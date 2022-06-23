Беларусь может предоставить России вооружение и военную технику для боевых действий в Украине, - Генштаб ВСУ

Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику для перемещения под Донецк или Херсон.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По имеющимся данным, под поводом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения и военной техники на данное время проводятся обслуживание и снятие данной техники с хранения. Учитывая большие потери агрессора в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах Вооруженных сил Беларуси, не исключается, что наш сосед предоставит указанное вооружение и военную технику для российского агрессора и данная техника в дальнейшем может быть перемещена на донецкое или херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника", - сказал Громов на брифинге.

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По его словам, на территории Республики Беларусь находятся специальные подразделения российских силовых структур, а также частных военных кампаний, не исключено - с целью подготовки диверсионно-разведывательных групп противника.

Он добавил, что также выявлено, что на территории бывшего аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларусью активно проводятся мероприятия по строительству военной инфраструктуры.

"Не исключается, что в дальнейшем в рамках существования так называемого союзного государства Беларусь предоставит эту территорию для размещения очередной военной базы агрессора вблизи нашей государственной границы", - указал Громов.

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Он подчеркнул, что сохраняется угроза использования территории и воздушного пространства Беларуси для осуществления ракетных обстрелов, и не исключено перебрасывание на территорию Украины диверсионно-разведывательных групп противника, прежде всего для осуществления диверсии на путях логистического обеспечения украинских войск.

"К масштабному наступлению на большой площади нашей территории на данный момент отсутствует со стороны Республики Беларусь достаточное количество сил и средств противника", - отметил Громов.