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Беларусь может предоставить России вооружение и военную технику для боевых действий в Украине, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко,путін

Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику для перемещения под Донецк или Херсон.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По имеющимся данным, под поводом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения и военной техники на данное время проводятся обслуживание и снятие данной техники с хранения. Учитывая большие потери агрессора в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах Вооруженных сил Беларуси, не исключается, что наш сосед предоставит указанное вооружение и военную технику для российского агрессора и данная техника в дальнейшем может быть перемещена на донецкое или херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника", - сказал Громов на брифинге.

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По его словам, на территории Республики Беларусь находятся специальные подразделения российских силовых структур, а также частных военных кампаний, не исключено - с целью подготовки диверсионно-разведывательных групп противника.

Он добавил, что также выявлено, что на территории бывшего аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларусью активно проводятся мероприятия по строительству военной инфраструктуры.

"Не исключается, что в дальнейшем в рамках существования так называемого союзного государства Беларусь предоставит эту территорию для размещения очередной военной базы агрессора вблизи нашей государственной границы", - указал Громов.

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Он подчеркнул, что сохраняется угроза использования территории и воздушного пространства Беларуси для осуществления ракетных обстрелов, и не исключено перебрасывание на территорию Украины диверсионно-разведывательных групп противника, прежде всего для осуществления диверсии на путях логистического обеспечения украинских войск.

"К масштабному наступлению на большой площади нашей территории на данный момент отсутствует со стороны Республики Беларусь достаточное количество сил и средств противника", - отметил Громов.
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Топ комментарии
+24
Вообще то любой обстрел со стороны Беларашки уже должен считаться нападением на Украину и от нас должен быть ответный удар по Беларашке. У нас же начинают оправдывать бульбашей что они не виноваты ато все рашисты используют территорию Беларашки. Хотя есть куча доказательств что бульбаши прямо воюют с Украиной.
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23.06.2022 16:20
+14
Думаю лукашвондер не дуже засмутиться, коли ми теж передамо зброю Білоруським партизанам...
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23.06.2022 16:24
+10
Генетически белорусы,поляки и украинцы очень близки. А кацапы (если исследовать в деревнях аутентичных жителей) это чистые финоугры с микропримесями славянских и тюркских ген. Никто ни за какие болота не уходил, просто финоугорское население использовалось монголами для войны со славянскими народами. Просто сейчас белорусов бульбофюрере завел не на ту сторону, но они обязательн вернультся и будут биться рядом с украинцами с кацапьем, как было во времена ВКЛ (великого княжества Литовского)
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23.06.2022 16:55
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А что, есть в мире человек, который считает, что есть иной вариант развития событий, кроме как прямого участия в войне 100%-ов техники или же передача кацапам 100% техники с оставлением у себя муляжей, надувных систем ПВО и деревянных танков? Если бульбаши передали свою технику, то что, это что-то неожиданное? Ничего им не сделаешь, войны не объявлено, надо просто выжать максимум: не афишируя эту передачу своими заявлениями резко отвезти ряд техники на фронт, изображая при этом сильную угрозу от надувных искандеров и с-400 и готовность их защитить. Это максимум выгоды, который можно извлечь из этой ситуации, если не готов объявить войну и расширить фронт.
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23.06.2022 16:18 Ответить
Якщо Польща виставить армію на кордонах, ніхто техніки не віддасть рашистам
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24.06.2022 01:14 Ответить
Да что вы сегодня со своими новостями как на отпевании.Или реально дело дрянь. Но целый день один негатив.
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23.06.2022 16:20 Ответить
А почему бы Украине не попросить Беларусь предоставить ей вооружение и военную технику для боевых действий в Украине, за деньги Лука пойдет на всё, вплоть до предоставления при необходимости Украине военных баз на своей территории, ) за деньги Лука может пойти и на это.. )
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23.06.2022 17:59 Ответить
так за дєньгі і боневтік пойдьот на всьо! нюанс,однако! а годуються вони з одного корита!
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23.06.2022 18:50 Ответить
Так у нього навряд чи щось толкового є. Бульбен зараз, як та кончена шалава - згодна підстелитися ...
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23.06.2022 18:54 Ответить
Вообще то любой обстрел со стороны Беларашки уже должен считаться нападением на Украину и от нас должен быть ответный удар по Беларашке. У нас же начинают оправдывать бульбашей что они не виноваты ато все рашисты используют территорию Беларашки. Хотя есть куча доказательств что бульбаши прямо воюют с Украиной.
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23.06.2022 16:20 Ответить
Нечем бить их. Все закончилось
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23.06.2022 16:44 Ответить
Давно вже casus belli був.
І всі їхні військові частини - наші законні мішені.
Прєвєнцівно. Я карти покажу. потім...
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23.06.2022 19:04 Ответить
Биба и Боба - два ********!!
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23.06.2022 16:22 Ответить
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трехстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придется принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных Республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности этничным УКРАИНЦАМ.
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23.06.2022 16:24 Ответить
Думаю лукашвондер не дуже засмутиться, коли ми теж передамо зброю Білоруським партизанам...
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23.06.2022 16:24 Ответить
хай спробують
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23.06.2022 16:25 Ответить
бульбофюрер і так техніку надає рашці, наші хлопці вже навіть декілька одиниць затрофеїли. Тепер озвучать те що і так роблять
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23.06.2022 16:27 Ответить
А разве в картоплестане и так не рашинская техника?
Кто их спрашивать будет?
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23.06.2022 16:28 Ответить
Генетически белорусы,поляки и украинцы очень близки. А кацапы (если исследовать в деревнях аутентичных жителей) это чистые финоугры с микропримесями славянских и тюркских ген. Никто ни за какие болота не уходил, просто финоугорское население использовалось монголами для войны со славянскими народами. Просто сейчас белорусов бульбофюрере завел не на ту сторону, но они обязательн вернультся и будут биться рядом с украинцами с кацапьем, как было во времена ВКЛ (великого княжества Литовского)
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23.06.2022 16:55 Ответить
Терпилы белорусы будут биться... Это анекдот такой? )))
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23.06.2022 20:31 Ответить
Не распространяйте брехню созданную мошенниками московитами. Никто из этих княжеств не валил на северо-восток. Не было причин. Изучайте историю. Монгольское нашествие пришло к московитам на несколько лет раньше чем к нам. И на более чем 100 лет у них было дольше чем у нас. Так от чего убегать? И в древних летописях нет никаких намеков о каком-то было переселении населения с юга на север.
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23.06.2022 16:58 Ответить
Ти ще "крутіший" "знавець історії ",ніж ті, кого ти критикуєш! Росія - колишня колонія Русі І вона "ослов"янювалася шляхом колонізації територій, де жили угрофінські племена, вихідцями з Русі Князі суздальскі - потомки молодшої гілки київських Рюриковичів Саме тому, що на момент створення Великого князівства Московського були живі нащадки "старшої" гілки Рюриковичів, московити не рішилися взять гербом "тризуб" - бо не мали на це права
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23.06.2022 17:37 Ответить
Ти дуже вже завеликої думки про свої знання, в тому числі по історії. І постійно на сайті займаєшся бахвальством. Ти повинен знати, що гординя це гріх. Попробуй зрозуміти що я пишу.

В тебе дуже спощена й неправильна уява з історії.
Уважно прочитай мій коментар, а не як небудь. Я написав, що не було переселення населення з півдня на північний схід. Такого переміщення населення півдня туди було ще менше ніж переміщення українців у санкт-петербург і в москву при петрі першому. То єсть не населення переміщалось, а невелика кількість індивідуумів і груп людей.

Слов'янізація тих територій проводилась не вихідцями Києва. На часи колонізації тих територій Руссю там вже була слов'янська мова, притому задовго. Носіями її були так звані в'ятичі. Але їх мова дуже відрізнялась від мови, на якій говорили тоді в Києві. То єсть інша мова хоча й слов'янська. Кацапська мова прямий її нащадок, але розвивалась під дуже великим впливом мови Руси-України.

Хоча в'ятичі й були тоді носіями слов'янської мови, але, по твердженням однієї російської вченої, що по антропології вони були угро-фінами. То єсть слов'яномовне невеличке населення, яке десь там взялось (може в якомусь ще 6 столітті, а може ще раніше), вже задовго до колонізації Руссю, поступово слов'янізували набагато більш чисельних угро-фінів своєю мовою.

А молодші гілки рюриковичів не створювали там щось, а тільки очолили їх, насильно замінивши собою їх лідерів. А потім і розвивали за рахунок здобутків культури древнього Києва.

Юрій Долгорукий не заснував москву, а заволодів селом "москва" (яке існувало можливо ще задовго до колонізації Руссю), вбивши його хазяїна з місцевих - боярина Степана Кучку. Потім село стало містом.
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23.06.2022 21:48 Ответить
«поступово слов'янізували набагато більш чисельних угро-фінів своєю мовою» це вже щось на рівні фантастики
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24.06.2022 01:28 Ответить
Ніякої фантастики. Угро-фіни були не єдиним народом, а багатьма невеликими племенами. Неорганізованими не тільки між собою, але й кожен сам по собі слабо організовані. Поступливі. Кожен індивідуум жив по принципу "моя хата скраю". Тоді як ті слов'яномовні були агресивні і злі й старались нав'язувати своє. Отак як зараз москальня. Їхня психологія ще з тих часів.
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24.06.2022 04:01 Ответить
Це ж вам не 16-20ст. для «моя хата скраю». У ті часи люди жили племінним устроєм, жоден окремий індивідуум не вижив би. Асиміляція чи завоювання одних іншими можлива лише при зникненні асимільованих з карти, чого, однак, не відбулося з уграми та фінами. Останні вочевидь перекочували на інші території.
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24.06.2022 12:11 Ответить
Та начитався "Поверхаххапайко" статейок у "жовтій пресі", а зараз "корчить з себе знавця історії"! Маньчжури були і чисельними і силу військову мали організовану, яка захопила Китай Але де вони? Розчинилися у китайцях! Бо китайці були більш висококультурною та економічно розвиненою нацією Те ж саме сталося і з нубійцями, які Єгипет підкорили І подібних прикладів - маса!
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24.06.2022 04:27 Ответить
Пень дурний! З більшим успіхом я можу тобі сказать що "Ти дуже вже завеликої думки про свої знання, в тому числі по історії".
А тепер питання:
1) В"ятичі були слов"янами? Давай докази!
2) Звідки на території теперішнього Нечорнозем"я взялися в"ятичі, якщо вони були "слов"янами" і "переселення на північ слов"янського не було?
3) як "словяномовне невеличке населення" (за твоїм ствердженням, перебуваючи на одному й тому ж щаблі історичного розвитку (у них не було держави і тому був відсутній "апарат насилля" змогло підкорить собі численні угрофінські племена і змусить їх говорить слов"янською мовою? Історична наука говорить про інше - малочисельний народ який, не має військового впливу, не може цього зробить, бо його просто розтопчуть або асимілюють!
ПРо Москву та Юрія Долгорукого я тобі не писав Ти вирішив "задавить" мене "додатковими аргументами", чи просто "розвернуть пустопорожній триндьож"?
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24.06.2022 04:22 Ответить
Українці мають культурно й делікатно вести спілкування один з іншим. Повинна підтримка один одного, тим більше під час війни.
Я подивився на твої коментарі в різних статтях. Твій стиль це хамство, бахвальство, пихатість, при слабкій обізнаності в різних питаннях. Поведінка, яка веде до розбрату, а не до об'єднання.
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24.06.2022 05:10 Ответить
А як я повинен спілкуваться з недоумком? Який начитався "жовтої преси" і меле дурниці? Ти ж "туповпоротий" і верзеш "шопопало"! А коли тобі на це вказуєш - ти починаєш лайном плюваться
Я тобі питання поставив - ЧІТКІ і КОНКРЕТНІ Давай мені на них відповідь а не розмазуй соплі на форумі!
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24.06.2022 10:00 Ответить
Ще добавлю останнє. Ти чи маніпулюєш чи дико плутаючись неправильно мене цитуєш. Я не писав, що переселення на північ слов'янського не було. Переселення населення не було з тих князівств, які перечисляв коментатор Ян Сапега. І з Київського князівства не було. То єсть з князівств наших предків.
Але наші предки не єдиними слов'янами були. Туди переселилась звідкісь окрема гілка слов'янства. Що було далі з ними, написано в моїх коментарях. Читай.
З тобою дискутувати ніякого смислу немає. Дискутувати можна з людьми, які коректно себе ведуть і не заплутуються так дико. Тому все.
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24.06.2022 05:43 Ответить
Ясно! Піймали на "фантазіях! "Припер" я тебе "до стіни" Аргументів на захист своєї точки зору - у тебе НЕМА !
Тому ти спрацював голубом з відомого анекдоту - "ЗЛИВСЯ"!
Сперечаться з недоумком - все одно що грать в шахи з голубом ! Він переверне фігури, насере на дошку і полетить, гордо туркочучи як він тебе переміг
Ти випадково - не з поклонників "родновірства"? Саме там такі придурки табунами ходять! Та й "нік" у тебе для цього підходящий Понапридумуєте самі собі псевдоісторію, потім самі в неї повірите і засираєте людям мізки!
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24.06.2022 10:20 Ответить
Не думаю, что Лукашенко даст оружие путлеру. Он путлеру скажет, что у него должно быть все для защиты если, например, литовцы нападут.
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23.06.2022 16:45 Ответить
та надасть чи надає постійно там щось тягомотно, це шо на якість вплине? а заліза у свинособак і так багато
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23.06.2022 16:55 Ответить
Кім Чен Ин направляє артсистеми з зони розмежування ешелонами на Донбас, а КНР поповнює його запаси. лука мєлкая сошка
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23.06.2022 17:13 Ответить
Лукавый бульбофюрер будет крутиться как уж на сковородке, пребывая в показушном нейтралитете, давать оружие втихаря будет, потому что кроме как на ********* у него надежды на сохранение власти нет.
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23.06.2022 17:20 Ответить
Можна подумать - Лука того озброєння і техніки не давав ще з березня! Кацапи прийшли, розраховуючи на кількаденні бойові дії, тому не мали великої маси *********** (та й їх транспортування через половину РОсії до кордонів України притягло-б увагу) А коли вони "забуксували" в Україні, то Лука "гостинно" відкрив двері" своїх сховищ!
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23.06.2022 17:28 Ответить
127-й раз одну и ту же заезженную брехню погнал
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23.06.2022 18:37 Ответить
Не порівнюй мене з собою!
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23.06.2022 19:15 Ответить
Ясень пень, я на твои лавры и не претендую!
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23.06.2022 19:19 Ответить
Ага ж! Мені до "манкуртів" дуже далеко! Я ж і мову свою не забув, і родовід свій знаю І предки мої загарбникам вірою і правдою не служили І не іменую себе зневажливою кличкою, як ти!
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24.06.2022 04:05 Ответить
сама Білорусь лишиться тоді без зброї
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23.06.2022 17:33 Ответить
мрази бульбашские!
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23.06.2022 17:35 Ответить
Дуже цікаво. Бульбашня клянчила зброю в РФ, а тепер буду її озброювати.

Новина з разряду "Арменія передала літаки Росії". Всі 2 літака.
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23.06.2022 17:41 Ответить
Якби,ж то. Динирилинири непитають коли відловлюють,й кидають назабій. Генштаб ЗСУ проснись!!!
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23.06.2022 17:44 Ответить
"может предоставить".
Да таракан уже все продал ***** что у него было.
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23.06.2022 17:52 Ответить
дуже сумніваюсь що хитрожопий бульбофюрер віддасть так зразу військову техніку путіну..А сам з чим буде і де візьме якщо треба буде (а він боїться що його скинуть військовим шляхом), і головне за які гроші візьме. Там тої боєздатної техніки в армії бульбандії на пальцях порахувати
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23.06.2022 17:54 Ответить
Может предоставить, а может и не предоставить - все как обычно Про аэродром в Зябровке - вообще анекдот. Какую такую "инфраструктуру" там можно восстановить, если там ничего живого давно не осталось! Взлетка - разрушена, на крышах бараков - лес растет, я уже не говорю про бывшие здания управления полетами, где должно было размещаться оборудование РТО - ни оборудования, ни кабелей, ни даже канализации в туалете)
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23.06.2022 18:46 Ответить
От чесно, нажаль нема варіанту відзеркалення. Зробили пуск десь Білорусі - і в ту ж саму точку обраточка щоб прилітала...
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23.06.2022 19:51 Ответить
А вона ,що ненадала?Не будьте дітьми.
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23.06.2022 21:22 Ответить
Бобер сам вирве собі зуби ? Тоді ми витягнемо його з нори без рукавиць.
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23.06.2022 21:23 Ответить
та мʼяско
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23.06.2022 21:30 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5041349235924852&set=a.606770329382787
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24.06.2022 01:59 Ответить
Бульбонедофюрер даже свою карту не отдаст. Даже если его поставить в четыре позиции
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24.06.2022 02:04 Ответить
 
 