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Новости Киевские новости Война
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Во время военного положения в Киеве запрещена продажа и запуск фейерверков, а также передвижение автомобилей без глушителя, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

київ

На период действия военного положения и 30 дней после его прекращения запрещена реализация фейерверков, салютов и пиротехнических средств. Также запрещено передвижение автомобилей без глушителя.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве. И передвижение по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", - говорится в сообщении.

Так, на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

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"Второе решение предусматривает запрет движения по столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины", - добавил Кличко. 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Согласен, и в каком-то смысле жаль, что за это козлов нельзя наказывать по средневековым нормам.
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23.06.2022 13:45
+8
Правильно. А имбецила на мотоцикле это тоже касается? Или отлавливать их не получается?
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23.06.2022 14:06
+5
Даёшь запрет на фейерверков не во время государственных праздников и езду без глушителя в Латвии тоже. Задолбали уже - ездит на мотоциклах без глушителей в час ночи, которых слышно уже за километр.
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23.06.2022 13:53
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Согласен, и в каком-то смысле жаль, что за это козлов нельзя наказывать по средневековым нормам.
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23.06.2022 13:45 Ответить
Измеритель уровня угарного газа СО в выхлопную трубу и сразу станет понятно. Нет катализатора штука гривен штраф и прибор окупится за день. И вони несгоревшего бензина не будет
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23.06.2022 13:50 Ответить
Даёшь запрет на фейерверков не во время государственных праздников и езду без глушителя в Латвии тоже. Задолбали уже - ездит на мотоциклах без глушителей в час ночи, которых слышно уже за километр.
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23.06.2022 13:53 Ответить
Ага, поддерживаю, сделали норм дорогу перед окнами - теперь там повадились байкеры ****** гонять. Причем наверное без глушителя или я хз - тарахтит так, что окна дрожат. **** дикое желание взять биту и словить ею голову ******** когда он будет лететь на своем драндулете. Бензина **** много? Адреналина мало? В армию *****
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23.06.2022 14:47 Ответить
Дуже правильно , так як автомобілі без глушника - це якась бомба в місті !
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23.06.2022 13:56 Ответить
Правильно. А имбецила на мотоцикле это тоже касается? Или отлавливать их не получается?
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23.06.2022 14:06 Ответить
Недавно ездили на моем массиве такие мажоры, что говорить про реакцию людей, когда я видел, как собака настойчиво тянула в подъезд хозяина, который не торопилсядомой, а ей было страшно, братья меньшие наши наивны, думают спрячутся, и от атомного шизонутого Вовика опасности нет.
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23.06.2022 14:51 Ответить
Извините, а что, реально по Киеву можно было без глушителя ездить? Или глушник - это по другому переводится и я просто не понял?
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23.06.2022 14:12 Ответить
В Києві , є такі групи молодих хлопців , які без глушників , десь о 3-ій , 4-ій годині ночі , створюють між собою змагання , чия машина швидше приіде до фіналу і чиє голосніше реве , я не брешу , так як все це бачив
на власні очі 😠
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23.06.2022 14:29 Ответить
Це рішення, доречі дуже вірне, прийняла військова адміністрація генерала Жирнова.
А до чого тут Педалік? Хай краще полагодить провали на Толстого після першого дощу, де він новенький асфальт робив.
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23.06.2022 14:31 Ответить
Це вже щось новеньке чую від вас , так як Кличко ремонтом доріг ніколи не займався !
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23.06.2022 14:39 Ответить
Виникаає якась злість до типів які їздять без глушника по місту. Потрібно заборонити це категорично в будь який період. Ці оглушені "мотофани" керовані власним нарцисизмом та егоїзмом демонструють зневагу до співгромадян. В місті, де звук відбивається від скла та бетону це неприйнятно. ... За кермом доводиться себе ну дуже сильно стримувати щоб не "підправити" траекторію руху придурка... Мають же бути якісь нормативи на шум двигуна в містах. Технічно проблемка вирішуються досить просто - виїхав за місто, натиснув кнопочку і насолоджуйся звуком двигуна.
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23.06.2022 14:51 Ответить
Байкеров пусть отстреливают на ходу или сразу на фронт,что бы им тишины потом захотелось.
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23.06.2022 16:12 Ответить
спиртные напитки не нужно продавать и не веселиться во время войны.
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23.06.2022 18:05 Ответить
верное решение.
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24.06.2022 06:45 Ответить
 
 