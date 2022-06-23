С десяток европейских стран пострадали от сокращения поставок газа из РФ, - Еврокомиссия
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С десяток стран Европейского Союза пострадали от сокращения поставок газа из России.
Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, ответственный за климатическую политику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
На прошлой неделе Россия сократила пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.
Ранее она прекратила подачу газа в Польшу, Болгарию, Нидерланды, Данию и Финляндию из-за их отказа придерживаться новой схемы оплаты.
Тиммерманс сказал, что 10 из 27 стран-членов ЕС выпустили "раннее предупреждение" в связи с поставками газа. Это первый и наименее серьезный из трех уровней случая кризиса, определенных в правилах энергетической безопасности ЕС. Германия в четверг объявила второй уровень – тревожный.
"Риск полного отключения газа сейчас более реален, чем когда-либо ранее", - сказал он.
Он повторил утверждение Брюсселя о том, что Россия использует энергоносители как оружие.
В условиях сокращения поставок газа из России и резкого роста цен на голубое топливо, некоторые страны увеличили использование угольных электростанций, настаивая при этом на том, что это временно и не помешает достижению целей в сфере изменения климата.
Страны ЕС должны иметь планы управления тремя уровнями кризиса с газоснабжением - раннее предупреждение, тревога и чрезвычайная ситуация.
Этап раннего предупреждения сосредоточен на мониторинге поставок, тогда как тревога теоретически позволяет коммунальным предприятиям устанавливать более высокие цены и способствовать снижению спроса.
Чрезвычайный уровень позволяет правительству заставлять промышленность сворачивать деятельность для экономии газа.
Пожалуйста, подождите...
лично ты сколько денег направил на помощь эфиопии за 2 года?
люди не должны умирать на войне, нигде.
если грубо, то Европа сама себя привязала газовой цепью к суициидальному психопату-убийце, а теперь жалуется "в бесконечность", что ей некомфортно спать.. короче, дура бестолковая, продажная..(
Если у Украины убрать вмиг всех ее поставщиков и клиентов, у нее п%здец наступит точно так же.
а тим паче таке джерело як самовпевнене і непередбачуване як та рашка...
шантаж завжди болючий... і той хто платить не завжди виграє..
а от що рашка - світовий маніяк-шантажист... це тільки тепер деякі починають усвідомлювати... тому й так болюче страждають...
Конкретных цифр на данных момент мало. Например автопром -80% недвижимость -80% если верить Набиулиной начиная с 3-го квартала наступит ппц по многим отраслям.
Называть санкции "мифической бравадой" будет только человек, не имеющий ни малейшего представления о том, как работает современная глобальная экономика. Понятно, что тупые орки этого не знают. А в Эстонии что, школу прогуливали?
эстония эскпорт мазута увеличила в разы, только "тупая необразованная ********" не понимает откуда он пришел.
никто особо и не скрывает. дальше что? какие действия против нарушителей будут предприняты? против китая, сша, латвии, эстонии? да никаких. через месяц можешь написать под этим постом что я обосрался в своем прогнозе, а я признаю твою правоту, если это произойдет.
Доказательства есть или, как обычно, голословное утверждение?