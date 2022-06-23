РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5179 посетителей онлайн
Новости ОбществоСпорт
14 729 78
мэр (1631) приговор (1092) Харьковщина (4110)

Мэр Южного в Харьковской области Брюханов отказался сопротивляться оккупантам. Ему дали условный срок

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

брюханов

Суд признал главу Южного городского совета Харьковской области Александра Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и присудил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Такое решение приняла судья Киевского районного суда Харькова Светлана Шаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По данным суда, Брюханов днем ​​27 февраля возле клуба в Южном призвал местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и сказал, что в городе не будут формироваться силы сопротивления, огнестрельное оружие населению не будет выдаваться. В собрании приняли участие около 70 человек.

Прокурор и подозреваемый 11 июня заключили соглашение о признании виновности.

Суд, изучив материалы, признал Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд освободил Брюханова с испытательным сроком в два года. Суд также отменил арест и освободил осужденного из-под стражи.

Также читайте: Охранника магазина в Виннице посадили на 5 лет за то, что советовал россиянам стрелять по телевышке

На обжалование приговора у сторон есть 30 дней.

Напомним, 28 февраля руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что правоохранители задержали мэра Южного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора по подозрению в госизмене. 4 марта Брюханову объявили о подозрении, после – взяли под стражу.

Также читайте: 1 месяц ареста, - суд вынес приговор киевлянину, отрицавшему вооруженную агрессию России против Украины

Александра Брюханова избрали мэром Южного в Харьковской области во время местных выборов в октябре 2021 года. Он баллотировался как самовыдвиженец.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Условный срок. Просто прекрасно. Ничего удивительного,что в стране война.🤦
показать весь комментарий
23.06.2022 15:16
+42
Який справедливий вирок зраднику...
показать весь комментарий
23.06.2022 15:16
+37
А чого так жорстко? Аж 5 років та ще й умовно? Дивно. 🤔 Тут можна було орден дати. Адже теж "бо не втік".
показать весь комментарий
23.06.2022 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який справедливий вирок зраднику...
показать весь комментарий
23.06.2022 15:16 Ответить
Единожды предавши, ему дали еще один шанс предать.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:21 Ответить
а ведь уже был такой случай, правда товарищ не долго прожил после 2-го раза...
показать весь комментарий
23.06.2022 15:51 Ответить
Дружбаньі з райсуддею((
показать весь комментарий
23.06.2022 15:36 Ответить
тут ещё суровые наказания

Судами області ухвалено 14 вироків та визнано винними у колабораційній діяльності 15 місцевих жителів. Усім обвинуваченим призначено покарання у межах визначеного Кримінальним кодексом України покарання - позбавлення права обіймати певні посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком від 10 до 12 років

https://www.zhitomir.info/news_207542.html
показать весь комментарий
23.06.2022 16:13 Ответить
Ну чисто Неля Штепа но теперь уже в квадрате учитывая войну
показать весь комментарий
23.06.2022 17:07 Ответить
Условный срок. Просто прекрасно. Ничего удивительного,что в стране война.🤦
показать весь комментарий
23.06.2022 15:16 Ответить
Ничего удивительного, что этому ублюдку дали такой срок! Большинство судов - такие же рассадники предателей и коллаборантов, как и ермачник с баканятником, и т.н. МВД с таможней, и налоговая да и, собственно, вся плеснявая власть.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:38 Ответить
А чого так жорстко? Аж 5 років та ще й умовно? Дивно. 🤔 Тут можна було орден дати. Адже теж "бо не втік".
показать весь комментарий
23.06.2022 15:17 Ответить
орден ему рашисты дадут как только этот борец с "фашистами" всплывет на "освобожденной" территории
показать весь комментарий
23.06.2022 15:31 Ответить
За держзраду 5 років??? Та ще й з двома роками випробувального терміну???
показать весь комментарий
23.06.2022 15:18 Ответить
А має бути розстріл в підвалі приміщення суду.....так країну не побудуєш
показать весь комментарий
23.06.2022 15:38 Ответить
Мені от цікаво: коли ми переможемо, то все так і далі продовжуватиметься? Всі повернуться додому, а бандити й надалі керуватимуть країною? Якщо так, то за що зараз гинуть люди???
показать весь комментарий
23.06.2022 15:40 Ответить
все так і далі продовжуватиметься, а бандити при владі будуть вже в орденах з медалями
показать весь комментарий
23.06.2022 16:10 Ответить
Це найгірше, що може статися. Сумно, що всі думають лише про війну, а не про те, що буде ПІСЛЯ війни. З цими ганебними явищами треба боротися саме ПІД ЧАС війни, коли населення має доступ до зброї, а закони цьому сприяють. А у нас діють за принципом: "Дайте спочатку ворога розбити, а потім і місцевими гнидами займемося". Але це, м'яко кажучи, небезпечна ілюзія.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:33 Ответить
Зрозумійте ж кінець кінцем, зелені зрадники не будують країну - вони нищать її будь-якими засобами та методами, б'ючи по самим вразливим місцям, знекровлюючи фізично та морально! Цей ганебний випадок - ніщо інше, як заохочення покидьків до зради та відвертий смачний плювок в лице патріотичній спільноті!
показать весь комментарий
23.06.2022 16:07 Ответить
Дивно що йому ще зірку Героя України не дали.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:22 Ответить
В нього не хватило грошей на таку купівлю.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:51 Ответить
всё ещё впереди, после апелляции
показать весь комментарий
23.06.2022 21:19 Ответить
не истери. никто не виноват, что тебя клиент обманул, дуня
показать весь комментарий
23.06.2022 15:27 Ответить
а как можно жевать "тухес", поделись опытом и думаю ты вошь недоразвитая даже не знаешь перевода этого слова
показать весь комментарий
23.06.2022 15:36 Ответить
дуняша, тебе же сказали, прекрати истерику. еще заработаешь, язык у тебя длинный
показать весь комментарий
23.06.2022 15:54 Ответить
не зовсім так, але майже - 73% малоросьні, тих хто проголосував за тупого маріонетку жиденка-членограя собі в президенти і в президенти для своїх дітей під час війни тому доказ, і це гіркий факт.

Тому з гідністю в Україні погано
показать весь комментарий
23.06.2022 15:32 Ответить
В спам кацапа!

Vova Coca

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:23.06.2022
показать весь комментарий
23.06.2022 15:34 Ответить
Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти... І далі залишив цього ублюдка керувати?
показать весь комментарий
23.06.2022 15:23 Ответить
Чому ви дивуєтесь. Якщо чотирижди уклоніста вибрали знаєте ким. то це дуже суворе покарання. навіть суперсуворе.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:52 Ответить
Така держава приречена на загибель...
показать весь комментарий
23.06.2022 15:23 Ответить
Але в України є таки хоч найменший шанс! Сподіваюся, він буде використаний!
Ще сподіваюся на прозріння принаймні половини з 73-х відсотків. Правда, невпевнений!..
показать весь комментарий
23.06.2022 20:02 Ответить
Бгггг ... клоуны ... Харьковская область это какой-то рассадник пидоров .... одни предатели и судьи, которые отмазывают предателей
показать весь комментарий
23.06.2022 15:23 Ответить
Якщо в магазині поцупити декілька пачок солі, більший строк дадуть... Це не строк, а заохочення зрадників до дій...
показать весь комментарий
23.06.2022 15:25 Ответить
Нужны подробности, здесь все неоднозначно. У него было оружие, которое он мог раздать населению, притом даже желающим? Если ему выдали из резервов стрелковое оружие, бронежилеты, шлемы и РПГ хотя бы и он это не раздал жителям, то конечно он изменник. А если нет, то в чем его вина вообще? В том, что спас жизнь людей? Это для Зеленского плевать на жизни людей, но для него нет. Любое безоружное сопротивление - это не просто потеря здоровья или жизни, а преступление против своей страны, так как просто бездарно умрешь от выстрела. К тому же может быть он хотел притвориться союзником кацапов, а сам бы, получив рацию, смог бы наводить арту на позиции кацапов. Это не случилось, но могло же быть так. Какой-то странный суд. Либо виновен в том, что не раздал вверенное ему оружие. И виновен очень серьезно. Либо вообще невиновен и заслуживает награды за то, что не пошел кричать против танков и не подставил людей, не имея возможности уничтожать врага. Притом пошел против Зеленского, когда тот говорил кидать молотовы в танки, забыв немного, что это невозможно, никакого ущерба современному (после 70-ых годов) танку это не сделает, максимум подпалит часть охлаждения двигателя и это ремонт или замена за пару часов на новый. Так что где подробный вердикт, было ли у него вооружение для защиты страны или верховный главнокомандующий его не обеспечил за полгода до войны хотя бы чем-то?
показать весь комментарий
23.06.2022 15:28 Ответить
Это слишком сложные вопросы для большинства здесь )
показать весь комментарий
23.06.2022 15:49 Ответить
Публичные призывы к сдаче врагу населенного пункта. Вместе с ментами и прокурорскими. А так ничего. Герой ополченец. Пусть исправляется. Украина не садит штеп. Это невозможно.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:54 Ответить
А адвокат все не угомонится, отрабатывает.
фу, позорище кацапское.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:55 Ответить
Мэрское решение...
показать весь комментарий
23.06.2022 15:28 Ответить
Слов нет! Понять и простить. И дать орден.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:29 Ответить
А був би це не посадовець, то дали б 15 років за зраду, без усіляких умовних термінів.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:30 Ответить
Безкарність породжує повторення злочинів.Достатньо подивитися на найвищих так і рядових посадовцев часів Януковича жоден не потрапив за грати за зраду.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:41 Ответить
Дивна ситуація з зрадниками та колаборантами складається...вони отримують дуже м'яке покарання від нашої феміди ,якщо брати до уваги скільки шкоди вони наносять національній безпеці .Наприклад у США за такі речі дають пожиттеве ув'язнення!
показать весь комментарий
23.06.2022 15:38 Ответить
От мені цікаво. Якась людина, яка відповідала за організацію опору всіє країни, "організувала" його так, що орки за 3 дні опинились на південно-західній околиці Харкова. І цій людині нічого.
А цього ватного мера-рига, який взагалі- то є по посаді чиновником суто цивільним і не має повноважень роздавати чи не роздавати зброю людям, роблять стрілочником.
То це мери маленьких містечок мали організовувати опір оркам по всій країні? Це вони крайні?
показать весь комментарий
23.06.2022 15:38 Ответить
Разумієте, тут велика проблема, мери невеликих міст поводяться по різному - тому: хтось зайняв типу «нейтральну» позицію (відкрито не співпрацював), хтось співпрацював, хтось не співпрацював ніяк, а когось за активну позициію викрали і катували (і когось відпустили, а хтось ще й досі невідомо де).
В даному випадку, гадаю, не лишнім буде, повна заборона обіймати будь які посади щооплачуються з державного бюджету.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:05 Ответить
Які райсуди для військових злочинів, мля?(((
показать весь комментарий
23.06.2022 15:40 Ответить
Умовний термiн? А чому не нагородили героя?
показать весь комментарий
23.06.2022 15:40 Ответить
Хочу звернути увагу на прізвище - БрюханОВ. Ще у когось є питання?
показать весь комментарий
23.06.2022 15:41 Ответить
річ не в прізвищі ,у головного редактора цензору також на ОВ закінчення але він патріот України..
показать весь комментарий
23.06.2022 15:46 Ответить
Винятки бувають. Але у нас це явище має системний характер. І не треба тут розповідати про те, що прізвище немає значення. В Україні має. Ця гнила кров обов'язково про себе нагадає. Навіть якщо її розбавити багато разів. ОВи, ЄВи та інші є потенційними храдниками, навіть якщо вони говорять речі, які всім тут подобаються.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:01 Ответить
Ковальчук, Матвиенко - самые украинистые украинцы, получается. Не то, что парни с русскими фамилиями, которые ежедневно гибнут за Украину. Куда им до них...
показать весь комментарий
23.06.2022 16:54 Ответить
А в нього були засоби для спротиву? Чим він міг озброїти людей, вважаючи що всі до шашликів готувались?

Може через це і умовний термін?

Треба матеріали справи читати, бо інакше виходить ОБС.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:42 Ответить
Навіть в кожному селі є поліцейська дільниця де зберігається зброя, пістолети, можливо автомати.
Всю цю зброю цей голова добровільно здав окупатну, зараз з неї можуть вбивати солдат ЗСУ і
громадян України.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:10 Ответить
Прокурор та підозрюваний 11 червня уклали угоду про визнання винуватості. Джерело: https://censor.net/ua/n3349763

І в чому була суть угоди?
Ви мене не саджаєте, а я більше так не буду?!
показать весь комментарий
23.06.2022 15:42 Ответить
Скоріше за все на майбутніх виборах буде топити за Зе і Зе владу і ще кума з сусіднього села підтягне.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:12 Ответить
Я думал вопросами обороны должны заниматься люди с соответствующим образованием.У нас оказывается ,меры должны еще и академию генштаба заканчивать?Что за бред?
показать весь комментарий
23.06.2022 15:52 Ответить
Меры организовывают ТРО. На вверенной территории. Вместе с депутатиками. Выделяют кошт.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:56 Ответить
Озброюють теж мери?

Я не кажу, що він невинен, вже одне те, що він казав не робити спротив, є порушенням Конституції, але чи мав він реальну можливість щось зробити, бодай ті ж таки окопи на околицях вирити? Нагадайте меня будь ласка - за скільки часу ворог дійшов до Харькова?

Та й то - а хто в окопах буде сидіти? І з чим? З Коктейлями?
показать весь комментарий
23.06.2022 16:09 Ответить
Штаб опору окупації формується представниками держави на місцях.
Відмова його формувати і є держзрадою України.
Нажаль громадяни України не обізнані навіть в азах законів.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:14 Ответить
Коли цей закон був прийнятий?
В містечки навколо Харкова орки заходили з 24 по 27 лютого!
Як він міг навіть суто теоретично організувати ТрО?
показать весь комментарий
23.06.2022 16:40 Ответить
Ну все втіче запоребрик
показать весь комментарий
23.06.2022 15:52 Ответить
Лишение гражданства и выдворение в Россию! Там его обязательно призовут в армию и он всё увидит и поймёт сам. А мы его тут уработаем уже без суда и следствия по полной программе.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:01 Ответить
При цьому суд звільнив Брюханова з іспитовим терміном у два роки. Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти. Джерело: https://censor.net/ua/n3349763


показать весь комментарий
23.06.2022 16:08 Ответить
Тепер питання: а нахера нам такі суди? ще й зарплату платити цим хрєнам в мантіях
показать весь комментарий
23.06.2022 16:14 Ответить
Этот суд надо отдать под суд.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:24 Ответить
А хто займеться суддями Київського районного суду міста Харкова? Уже за три дні другого колаборанта відпускають(((
показать весь комментарий
23.06.2022 16:40 Ответить
Скажіть, чи законно буде ,щоб розстріляти всіх суддей України? Мені так здається що законності і порядку в цьому випадку стало б більше.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:44 Ответить
Від партії "Слуга народу"
показать весь комментарий
23.06.2022 16:55 Ответить
Суки продажні!!!!Доки це буде тривати??? За що ж тоді наші військові вмирають??? Що б така мерзота, як наші судді відпускали зрадників на волю???? Увірветься терпець нашим людям, буде дуже всім таким ублюдкам (і не тільки суддям) дуже погано. А прокуратура куди дивиться?
показать весь комментарий
23.06.2022 17:28 Ответить
Судді і прокурори внутрішні русняві скоти просирающі країну.
Миттєва люстрація.
Якщо не пізно
показать весь комментарий
23.06.2022 18:14 Ответить
Поки такі паскудні судд і,будуть виносити такі вироки запроданцям та іншій наволочі в Україні, пуття не буде. А ZE банда своїми діями ,тільки допомогає таким ось "служкам" Феміди"...
показать весь комментарий
23.06.2022 18:22 Ответить
в Украине точно война?
показать весь комментарий
23.06.2022 18:35 Ответить
навіщо їх було арештовувати?
показать весь комментарий
23.06.2022 18:38 Ответить
А хто ж цей суддя?
показать весь комментарий
23.06.2022 18:39 Ответить
Надо не коррумпированный суд а трибунал. А то я смотрю это стало нормой за измену Родине пять лет давать.
показать весь комментарий
23.06.2022 19:21 Ответить
Вместо расстрела за измену Родине в военное время - отпустили эту широкомордую сволочь. Героя Украины пусть ещё дадут.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:04 Ответить
Синегубов скажите а когда ему ордена за мужество дадут. Вы как представитель власти вы Харьковской области вам не стыдно или ,,,там где было стыдно, там х...й вырос
показать весь комментарий
24.06.2022 07:38 Ответить
 
 