - а найкращий депутат або президент України саме жид.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:01 Ответить
Дурня. З жидів керівники держави лише Зеленський тепер і раніше прем'єр Гройсман. Серед депутатів є трохи, бо мають гроші на підкуп виборця. Зеленського президентом Коломойський зробив за великі гроші.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:45 Ответить
 
 