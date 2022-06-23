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Новости За рубежом
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С десяток европейских стран пострадали от сокращения поставок газа из РФ, - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

С десяток стран Европейского Союза пострадали от сокращения поставок газа из России.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, ответственный за климатическую политику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На прошлой неделе Россия сократила пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.

Ранее она прекратила подачу газа в Польшу, Болгарию, Нидерланды, Данию и Финляндию из-за их отказа придерживаться новой схемы оплаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может перекрыть поставки, Европе нужно готовиться к зиме без российского газа, - глава Международного энергетического агентства

Тиммерманс сказал, что 10 из 27 стран-членов ЕС выпустили "раннее предупреждение" в связи с поставками газа. Это первый и наименее серьезный из трех уровней случая кризиса, определенных в правилах энергетической безопасности ЕС. Германия в четверг объявила второй уровень – тревожный.

"Риск полного отключения газа сейчас более реален, чем когда-либо ранее", - сказал он.

Он повторил утверждение Брюсселя о том, что Россия использует энергоносители как оружие.

В условиях сокращения поставок газа из России и резкого роста цен на голубое топливо, некоторые страны увеличили использование угольных электростанций, настаивая при этом на том, что это временно и не помешает достижению целей в сфере изменения климата.

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Страны ЕС должны иметь планы управления тремя уровнями кризиса с газоснабжением - раннее предупреждение, тревога и чрезвычайная ситуация.

Этап раннего предупреждения сосредоточен на мониторинге поставок, тогда как тревога теоретически позволяет коммунальным предприятиям устанавливать более высокие цены и способствовать снижению спроса.

Чрезвычайный уровень позволяет правительству заставлять промышленность сворачивать деятельность для экономии газа.
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Топ комментарии
+6
среднестатистическому жителю другого государства в основном пофиг на проблемы жителей других стран. их волнует личное благополучие. вас сильно волновали проблемы афганцев, сирийцев, ливийцев?
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23.06.2022 15:36
+5
Война против Украины тоже начиналась с повышения цены и сокращения поставок газа. Поэтому это только начало. Поэтому, необходимо наконец по настоящему помогать Украине, военной техникой, войсками. Иначе то, что происходит сегодня в Украине скоро будет и в Европе.
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23.06.2022 15:32
+4
пипец..
если грубо, то Европа сама себя привязала газовой цепью к суициидальному психопату-убийце, а теперь жалуется "в бесконечность", что ей некомфортно спать.. короче, дура бестолковая, продажная..(
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23.06.2022 15:32
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Правила форума Совет форумчан
То хібе це можна порівняти з втратами України, насамперед людськими...
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23.06.2022 15:28 Ответить
среднестатистическому жителю другого государства в основном пофиг на проблемы жителей других стран. их волнует личное благополучие. вас сильно волновали проблемы афганцев, сирийцев, ливийцев?
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23.06.2022 15:36 Ответить
Зараз не той випадок. Війна не десь, а прямо під боком. І є відчутна вірогідність, що лише на одній Україні все не зупиниться. Европейці це добре розуміють.
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23.06.2022 17:35 Ответить
не для кощунства, а правды ради. а эти потери превышают людские потери в эфиопии?

лично ты сколько денег направил на помощь эфиопии за 2 года?

люди не должны умирать на войне, нигде.
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23.06.2022 15:57 Ответить
А шо не так в Єфиопии? Может вьі имели ввиду Руанду?
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23.06.2022 17:37 Ответить
Вони ще там і за клімат переживають.
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23.06.2022 15:28 Ответить
Пострадает еще больше от поставки вам орков, выбирайте сами.
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23.06.2022 15:28 Ответить
Поставки скоротять, а ціни вже підняли.
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23.06.2022 15:30 Ответить
Война против Украины тоже начиналась с повышения цены и сокращения поставок газа. Поэтому это только начало. Поэтому, необходимо наконец по настоящему помогать Украине, военной техникой, войсками. Иначе то, что происходит сегодня в Украине скоро будет и в Европе.
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23.06.2022 15:32 Ответить
пипец..
если грубо, то Европа сама себя привязала газовой цепью к суициидальному психопату-убийце, а теперь жалуется "в бесконечность", что ей некомфортно спать.. короче, дура бестолковая, продажная..(
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23.06.2022 15:32 Ответить
Так ***** ж дуже смачну ціну для штангенциркулів ставив. Україні по 500, а фріцам по 200.
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23.06.2022 15:39 Ответить
Так Кремль издевался над всеми бывшими территориями, оккупированными СССР. Для стран Балтии была та же хрень уже с 1990х. Якобы мы русских угнетаем. Пусть теперь Кремль нюхает свой газ до посинения. Нам он даром не нужен.
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23.06.2022 16:55 Ответить
Причем тут Европа? В Европе расчитывали на разумную политику, экономическую взаимовыгоду и торговлю. Никто не предполагал, что ядерной державой будет управлять гопник из-под подворотни. Теперь, когда выяснилось, будут перестраиваться. Но это не значит, что они дуры бестолковые и продажные. Как раз таки с начала войны западный мир показал, что не все продается за деньги. Сотни компаний ушли из России без всяких санкций, потому что не хотят репутационных потерь. Многие компании теряют миллиарды долларов, вложенные в РФ, но при этом уходят принципиально. Так что не надо гнать на цивилизованный мир. Европа не может за 2 дня перестроить всю экономику, логистические и промышленные цепочки, на создание которых было потрачены десятилетия. Европа перестроится, но на это нужно время. А вы хотите все и сразу. Так не бывает.
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23.06.2022 15:48 Ответить
PS
Если у Украины убрать вмиг всех ее поставщиков и клиентов, у нее п%здец наступит точно так же.
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23.06.2022 15:49 Ответить
Рассчитывали на разумную политику от дикой недостраны, которая воюет почти всю свою 30-летнюю историю? Да и рассказы про банбить берлин там не вчера начались, жириновский такое еще в начале 90-х по ящику рассказывал.
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23.06.2022 17:22 Ответить
Ой да хорош уже єтого *******. Тьі бьі сам не пошел до 2014 года на работу в кацапскую контору на хорошее бабло, только потому, что в рашке какой-то клоун с трибуньі щото ********? Ну вот хватит из себя гребаную целку строить и обвинять других.
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23.06.2022 17:41 Ответить
P.S. И даже после 2014 толпьі украинцев, включая ньінешнего преЗЄдента вполне нормально работали в рашке. Без всяких угрьізений совести.
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23.06.2022 17:43 Ответить
Вам сейчас легко говорить, задним числом все умники знают как лучше надо было. Никто не гарантирован от ошибок и просчетов. Система характеризуется не тем, что она совершает ошибки, а тем, как она на них реагирует.
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23.06.2022 19:04 Ответить
Зате вони не постраждаютьс від вбивств, кутувань, згвалтувань, руйнувань "кацапськогоміра"
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23.06.2022 15:32 Ответить
так... все так... і далі будуть страждати, бо єдине джерело постачання газу - це завжди ризик...
а тим паче таке джерело як самовпевнене і непередбачуване як та рашка...
шантаж завжди болючий... і той хто платить не завжди виграє..
а от що рашка - світовий маніяк-шантажист... це тільки тепер деякі починають усвідомлювати... тому й так болюче страждають...
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23.06.2022 15:33 Ответить
Какой же бесполезный инструмент эти санкции в сочетании с отсутствие лидера и присутствием такого бреда из 17-го века как "право вето". Вместо этого лучше закупать газ и нефть до отвала, не поднимая на нее цены, но в срочном порядке начать массовое производство вооружений, хотя бы 50000 современных танков до конца года выпустить и это вполне реально было бы. Деньги, которые пошли кацапам на повышенные после санкций цены на энергоносители, как раз бы зашли сюда. И кацапов бы уничтожили просто с таким преимуществом по производству. К тому же Европа боится ядерного оружия у кацапов и той ситуации, что она станет не нужна России из-за эмбарго на нефть и газ. Сейчас она нужна ради денег, идущих на дворцы и коррупцию. Но после эмбарго этого не будет и это сильно влияет на принятие решений. Лучше сделать максимальный упор на производство оружия и максимально возможный упор на уничтожение кацапов-операторов хорошей техники и запасов крылатых и баллистических ракет. У них это главный минус, люди не имеют опыта обращения с техникой, так как в армии драли полы (срочники) или протирали стул (офицеры), а крылатые ракеты делать много не смогут. Недаром кацапы полностью были убеждены в правильности войны, Европа оказалось именно такой, какой они и ждали. Европа им предложила платить в 1.5 раза больше. Отличные "санкции".
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23.06.2022 15:36 Ответить
Санкции еще только-только входят в силу. Курице уже отрезали голову. Она еще побегает, но не долго. К концу лета закончатся складские запасы, всех "паралельных импортеров" возьмут за яйца, все каналы обхода санкций перережут, и в России будет обвал всего.
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23.06.2022 15:51 Ответить
мифическая бравада. нафтогаз перекрыл уже винтиль? или нафтогазу торговать можно, а другим нельзя? "обвал всего" это кока-кола и найк? есть конкретные области обвала, перечисли пожалуйста, с прогнозируемыми цифрами?
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23.06.2022 16:21 Ответить
Обвал всего - это обвал всей промышленности, авиа- и судостроения, ВПК. Кока-кола и Найк это всего лишь верхушка айсберга. Полный список компаний доступен в интернете.

Конкретных цифр на данных момент мало. Например автопром -80% недвижимость -80% если верить Набиулиной начиная с 3-го квартала наступит ппц по многим отраслям.

Называть санкции "мифической бравадой" будет только человек, не имеющий ни малейшего представления о том, как работает современная глобальная экономика. Понятно, что тупые орки этого не знают. А в Эстонии что, школу прогуливали?
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23.06.2022 16:38 Ответить
Что за бред скрепоносный?
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23.06.2022 15:48 Ответить
Только тупая необразованная ******** может думать, что торговлю нефтью можно скрыть. Орки могут отключать все что угодно на своих суднах, но это не поможет им скрыть клиентов своей нефти.
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23.06.2022 15:53 Ответить
абсолютно прав. только орки не сами выключают, а по требованию запада. тогда западным компаниям, которые перелили нефть не надо напрягаться. никто клиетов скрыть и не может. сша, китай, индия нарастили импорт рос. нефти. и эти знаменитые "латвийские смеси"...

эстония эскпорт мазута увеличила в разы, только "тупая необразованная ********" не понимает откуда он пришел.

никто особо и не скрывает. дальше что? какие действия против нарушителей будут предприняты? против китая, сша, латвии, эстонии? да никаких. через месяц можешь написать под этим постом что я обосрался в своем прогнозе, а я признаю твою правоту, если это произойдет.
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23.06.2022 16:36 Ответить
"только орки не сами выключают, а по требованию запада."

Доказательства есть или, как обычно, голословное утверждение?
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23.06.2022 16:40 Ответить
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23.06.2022 15:42 Ответить
Нормальні люди зазвичай прокидаються зранку, не серед ночі.
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23.06.2022 15:43 Ответить
Оху.тельні страджальці!
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23.06.2022 15:46 Ответить
І що приходить на думку ? Думаємо думаємо. Ще трохи і вічно стурбована Європа ближче до холодів дійде до висновку,що кацапів треба валити.
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23.06.2022 15:47 Ответить
Що там тр-від Дружба?
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23.06.2022 15:54 Ответить
 
 