Мирное урегулирование возможно только после того, как Украина выполнит все требования РФ, - Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что назвал условие мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Относительно мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал он.

На просьбу уточнить, что это за требования, представитель Кремля заявил: "Украина прекрасно знает все".

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