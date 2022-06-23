Эстония будет "стерта с карты" в случае нападения РФ, если будет действовать сегодняшняя стратегия НАТО, - премьер Каллас
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила о серьезных последствиях возможной агрессии России против стран Балтии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам Каллас, Эстония будет "стерта с карты", а исторический центр ее столицы сравняется с землей при действующей стратегии НАТО по защите балтийских стран от возможного нападения России.
Премьер-министр пояснила, что оборонные планы Альянса для трех балтийских государств заключаются в том, чтобы разрешить их захват перед тем, как освободить их через 180 дней.
Отмечая, что прошло более 100 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, премьер-министр Эстонии подчеркнула: "Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры".
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На Химарсы пока денег не хватает, если кто-то может подарить только..
Але з її сентецій можна зробити висновок, що в керівних документах НАТО справді, існує стратегія застосування 5 параграфу статуту лише через 180 днів...
«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.
Принцип оказания помощи
Применяя Статью 5, страны НАТО могут оказывать помощь в любой форме, которую сочтут необходимой для реагирования на возникшую ситуацию. Это индивидуальное обязательство каждого государства-члена НАТО, и каждое государство-член отвечает за то, чтобы определить, что оно считает необходимым в конкретных обстоятельствах.
Помощь оказывается совместно с другими государствами-членами НАТО. Она необязательно носит военный характер и зависит от материальных ресурсов каждой страны. Поэтому каждое государство-член самостоятельно решает, какой вклад ему внести. Каждая страна консультируется с другими государствами-членами, принимая во внимание то, что конечной целью является «восстановление и поддержание безопасности Североатлантического региона».
ana liba konserva , libo prosta "poleznaja dura".
там за неделю можно уничтожить его, если еще турция подключится
яо?
ну ну, тогда рашке вообще конец будет
такое раньше пугать может еще проходило, теперь уже это всем надоело
вечные пугалки педофила всем надоели