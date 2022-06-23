Эстония будет "стерта с карты" в случае нападения РФ, если будет действовать сегодняшняя стратегия НАТО, - премьер Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила о серьезных последствиях возможной агрессии России против стран Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Каллас, Эстония будет "стерта с карты", а исторический центр ее столицы сравняется с землей при действующей стратегии НАТО по защите балтийских стран от возможного нападения России.

Премьер-министр пояснила, что оборонные планы Альянса для трех балтийских государств заключаются в том, чтобы разрешить их захват перед тем, как освободить их через 180 дней.

Отмечая, что прошло более 100 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, премьер-министр Эстонии подчеркнула: "Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры".

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