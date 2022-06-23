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Мирное урегулирование возможно только после того, как Украина выполнит все требования РФ, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что назвал условие мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Относительно мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал он.

На просьбу уточнить, что это за требования, представитель Кремля заявил: "Украина прекрасно знает все".

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Топ комментарии
+139
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23.06.2022 16:39
+128
Сначала пристрелите своего бункерного фюрера.
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23.06.2022 16:35
+81
і цього крисьониша вусатого теж
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23.06.2022 16:43
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Поки не погнали до Уралу

ВСі окуповані території прийдеться повертати

Історію потрібно пам"ятати ........
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23.06.2022 18:18 Ответить
нам це не цікаво. ідіть *****.
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23.06.2022 18:25 Ответить
пошел срать,уссатый сруль
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24.06.2022 08:31 Ответить
Не дочекаєшся, мерзото!
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23.06.2022 18:26 Ответить
Так багато хочеться сказати, але чомусь не можу підібрати жодного слова ! Одні матюки на усіх мовах світу !!! Думаю, ви зрозуміли !
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23.06.2022 18:29 Ответить
Переходь на расєйську! І буде зрозуміло! Навіть расєянам.
В інших мовах стільки матюків немає. Навіть у разом узятих.
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23.06.2022 21:50 Ответить
піськов пішов ти *****
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23.06.2022 18:39 Ответить
apjatj purgu neset.....kto eto emu poruchil skazatj....
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23.06.2022 18:44 Ответить
Из песочных часов кацапии - уходит время - как песок, между пальцами.
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23.06.2022 18:50 Ответить
.
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23.06.2022 18:53 Ответить
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23.06.2022 23:11 Ответить
Просто небольшие оптические искажения видеокамеры в "правильном" направлении
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24.06.2022 14:23 Ответить
Россия сдохни в муках
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23.06.2022 19:20 Ответить
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23.06.2022 19:26 Ответить
дядя петя, ты дурак?
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23.06.2022 19:30 Ответить
Україна знає що мир з підарашкою їй не потрібен Нам потрібні піджарені руські мальчікі призовного віку і вище .. Ось про які умови знає Україна
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23.06.2022 19:31 Ответить
Какой смешной малый )))
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23.06.2022 19:38 Ответить
Да нет, он не такой смешной, как дурной!!!
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23.06.2022 19:55 Ответить
Піськов, спочатку закопайте своє чучело яке здохло, і його двійників, а потім сам здохни, пес смердючий
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23.06.2022 19:41 Ответить
Мирне врегулювання зі скаженими собаками з болота така ж утопічна ідея, як комунізм. Всі підете на мило... , пси.😎
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23.06.2022 19:45 Ответить
Читала что московские цари были сумошедшие и нездоровие из за труб для води из свинца. Наверное они в московском кремле сантехнику с тех пор непоменали!?
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23.06.2022 19:48 Ответить
У них ещё и свинцовые трусы - от атомной войны.
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23.06.2022 23:17 Ответить
А какого это хрена, все должны соглашаться и принимать ваши решения в убыток своей страны??? Тебя падло, кто просил нападать на нашу святую землю, тебе что, своей мало, никак не нажрёшься тварь? Да хрен тебе в оппу, а не принятие твоих ху#ловских предложений!!!
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23.06.2022 19:51 Ответить
***** пушок ...сверни свои мечты ,предложения в трубочку и засунь себе в очко,а папа сцит кровью,скоро ты начнёшь,лиха беда начало.
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23.06.2022 19:56 Ответить
Чудово йдіть *****.
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23.06.2022 20:04 Ответить
Письков, иди ты ,,,, ну ты понял.
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23.06.2022 20:05 Ответить
Звісно, що Україна виконає усі вимоги кремля - демілітаризує, денацифікує та й просто відспіває парашську *********. Тобі, піщаний, сподобається.
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23.06.2022 20:19 Ответить
Україна зрозуміла! Мирне врегулювання буде можливим тільки тоді, коли здохнуть собака Путлер і горилла Пєсков. Будемо працювати над цим...
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23.06.2022 20:21 Ответить
В вольдемара всі ходи закінчились. Всякій інший хід ввжатиметься, що Акела промахнувся і перестануть боятися. Симптоматичне було голосування в Сенаті макаронників. Всього 10 відсотків голосів у мордоліцих. А вважалось, що всі вони топлять за Вольдемара. А в самій більшій прострації наш дорогенький Юстас, бо накрився план Алекса, своєрідний "Санрайз кросворд" нашого часу і Макрон "смалодушничал в самий ответственни момент". Ось і вуса вольдемара повторили мантру - штики в землю, зброю взад, здавайтесь.
Наш человек в Вашингтоне навів повторну хвилю солідаризму з Україною в Штатах, бо ритка боброєдка невимушено і коротко визнала, що інспірований голод дасть вагомий козир на спасіння рузге як на полі бою так і в санкційному плані, бо Захід не встоїть перед "общественним мнением рзвивающихся стран". На початку в Сірії Путін теж вальяжно пропонував забирайте всех, иначе... і одночасно по отмашці венгри,серби,австріяки заборонили сірійцям транзит в Європу. Планов громадье у Х, і всі людоїдські.
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23.06.2022 20:28 Ответить
Ти дикун вусатий,пуп землі бл....ти кому вимоги ставишь,опудало....
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23.06.2022 20:32 Ответить
зовсім дах зірвало...
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23.06.2022 20:39 Ответить
"Мирного урегулирования" кацапи з вами вже ніколи не буде, ми вас будемо знищувати в різних точках планети Земля, ви тільки розбудили козацький дух і ми вийшли на війну з вами. Прийдеться відповідати за згвалтованих і закатованих дітей і жінок, за приниження і доведення до відчаю старше наше покоління, яке пройшло голодомори і Другу світову війну і мали би хоча на старості пожити, не буде вам прощення вже ніколи. Ми бачимо як ви, потвори,знищуєте наші підприємства, будинки, міста і села і прийдеться вам горіти в пеклі дважди - на цьому світі і на тому. Я давно писав і пишу, що гірше війни з росією є дружба з росією, бо це завжди призведе до катування, гвалтування і знищенння звірячим способам наших людей.
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23.06.2022 20:41 Ответить
влучно.
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23.06.2022 20:56 Ответить
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23.06.2022 20:42 Ответить
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23.06.2022 20:45 Ответить
в країні непереможенної шизофренії.
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23.06.2022 20:54 Ответить
Є ще інша можливість. - И знает всё Песков прекрасно - Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной и тлеет бывший Избирком... ла-ла-ла
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23.06.2022 21:03 Ответить
Питання а це з якого переляку виконувати забаганки гандонів штопаних
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23.06.2022 21:21 Ответить
Збираються воювати до останього расєяніна?!
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23.06.2022 21:39 Ответить
Вор, бл...й сын, дурак Песков в восторге от своего прикола, на который тролята насмешек и матюков насыпали.
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23.06.2022 22:06 Ответить
Пошёл нахрен, псина вонючая!
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23.06.2022 22:47 Ответить
Це персонально для довбодятла👺 піськова(і його хазяїна🖕 *****) : от як тільки рак на горі' свисне - тоді ми усе й виконаємо... Ага, а як же - тіко ж найди того рака!(чи може сам стань раком!🐖 неструганий держак від лопати ми тобі швиденько знайдемо!)😅🤣
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23.06.2022 23:18 Ответить
Ну да, Украина все прекрасно знает сама - выгоняем этих ****** с наших территорий, а потом они сами, скуля приползают и просят мирного урегулирования))
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23.06.2022 23:41 Ответить
****** за кораблем!
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24.06.2022 00:55 Ответить
Не дали українці зеленському виконати умови.
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24.06.2022 03:37 Ответить
А Х#Й тобі не батько?!!!
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24.06.2022 07:14 Ответить

22 album
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24.06.2022 07:39 Ответить
а отсосать нет желания ?
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24.06.2022 08:04 Ответить
Почитав коменти - всі матюки за мене сказані. І додати нічого.
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24.06.2022 08:24 Ответить
сосни *****
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24.06.2022 08:48 Ответить
Что этот ******** говорит. Никаких переговоров. Пусть лучше говорят наши стволы и гаубицы.
Сами на коленях приползут
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24.06.2022 09:04 Ответить
...именно мирное урегулирование,жечь все оккупантское до мест дислокации на болотах мацковии. И судить кремлинов,за развязанную 3 мировую в Ukraine
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29.06.2022 17:50 Ответить
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