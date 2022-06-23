Путин – лидер антирейтинга политиков, к России плохо относятся во всем мире, – опрос
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вторжение в Украину привело к резкому ухудшению отношения к России по всему миру. Российский президент возглавил антирейтинг политиков, которым доверяют меньше всего.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным опроса, в среднем 85% респондентов в 18 странах заявили об отрицательном отношении к России, при этом большинство в большинстве стран говорят, что имеют очень плохое мнение о России.
Перед этим подобный опрос проводился в 2020 году. С тех пор произошло резкое снижение положительных оценок России, при этом во всех 18 странах доля положительных отзывов о России была рекордно низкой.
Резкостью своих отрицательных взглядов выделяются Польша и Швеция. Так, 97% поляков относятся к России плохо, а 91% – очень плохо. В Швеции 94% выражают негативное мнение, при этом 80% говорят, что они очень негативно относятся к России. Единственным исключением в отношении России является Малайзия, где почти половина (47%) придерживается положительного мнения, а 50% относятся к России отрицательно.
В 18 странах в среднем 90% говорят, что не верят в то, что Путин может действовать правильно по мировым делам и почти восемь из десяти (78%) вообще не доверяют Путину.
В опросе участвовало 23 484 жителя 18 стран: США, Канады, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, Великобритании, Израиля, Австралии, Японии, Малайзии, Сингапура и Кореи. Интервью проводились с 14 февраля по 11 мая 2022 г., большинство из них было проведено после вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля.
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Але навiть в дупі росiї незабаром не буде. Сорри, висруть и смоют в унитаз мировой истории!
Сегодня утром в 8:02 в гомельском аэропорту сел самолет Ту-134 ВКС РФ (номер RA 65729).
Самолет прибыл из Москвы утром в 8:02.
Спустя 1,5 часа вылетел в обратном направлении.
Ранее подобный самолет фиксировался (https://t.me/flagshtok/6831) над Гомелем в начале февраля 2022 года, тогда он совершал облет мест скопления российской техники. https://t.me/flagshtok/8976
Якщо на спину людині причепити стиккер з написом "*****", а весь світ думатиме що це бейджик - то це президент якої країни?