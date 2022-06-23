Мэр Южного в Харьковской области Брюханов отказался сопротивляться оккупантам. Ему дали условный срок
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Суд признал главу Южного городского совета Харьковской области Александра Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и присудил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.
Такое решение приняла судья Киевского районного суда Харькова Светлана Шаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По данным суда, Брюханов днем 27 февраля возле клуба в Южном призвал местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и сказал, что в городе не будут формироваться силы сопротивления, огнестрельное оружие населению не будет выдаваться. В собрании приняли участие около 70 человек.
Прокурор и подозреваемый 11 июня заключили соглашение о признании виновности.
Суд, изучив материалы, признал Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд освободил Брюханова с испытательным сроком в два года. Суд также отменил арест и освободил осужденного из-под стражи.
На обжалование приговора у сторон есть 30 дней.
Напомним, 28 февраля руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что правоохранители задержали мэра Южного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора по подозрению в госизмене. 4 марта Брюханову объявили о подозрении, после – взяли под стражу.
Александра Брюханова избрали мэром Южного в Харьковской области во время местных выборов в октябре 2021 года. Он баллотировался как самовыдвиженец.
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Судами області ухвалено 14 вироків та визнано винними у колабораційній діяльності 15 місцевих жителів. Усім обвинуваченим призначено покарання у межах визначеного Кримінальним кодексом України покарання - позбавлення права обіймати певні посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком від 10 до 12 років
https://www.zhitomir.info/news_207542.html
Тому з гідністю в Україні погано
Vova Coca
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Реєстрація:23.06.2022
Ще сподіваюся на прозріння принаймні половини з 73-х відсотків. Правда, невпевнений!..
фу, позорище кацапское.
А цього ватного мера-рига, який взагалі- то є по посаді чиновником суто цивільним і не має повноважень роздавати чи не роздавати зброю людям, роблять стрілочником.
То це мери маленьких містечок мали організовувати опір оркам по всій країні? Це вони крайні?
В даному випадку, гадаю, не лишнім буде, повна заборона обіймати будь які посади щооплачуються з державного бюджету.
Може через це і умовний термін?
Треба матеріали справи читати, бо інакше виходить ОБС.
Всю цю зброю цей голова добровільно здав окупатну, зараз з неї можуть вбивати солдат ЗСУ і
громадян України.
І в чому була суть угоди?
Ви мене не саджаєте, а я більше так не буду?!
Я не кажу, що він невинен, вже одне те, що він казав не робити спротив, є порушенням Конституції, але чи мав він реальну можливість щось зробити, бодай ті ж таки окопи на околицях вирити? Нагадайте меня будь ласка - за скільки часу ворог дійшов до Харькова?
Та й то - а хто в окопах буде сидіти? І з чим? З Коктейлями?
Відмова його формувати і є держзрадою України.
Нажаль громадяни України не обізнані навіть в азах законів.
В містечки навколо Харкова орки заходили з 24 по 27 лютого!
Як він міг навіть суто теоретично організувати ТрО?
Миттєва люстрація.
Якщо не пізно