Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии санкций против России: "Речь идет не о деньгах или бизнесе, а об общей безопасности"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Израилю следует приобщиться к санкционному давлению против РФ.
Об этом он заявил во время общения со студентами Израиля, передает Цензор.НЕТ.
"Представьте, что такое 2 тыс. разрушенных образовательных учреждений. Сколько это людей, сколько всего живого. Кем надо быть, чтобы бить артиллерией по университету, школе, детскому саду. Россия стала государством-террористом. Уверен, вы все знаете, что русская армия сделала с нашим Мариуполем. Этого города практически больше нет. Четыре месяца назад в городе было полмиллиона человек. Сейчас там, на выжженных развалинах, остается несколько десятков тысяч. Им угрожают инфекции, которые просто немыслимы в современном мире", - сказал президент.
Зеленский поблагодарил народ Израиля за поддержку Украины.
"Но мы хотели бы поддержки от вашей власти... К сожалению, мы не дождались, когда Израиль присоединится к санкционному режиму. Когда правительства вводят санкции против России, речь идет не о деньгах или бизнесе, а о ценностях и общей безопасности. ... Япония, Австралия, США и многие другие страны уже присоединились к санкциям, равно как и многие европейские страны действуют вместе с нами против российской агрессии", - подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Не дивно, що у вас такі погляди, там якось більше про жіночі проблеми, моди та світські плітки.
Я написав так, як воно є насправді.
Як вам здається під впливом Загава, це вже особисто ваша проблема. Одужуйте
Насправді - "Досвід - критерій істини". Ось і давайте виходитимемо з об'єктивного досвіду, а не з наших суб'єктивних уявлень про те, що відбувається. Україна та Ізраїль держави нові, за історичними мірками, виникли майже одночасно - у 1948 і 1991 роках. Ізраїль на голому місці, у пустелі, без води, без промисловості, без с/г та без армії. Україна в центрі Європи, з потужною промисловістю та с/р, з величезною кількістю озброєння та з армією. Ізраїль через 32 роки після створення (це вже 1980), переміг усіх ворогів у трьох війнах, з нуля підняв промисловість та с/г і збільшив населення у 5 разів. Україна через 32 роки після незалежності втратила практично все, що мала (включаючи і значну частину населення), і тепер, коли на неї напали, просить миру про допомогу. Ви мене зрозуміли?
Іноді державу порівнюють із людиною. Ніхто не вимагає якихось досягнень від 15-річної дитини. 20-річний уже має щось показати. 25-річний повинен мати професію, роботу та сім'ю. Але якщо людина і в 32 не знає хто вона така, навіщо живе і куди прямує, то є велика підозра, що вона цього вже ніколи не знатиме. Можна сказати, що людина не відбулася.
Всього вам найкращого і бажаю перемоги
Спокійної Вам ночі. Дяку Правда вона і в Африці має бути правдою.ю за побажання перемоги.
Але його висловлювання дуже дипломатичні!
Ізраїль мабудь забув з яким "мордором-росїя" він має справу!
Слава Україні!
Героям Слава!
То як є так, поросить їх застосувати санкції проти росії ,а то вони там допомогають обходити санкції та в сотні разів більше грошей сховати ніж в Ізраїлі!
Чому зранку не чути Гайдая та інших мотузяників?
Така вона невигідна правда.
Тому не зважаючи на постачання росією зброї до "ворогів" Ізраїля сам він продає та постачає безпілотники рф. Не можеш перемогти очоль. Саме це було реалізовано.
Это новый и довольно свежий взгляд на биографию израильского премьера Нафтали Беннета.
Не знал, честно говоря, что в России имеется город Сан Франциско.
На первом месте у Израиля безопасность людей и оборона страны.
Вровень с ними идут демократия, приоритет закона, свобода личности и права человека.
Далее, да, бизнес, экономика, промышленность и с/х, развитие наукоемких отраслей, военно-промышленный комплекс, финансовый сектор.
Именно это и создало имидж современного Израиля, привлекательной для жизни и ведения бизнеса страны, с властью права и закона, с сильной экономикой и надежнейшей валютой.
Это то, что есть на самом деле.
Ваши замшелые средневековые взгляды - ваше личное дело
Старовинне, гарне місто, центр Гуцульщини.
Чи ви у своїй далекій Мордовії про неї не чули?
Пісні є ще гарні, коломийки називаються, чули с може бути...?
Прийду прийду мій миленький,
Я скраю лягаю,
Коло дошки дам ті трошки,
Бо ті добре знаю.
Ой нікому не давали,
Но тому німому,
Бо німому добре дати -
Не скаже нікому.
Ані тата не вблагати,
Купив хоч би яни,
Та, як прийшов до домочку
Та й виліз на маму.
Ой, дівчино-дівчинонько,
Дівчино-зозулько,
Була бися не віддала,
Якби не мій вуйко.
Коломия не помия,
Коломия - місто,
Якби пуцька зуб не мала,
То би з'їла тісто.
Кажуть люди, кажуть люди,
Що тато не годен,
Тато мамі закладає
На дванайці годен.
Ой ніхто так не бідує,
Як жовняр юідує,
Веде коня за повода,
А тимво гальмує.
А в мазура в пєцу дзюра,
А на пєцу котки,
Мазур просе мазуриху,
Би му дала масла.
Ой, дівчєта-дівчатонька,
Давайтеся грати,
Бо холєра не гранені
Будемо вмирати.