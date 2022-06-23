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Охранника магазина в Виннице посадили на 5 лет за то, что советовал россиянам стрелять по телевышке

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

наручники

Уроженца Крыжополя, телохранителя винницкого магазина Магик признали виновным в государственной измене.

Соответствующее решение принял Винницкий городской суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Как выяснило следствие, представитель РФ поставил мужчине задачу мониторить перемещение и концентрацию ВСУ и выяснять средства и способы информирования населения Украины о ходе военных действий в стране.

1 марта в 15:31 охранник записал и направил представителю РФ аудиосообщение о необходимости артиллерийских ударов подразделениями ВС РФ по Мариуполю и Харькову для нанесения максимальных потерь населению ВС Украины, а в 18:29 мужчина направил сообщение с советами и указаниями о необходимости ракетного удара по Виннице. для полного прекращения телерадиовещания в Украине, чтобы вызвать панику среди населения Украины.

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В судебном заседании гражданин признал свою вину, "искренне покаялся" и дал суду показания. В частности, признался, что после введения на территории Украины военного положения продолжал поддерживать в ТГ общение со своим товарищем, проживающим в РФ и ранее служившим в ВС РФ.

"В то время, по идеологическим соображениям, он желал, чтобы ВС РФ скорее захватили столицу и другие крупные города Украины, в том числе Винницу. По его мнению, с этой целью ВС Украины должны были прекратить сопротивление агрессору, а объявленную в Украине мобилизацию он тогда считал вредной и ненужной, поскольку это лишь растягивало во времени процесс захвата Украины Вооруженными силами РФ", - говорится в приговоре.

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Жена обвиняемого в суде подтвердила, что ее муж с детства знаком с бывшим военным ВС РФ, сейчас проживающим в России и занимающимся бизнесом в сфере частной охраны. Обвиняемый ездил на заработки в Россию ориентировочно в 2015 году и провел там около трех месяцев.

Напомним, в Виннице в ночь на среду, 16 марта, был нанесен удар по телевышке.
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Топ комментарии
+18
Для такої мерзенної гниди строк замалий...
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23.06.2022 14:01
+17
5 років - це нормально? Під час війни? За корегування ударів?
Це *** вообщє...
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23.06.2022 14:03
+16
За то, что русский отсасыватель хотел, чтобы граждане Украины умирали, ему дали 5 лет?
Винничане, когда откинется, отправьте его вслед за кораблем.
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23.06.2022 14:20
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"максимальних втрат населенню ЗС України"

WTF? Цензор, ви вже УП хочете наздогнати по безграмотності?
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23.06.2022 13:58 Ответить
Гниды и судьи‼️👹🇷🇺За это преступление выродку пособнику убийц - МИНИМУМ ЛЕТ 20-30 или расстрелять‼️
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23.06.2022 14:50 Ответить
Для такої мерзенної гниди строк замалий...
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23.06.2022 14:01 Ответить
5 років? да ну нах, посміялись вже - відпускайте
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23.06.2022 14:02 Ответить
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23.06.2022 14:03 Ответить
Забувайте вже ці кацапські шоу, їхні фільми та говномузику.
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23.06.2022 18:28 Ответить
5 років - це нормально? Під час війни? За корегування ударів?
Це *** вообщє...
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23.06.2022 14:03 Ответить
А у США по законам можуть дати строк і 175 років ув'язнення,як шпигуну Асанжу.
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23.06.2022 14:12 Ответить
Тю, він й правда забагато спілкувався з кацапами, якщо вважав, що підрив телевежі (?) у Вінниці (?) спричинить "паніку серед населення України"
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23.06.2022 14:04 Ответить
Най його у буцигарні розстріляють шкіряними кулями
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23.06.2022 14:12 Ответить
"ударів підрозділами ЗС РФ по Маріуполю та Харкову для завдання максимальних втрат населенню ЗС України"

В оригіналі - ударів підрозділами ЗС РФ по м. Маріуполю та м. Харкову, з метою нанесення максимальних втрат підрозділам ЗС України та цивільного населення зазначених населених пунктів.
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23.06.2022 14:12 Ответить
За то, что русский отсасыватель хотел, чтобы граждане Украины умирали, ему дали 5 лет?
Винничане, когда откинется, отправьте его вслед за кораблем.
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23.06.2022 14:20 Ответить
А коли крупнішу рибину будуть ловити? Ааа, не на часі.

"Член наблюдательного совета комиссии по игорному бизнесу, близкий друг Кирилла Тимошенко и участник лужниковской ОПГ Борис Баум совершенно справедливо оказался на Миротворце.
Интересно, у него теперь отберут кабинет в ОП напротив кабинета Тимошенко, или пусть пользуется?
Гражданство Украины Бауму по протекции Кирилла Тимошенко предоставлено в 2020 году."
(Тёмный Рыцарь)
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23.06.2022 14:23 Ответить
ЗеИУДА и весь его балаган "ТРОЯНСКОЕ ШАКАЛЬЕ"‼️ПОЧЕМУ ЗАЛУЖНЫЙ МОЛЧИТ и ТЕРПИТ ПРИСУТСТВИЕ ДЕРЬМАКА. и ПРИДУРОЧНОЙ СМОТРЯЩЕЙ БЕЗМОЗГЛОЙ у СЕБЯ ЗА СПИНОЙ⁉️

ЗА СВОЕЙ СПИНОЙ ⁉️
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23.06.2022 14:55 Ответить
Повесить , желательно со всей семьей.
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23.06.2022 14:28 Ответить
На 5 лет? Вот эту ******* - на 5 лет? Вы там совсем охренели, дебилы? Смертная казнь или минимум пожизненное.
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23.06.2022 14:28 Ответить
да это ещё хоть что-то, в Житомире просто лишают права занимать государственные должности, ни конфискаци, ни хотябы штрафа, иди гуляй, просто издеваются над ... над кем?

https://www.zhitomir.info/news_207542.html
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23.06.2022 15:04 Ответить
Кончена тварина з Крижополя - ВИШКУ дати йому щоб інщі бачили що таке ДЕРЖЗРАДА
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23.06.2022 14:35 Ответить
благодушие кривосудия Украины к "штепам" всех мастей и дальше будет создавать Украине кучу проблем..
не удивительно, что в ОПе и вокруг неё легко и непринуждённо орудует филиал ФСБ с откомандированными в Украину дермаками-татаровыми-портновыми..., юзающими по-полной зелёных аниматоров несмышлёнышей..(
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23.06.2022 14:53 Ответить
благодушие у нас поставленно на поток, суровые муки для колабарантов не прекращаются - https://www.zhitomir.info/news_207542.html
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23.06.2022 15:07 Ответить
Никакие 🤢🎪🐒 ОНИ НЕ НЕСМЫШЛЁНЫШИ ‼️Хитросделанные паскуды , готовившие капитуляцию и разграбившие все , что только можно было
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23.06.2022 14:58 Ответить
"...населенню ЗС України" - це що за населення таке?
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23.06.2022 15:44 Ответить
Охранника посадили за советы, а мэру Южного Брюханову за госизмену дали условный срок
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23.06.2022 16:00 Ответить
Те, що воно не доживе до кінця терміну ніяк не виправдовує оголошений йому "вирок". Так і є...Україна після Перемоги муси стати і таки стане зовсім іншою державою.
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23.06.2022 17:06 Ответить
То недобре.

Його треба відпустити....На всі чотири боки з тої телевежі.
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23.06.2022 17:16 Ответить
Всего пять лет? Ну это просто ****** какой то. Надо от 15-и и выше. А тут просто какой то гумманизм- **********. И цена всему этому человеческие жизни.
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23.06.2022 17:32 Ответить
Суки і ***** продажні!!!
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23.06.2022 17:37 Ответить
Ніяких пять років повісити гада !
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23.06.2022 18:19 Ответить
А що там з Єрмаками і Наумовими - панять і прастіть?
Чи грізно саджати будуть лише охоронців магазину і вантажників?
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23.06.2022 19:43 Ответить
 
 