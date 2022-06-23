С десяток европейских стран пострадали от сокращения поставок газа из РФ, - Еврокомиссия

С десяток стран Европейского Союза пострадали от сокращения поставок газа из России.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, ответственный за климатическую политику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На прошлой неделе Россия сократила пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.

Ранее она прекратила подачу газа в Польшу, Болгарию, Нидерланды, Данию и Финляндию из-за их отказа придерживаться новой схемы оплаты.

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Тиммерманс сказал, что 10 из 27 стран-членов ЕС выпустили "раннее предупреждение" в связи с поставками газа. Это первый и наименее серьезный из трех уровней случая кризиса, определенных в правилах энергетической безопасности ЕС. Германия в четверг объявила второй уровень – тревожный.

"Риск полного отключения газа сейчас более реален, чем когда-либо ранее", - сказал он.

Он повторил утверждение Брюсселя о том, что Россия использует энергоносители как оружие.

В условиях сокращения поставок газа из России и резкого роста цен на голубое топливо, некоторые страны увеличили использование угольных электростанций, настаивая при этом на том, что это временно и не помешает достижению целей в сфере изменения климата.

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Страны ЕС должны иметь планы управления тремя уровнями кризиса с газоснабжением - раннее предупреждение, тревога и чрезвычайная ситуация.

Этап раннего предупреждения сосредоточен на мониторинге поставок, тогда как тревога теоретически позволяет коммунальным предприятиям устанавливать более высокие цены и способствовать снижению спроса.

Чрезвычайный уровень позволяет правительству заставлять промышленность сворачивать деятельность для экономии газа.