Беларусь может предоставить России вооружение и военную технику для боевых действий в Украине, - Генштаб ВСУ
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Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику для перемещения под Донецк или Херсон.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По имеющимся данным, под поводом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения и военной техники на данное время проводятся обслуживание и снятие данной техники с хранения. Учитывая большие потери агрессора в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах Вооруженных сил Беларуси, не исключается, что наш сосед предоставит указанное вооружение и военную технику для российского агрессора и данная техника в дальнейшем может быть перемещена на донецкое или херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника", - сказал Громов на брифинге.
По его словам, на территории Республики Беларусь находятся специальные подразделения российских силовых структур, а также частных военных кампаний, не исключено - с целью подготовки диверсионно-разведывательных групп противника.
Он добавил, что также выявлено, что на территории бывшего аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларусью активно проводятся мероприятия по строительству военной инфраструктуры.
"Не исключается, что в дальнейшем в рамках существования так называемого союзного государства Беларусь предоставит эту территорию для размещения очередной военной базы агрессора вблизи нашей государственной границы", - указал Громов.
Он подчеркнул, что сохраняется угроза использования территории и воздушного пространства Беларуси для осуществления ракетных обстрелов, и не исключено перебрасывание на территорию Украины диверсионно-разведывательных групп противника, прежде всего для осуществления диверсии на путях логистического обеспечения украинских войск.
"К масштабному наступлению на большой площади нашей территории на данный момент отсутствует со стороны Республики Беларусь достаточное количество сил и средств противника", - отметил Громов.
Пожалуйста, подождите...
І всі їхні військові частини - наші законні мішені.
Прєвєнцівно. Я карти покажу. потім...
Кто их спрашивать будет?
В тебе дуже спощена й неправильна уява з історії.
Уважно прочитай мій коментар, а не як небудь. Я написав, що не було переселення населення з півдня на північний схід. Такого переміщення населення півдня туди було ще менше ніж переміщення українців у санкт-петербург і в москву при петрі першому. То єсть не населення переміщалось, а невелика кількість індивідуумів і груп людей.
Слов'янізація тих територій проводилась не вихідцями Києва. На часи колонізації тих територій Руссю там вже була слов'янська мова, притому задовго. Носіями її були так звані в'ятичі. Але їх мова дуже відрізнялась від мови, на якій говорили тоді в Києві. То єсть інша мова хоча й слов'янська. Кацапська мова прямий її нащадок, але розвивалась під дуже великим впливом мови Руси-України.
Хоча в'ятичі й були тоді носіями слов'янської мови, але, по твердженням однієї російської вченої, що по антропології вони були угро-фінами. То єсть слов'яномовне невеличке населення, яке десь там взялось (може в якомусь ще 6 столітті, а може ще раніше), вже задовго до колонізації Руссю, поступово слов'янізували набагато більш чисельних угро-фінів своєю мовою.
А молодші гілки рюриковичів не створювали там щось, а тільки очолили їх, насильно замінивши собою їх лідерів. А потім і розвивали за рахунок здобутків культури древнього Києва.
Юрій Долгорукий не заснував москву, а заволодів селом "москва" (яке існувало можливо ще задовго до колонізації Руссю), вбивши його хазяїна з місцевих - боярина Степана Кучку. Потім село стало містом.
А тепер питання:
1) В"ятичі були слов"янами? Давай докази!
2) Звідки на території теперішнього Нечорнозем"я взялися в"ятичі, якщо вони були "слов"янами" і "переселення на північ слов"янського не було?
3) як "словяномовне невеличке населення" (за твоїм ствердженням, перебуваючи на одному й тому ж щаблі історичного розвитку (у них не було держави і тому був відсутній "апарат насилля" змогло підкорить собі численні угрофінські племена і змусить їх говорить слов"янською мовою? Історична наука говорить про інше - малочисельний народ який, не має військового впливу, не може цього зробить, бо його просто розтопчуть або асимілюють!
ПРо Москву та Юрія Долгорукого я тобі не писав Ти вирішив "задавить" мене "додатковими аргументами", чи просто "розвернуть пустопорожній триндьож"?
Я подивився на твої коментарі в різних статтях. Твій стиль це хамство, бахвальство, пихатість, при слабкій обізнаності в різних питаннях. Поведінка, яка веде до розбрату, а не до об'єднання.
Я тобі питання поставив - ЧІТКІ і КОНКРЕТНІ Давай мені на них відповідь а не розмазуй соплі на форумі!
Але наші предки не єдиними слов'янами були. Туди переселилась звідкісь окрема гілка слов'янства. Що було далі з ними, написано в моїх коментарях. Читай.
З тобою дискутувати ніякого смислу немає. Дискутувати можна з людьми, які коректно себе ведуть і не заплутуються так дико. Тому все.
Тому ти спрацював голубом з відомого анекдоту - "ЗЛИВСЯ"!
Сперечаться з недоумком - все одно що грать в шахи з голубом ! Він переверне фігури, насере на дошку і полетить, гордо туркочучи як він тебе переміг
Ти випадково - не з поклонників "родновірства"? Саме там такі придурки табунами ходять! Та й "нік" у тебе для цього підходящий Понапридумуєте самі собі псевдоісторію, потім самі в неї повірите і засираєте людям мізки!
Новина з разряду "Арменія передала літаки Росії". Всі 2 літака.
Да таракан уже все продал ***** что у него было.