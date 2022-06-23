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Европарламент поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,євросоюз

Европейский парламент принял резолюцию, поддерживающую предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответственно, резолюцию поддержали 529 европейских парламентариев, против - 45. 14 - воздержались.

Европейский Совет сегодня должен принять решение о кандидатстве.

Читайте: Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен перед саммитом призвала лидеров ЕС предоставить Киеву статус кандидата: "Следующий раздел истории ЕС сегодня пишет народ Украины"
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Топ комментарии
+24
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23.06.2022 13:12
+19
Задача военной спецоперации рф отрицательно выполнена! Российская военная специальная операция идёт вслед за русским военным кораблем!
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23.06.2022 13:18
+18
Жалко у пчелки, а в НАТО, где есть 5я статья, нужно было двигаться через реформы, что клоун свернул и не назначил туда представителя от Украины.
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23.06.2022 13:26
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Україна скільки років буде кандидатом, скільки їй знадобиться виконати домашнє завдання. Рахувати просто, через 2 роки зміниться влада і та, що прийде вже раніше розпочинала цей шлях і знає що і як робити не відосіками, а реальними справами. Мій прогноз - 3 роки, бо при "зелених" цього статися не може, бо в ОП і поруч всі антимайданівці і антиєвропейці, просто в країні війна і вони пристосувалися висловлювати гарні речі, але справи вони потихому вони роблять погані.
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23.06.2022 16:48 Ответить
Буде привід у клоунів штампувати відосіки і пафосні монологи про "кандидатство в ЄС" зранку до ночі і випустити чергову "білу ворону" для відволікання від біди на фронтах.
Наліпіть собі це "кандидатство" на сраку ! Що воно дає зараз захисникам Сєвєродонецька, Лисичанська, Слов"янська, Бахмута? Цвіт Нації кинуто на убой ради самолюбовання обдолбаного нарциса
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23.06.2022 14:55 Ответить
Ольга ********* каже...мы крысы мавзолейные из путлерского говна решительно одобряем выбор Украины в получении оружия и боеприпасов от стран НАТО...
Ваши Джавелины и Стингеры мочат наших Бурято-дагестано-калмыков тоннами...
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23.06.2022 15:17 Ответить
Петро Порошенко: «Дякую Європарламенту за незмінний потужний голос підтримки європейського майбутнього України. Будьте певні, що незабаром у вас з'являться десятки нових колег-європарламентарів з України.
А поки що чекаємо, затамувавши подих, новин з Будинку Європи в Брюсселі».
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23.06.2022 15:32 Ответить
Краще бути кандидатом в ЄС ніж членом "тамошнього союзу".
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23.06.2022 15:51 Ответить

бубочка, де голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ?

чому не сидить гнида Вовк? де портнов? де мураєв ?

чому не видано до США бородату бабу каломойшу?
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23.06.2022 16:35 Ответить
ок жду доната на монобанк от их и зели...
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23.06.2022 17:50 Ответить
ви б не раділи передчасно...статус кандидата в члени ЄС ще не надали
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23.06.2022 20:44 Ответить
Хотіли СОЮЗУ? Україна буде в союзі! Європейському
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23.06.2022 21:59 Ответить
в сім'ї європейських народів, а не в банді диких азійських уродів
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23.06.2022 22:01 Ответить
Очередной псих........ вызывайте скорее каретку
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24.06.2022 22:29 Ответить
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