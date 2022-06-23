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Европарламент поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский парламент принял резолюцию, поддерживающую предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соответственно, резолюцию поддержали 529 европейских парламентариев, против - 45. 14 - воздержались.
Европейский Совет сегодня должен принять решение о кандидатстве.
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Наліпіть собі це "кандидатство" на сраку ! Що воно дає зараз захисникам Сєвєродонецька, Лисичанська, Слов"янська, Бахмута? Цвіт Нації кинуто на убой ради самолюбовання обдолбаного нарциса
Ваши Джавелины и Стингеры мочат наших Бурято-дагестано-калмыков тоннами...
А поки що чекаємо, затамувавши подих, новин з Будинку Європи в Брюсселі».
бубочка, де голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ?
чому не сидить гнида Вовк? де портнов? де мураєв ?
чому не видано до США бородату бабу каломойшу?