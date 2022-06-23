Путин – лидер антирейтинга политиков, к России плохо относятся во всем мире, – опрос

Вторжение в Украину привело к резкому ухудшению отношения к России по всему миру. Российский президент возглавил антирейтинг политиков, которым доверяют меньше всего.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным опроса, в среднем 85% респондентов в 18 странах заявили об отрицательном отношении к России, при этом большинство в большинстве стран говорят, что имеют очень плохое мнение о России.

Перед этим подобный опрос проводился в 2020 году. С тех пор произошло резкое снижение положительных оценок России, при этом во всех 18 странах доля положительных отзывов о России была рекордно низкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнерство с агрессивной империалистической Россией Путина в обозримом будущем невозможно, - Шольц

Резкостью своих отрицательных взглядов выделяются Польша и Швеция. Так, 97% поляков относятся к России плохо, а 91% – очень плохо. В Швеции 94% выражают негативное мнение, при этом 80% говорят, что они очень негативно относятся к России. Единственным исключением в отношении России является Малайзия, где почти половина (47%) придерживается положительного мнения, а 50% относятся к России отрицательно.

В 18 странах в среднем 90% говорят, что не верят в то, что Путин может действовать правильно по мировым делам и почти восемь из десяти (78%) вообще не доверяют Путину.

Также читайте: Рашисты проводят в Херсонской области пропагандистский опрос, - ГУР МО

В опросе участвовало 23 484 жителя 18 стран: США, Канады, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, Великобритании, Израиля, Австралии, Японии, Малайзии, Сингапура и Кореи. Интервью проводились с 14 февраля по 11 мая 2022 г., большинство из них было проведено после вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля.