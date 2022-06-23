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В ЕС разоблачили интернет-платформы, где украинских беженцев хотели продавать в сексуальное или трудовое рабство, - Европол

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

чат,ноут

Правоохранительные органы 14 стран ЕС совместно с Европолом разоблачили сеть злоумышленников, находивших в соцсетях украинских беженцев и обманом пытавшихся продать их в трудовое или сексуальное рабство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Европола.

Интернет-расследование было сосредоточено на мониторинге постов, где предлагается помощь беженцам с транспортом, проживанием и работой. Правоохранители проводили мониторинг сайтов знакомств и вербовки, а также платформы, предлагающие сексуальные услуги.

Следователи обнаружили подозрительную рекламу, нацеленную на украинских беженцев, просмотрели подсказки граждан, рассмотрели показатели потенциальной торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации. Всего отслежено 125 онлайн-платформ, выявлено 9 подозреваемых в торговле людьми и идентифицировано 9 возможных жертв.

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В настоящее время начато 15 новых расследований, в которых участвовали 93 офицера стран ЕС. В Европоле отмечают, что онлайн-платформы ужесточили меры по борьбе со злоупотреблениями, направленными против украинских беженцев, однако на них все еще распространяется значительное количество сообщений от злоумышленников, направленных, прежде всего, против украинских женщин.

Расследователи обнаружили попытки заманить жертв предложениями "фотосессий", обещаниями "светлого будущего", что приводило к сексуальному рабству, или вариантам поселения за границей.
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Якщо у когось буде сумніви куди піде міжнародна підтримка України! То не сумніваєтеся звичайно українському народові... Бо якось за марафоном всі забули хто є хто...
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23.06.2022 15:13 Ответить
Бо якось під марафону наша Країна займається захистом українського народу, постраждалими та загиблими Українцями, життям розлучених сімей, зруйнованим житлом, дітьми, що не мають змоги навчатися, інфляцією та безробіттям, міжнародними перемовинами, кандидатством до ЄС, долученням іноземної зброї і пошуком згоди поміж Українцями і т.п. А ваш пост, пост людини, що або украй тупа, або просто бот. Що не знявши трусиля, вже розповідає як буде витирати жопу.
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23.06.2022 18:18 Ответить
Пакистанцы походу? ... напринимали всякого отребья
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23.06.2022 15:21 Ответить
Навіть не здивуюсь - коли виявиться що за усіма цими ресурсами(їх кінцеві бенефіциари) тирчать вуха *********** ефесбешників🤔
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23.06.2022 15:30 Ответить
Коли в ес буде смертна кара за підтверджені злочини (за торгівлю людьми також) ?
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23.06.2022 17:27 Ответить
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23.06.2022 18:27 Ответить
Викрили і закрили, сподіваюсь?
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24.06.2022 00:30 Ответить
 
 