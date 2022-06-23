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Мирное урегулирование возможно только после того, как Украина выполнит все требования РФ, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что назвал условие мирного урегулирования войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Относительно мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал он.
На просьбу уточнить, что это за требования, представитель Кремля заявил: "Украина прекрасно знает все".
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Поки не погнали до Уралу
ВСі окуповані території прийдеться повертати
Історію потрібно пам"ятати ........
В інших мовах стільки матюків немає. Навіть у разом узятих.
Наш человек в Вашингтоне навів повторну хвилю солідаризму з Україною в Штатах, бо ритка боброєдка невимушено і коротко визнала, що інспірований голод дасть вагомий козир на спасіння рузге як на полі бою так і в санкційному плані, бо Захід не встоїть перед "общественним мнением рзвивающихся стран". На початку в Сірії Путін теж вальяжно пропонував забирайте всех, иначе... і одночасно по отмашці венгри,серби,австріяки заборонили сірійцям транзит в Європу. Планов громадье у Х, і всі людоїдські.
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Сами на коленях приползут