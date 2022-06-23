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Новости За рубежом
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опрос (2616) Путин (29846) рейтинг (1617) Россия (91193)

Путин – лидер антирейтинга политиков, к России плохо относятся во всем мире, – опрос

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Вторжение в Украину привело к резкому ухудшению отношения к России по всему миру. Российский президент возглавил антирейтинг политиков, которым доверяют меньше всего.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным опроса, в среднем 85% респондентов в 18 странах заявили об отрицательном отношении к России, при этом большинство в большинстве стран говорят, что имеют очень плохое мнение о России.

Перед этим подобный опрос проводился в 2020 году. С тех пор произошло резкое снижение положительных оценок России, при этом во всех 18 странах доля положительных отзывов о России была рекордно низкой.

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Резкостью своих отрицательных взглядов выделяются Польша и Швеция. Так, 97% поляков относятся к России плохо, а 91% – очень плохо. В Швеции 94% выражают негативное мнение, при этом 80% говорят, что они очень негативно относятся к России. Единственным исключением в отношении России является Малайзия, где почти половина (47%) придерживается положительного мнения, а 50% относятся к России отрицательно.

В 18 странах в среднем 90% говорят, что не верят в то, что Путин может действовать правильно по мировым делам и почти восемь из десяти (78%) вообще не доверяют Путину.

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В опросе участвовало 23 484 жителя 18 стран: США, Канады, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, Великобритании, Израиля, Австралии, Японии, Малайзии, Сингапура и Кореи. Интервью проводились с 14 февраля по 11 мая 2022 г., большинство из них было проведено после вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля.
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Топ комментарии
+12
мабуть ху##у треба збити ще один малазійський боїнг, бо з першого разу не дійшло
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23.06.2022 16:01
+10
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23.06.2022 15:56
+6
Ставлення як до лайна-бо воно і є лайно...
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23.06.2022 15:54
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Ставлення як до лайна-бо воно і є лайно...
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23.06.2022 15:54 Ответить
Недогитлер- недосралин - путлер -***** путлерастович ‼️МРАЗЬ , подохни выродок ‼️
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23.06.2022 16:02 Ответить
Цензор чому Ви називаєте ***** якимось путіним?
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23.06.2022 15:55 Ответить
Говоримо путін - маємо на увазі Ху"ло (саме з великої літери), говоримо Ху"ло - маємо на увазі путін. Якось так.
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23.06.2022 16:02 Ответить
Ну. и всё таки ехидно знать: "табакерка или шарфик?"
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23.06.2022 15:55 Ответить
*****!
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23.06.2022 15:56 Ответить
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23.06.2022 15:56 Ответить
Дотепно))))
Але навiть в дупі росiї незабаром не буде. Сорри, висруть и смоют в унитаз мировой истории!
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23.06.2022 22:36 Ответить
А как еще можно относиться к вонючей помойке.
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23.06.2022 15:56 Ответить
до кінця місяця вони полізуть з півночі..?

Сегодня утром в 8:02 в гомельском аэропорту сел самолет Ту-134 ВКС РФ (номер RA 65729).
Самолет прибыл из Москвы утром в 8:02.
Спустя 1,5 часа вылетел в обратном направлении.

Ранее подобный самолет фиксировался (https://t.me/flagshtok/6831) над Гомелем в начале февраля 2022 года, тогда он совершал облет мест скопления российской техники. https://t.me/flagshtok/8976
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23.06.2022 15:56 Ответить
А почему нет? У них численность ФСБ в сотни тысяч человек. Это заградотряд на весь фронт бульбостана. Пойдут воевать как миленькие, несмотря на их мнение (к тому же человек в 18 после месяца в армии с промывкой мозгов уже не тот, что был раньше, а все люди с мозгами в армию же не идут, идут учиться конечно же). Если бы у нас в 91-2009-ом не пилили ракеты (притом США тут впереди паровоза участвовали в этом) и была возможность ударить по центрам принятия решений в бульбостане, то совсем иной разговор мог бы вестись.
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23.06.2022 16:02 Ответить
Это ещё что за херня??
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23.06.2022 16:55 Ответить
мордор - шлак
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23.06.2022 15:56 Ответить
Раися Вперде!
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23.06.2022 15:57 Ответить
ЗАГАДКА!
Якщо на спину людині причепити стиккер з написом "*****", а весь світ думатиме що це бейджик - то це президент якої країни?
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23.06.2022 15:58 Ответить
в оон 193 государства и только у 18 отрицательное отношение??? кхмм.
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23.06.2022 15:59 Ответить
мабуть ху##у треба збити ще один малазійський боїнг, бо з першого разу не дійшло
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23.06.2022 16:01 Ответить
ойй, і чому так сталося, чому перзидента таких гарних, культурних та мирних ..... ніхто не поважає
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23.06.2022 16:19 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.06.2022 18:28 Ответить
опитування не було у Болгарії нажаль
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23.06.2022 20:25 Ответить
 
 