Украина хочет приобрести у Германии 10 систем ПВО IRIS-T: уже заключен контракт на закупку первой из них, - посол Мельник

Украина заключила контракт с немецким производителем оружия Diehl Defence о приобретении системы противовоздушной обороны IRIS-T, которой нет даже на вооружении Бундесвера.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", – отметил он.

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По словам Мельника, уже был заключен контракт с Diehl Defence на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро на средства немецкого правительства.

Посол также добавил, что, по его информации, "ничто не мешает Берлину принять решение о направлении нашим ВСУ хотя бы части из около 800 единиц транспортных танков Fuchs, 325 боевых танков Leopard-2 или 380 боевых машин пехоты Marder, что ни в коей мере не уменьшит обороноспособность страны".

"Я очень надеюсь, что немецкое правительство отложит в сторону все отговорки и предоставит Украине максимально возможную военную помощь, в том числе и из собственных резервов", - подытожил Мельник.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.