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Украина хочет приобрести у Германии 10 систем ПВО IRIS-T: уже заключен контракт на закупку первой из них, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо,iris-t

Украина заключила контракт с немецким производителем оружия Diehl Defence о приобретении системы противовоздушной обороны IRIS-T, которой нет даже на вооружении Бундесвера.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", – отметил он.

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По словам Мельника, уже был заключен контракт с Diehl Defence на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро на средства немецкого правительства.

Посол также добавил, что, по его информации, "ничто не мешает Берлину принять решение о направлении нашим ВСУ хотя бы части из около 800 единиц транспортных танков Fuchs, 325 боевых танков Leopard-2 или 380 боевых машин пехоты Marder, что ни в коей мере не уменьшит обороноспособность страны".

"Я очень надеюсь, что немецкое правительство отложит в сторону все отговорки и предоставит Украине максимально возможную военную помощь, в том числе и из собственных резервов", - подытожил Мельник.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.
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Топ комментарии
+26
Если бы мой дед( почивший в 2002г) узнал как я радуюсь тому что немецкие танки едут в Украину, он бы меня точно задушил
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23.06.2022 17:19
+20
А мои обе бабушки пережившие вторую мировую или как сейчас нужно говорить, спецоперацию Гитлера, наоборот были рады немцам. Говорят что при немецкой окупации жилось лучше чем до войны и после *освобождения* красной армией. При немцах вих селах никто от голода не умер и никого не убили, чего не скажешь про советскую власть. Немцы даже нашим детям шоколад раздавали видя как они жили. А при Сталине люди котов ели за пару колосков или гнилых бурряка собраных на убраном поле на Магадан отправляли откуда большинство уже не вернулось
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23.06.2022 17:40
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Если бы мой дед( почивший в 2002г) узнал как я радуюсь тому что немецкие танки едут в Украину, он бы меня точно задушил
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23.06.2022 17:19 Ответить
Пи драми свох родны называй, или у таких выродков родных нет?
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23.06.2022 17:36 Ответить
Да, и сейчас он вас бы задушил... от радости!
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23.06.2022 17:40 Ответить
радоваться рано , они прийдут в 2025 году.....сейчас нам нужны арт системы
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23.06.2022 18:39 Ответить
А мои обе бабушки пережившие вторую мировую или как сейчас нужно говорить, спецоперацию Гитлера, наоборот были рады немцам. Говорят что при немецкой окупации жилось лучше чем до войны и после *освобождения* красной армией. При немцах вих селах никто от голода не умер и никого не убили, чего не скажешь про советскую власть. Немцы даже нашим детям шоколад раздавали видя как они жили. А при Сталине люди котов ели за пару колосков или гнилых бурряка собраных на убраном поле на Магадан отправляли откуда большинство уже не вернулось
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23.06.2022 17:40 Ответить
Мені бабуся теж розповідала. Я якось вже писав на цю тему. Бабуся каже, твоя мама була ще маленька як прийшли німці. Твій дід був на війні, а ми з твоєю мамою жили в селі. Каже вони (німці) не знущались, брали в нас курячі яйця, пили молоко, жили самі в хаті, а ми в повітці. Пригощали маленьку шоколадом. Коли червона армія вже наступала, тихенько вночі пішли, нас не будили, що цікаво, каже і постіль за собою заправили. А коли прийшли наші, забрали свиню, корову і курей. Залишили одну козу і то тільки того шо вона втікла. Кажуть, нам сАлдат кАрміть нАда... А козу пАймаєте і будєте мАлАко піть...
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23.06.2022 18:51 Ответить
Иди ты нахер. У меня есть дальняя родственница бабулька, так она этих немцев терпеть не может. Когда была маленькая их посылали со школы с учительницей на поле работать, когда обратно шли мимо баштана мальчик побежал к кавунам, его немцы повесили рядом и он весел несколько дней и остальным учительница говорила, когда они мимо проходили, чтобы в ту сторону не смотрели.
Ее лично немец поднял за шкирку и спросил, как тебья зовут дьевочка? Та сказала Кааатя. Он хорошее имя и отпустил свысока ее на землю.
Сейчас говорит, падлюки целуются с немцами...
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23.06.2022 19:52 Ответить
Разные люди были. Нелепо отрицать, что среди немцев была куча фашистов-нацистов. Жесткоких убийц. Но были и обычные "гансы", которые пошли на войны, потому что вариантов не было. Так вот среди "русни" таких "иванов" практически нет. Уверен, что единицы нормальных тоже встречаются... Я имею ввиду, отношение к мирным гражданам... Но, это не снимает с них вины за вторжение...
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23.06.2022 21:06 Ответить
То навіщо зараз про це говорити, щоб росія налякала німців і ті відмовилися від поставок?
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23.06.2022 17:22 Ответить
німці це вчора опублікували у відкритих джерелах
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23.06.2022 17:28 Ответить
кацапи німецькі ЗМІ не читають, в них челюсть заточена тільки на стирену ординську, якою також корнистуються тут половина понаїхавших під час голодоморів.
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23.06.2022 20:35 Ответить
І хто ж тебе за язик тягне?
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23.06.2022 17:23 Ответить
така стратегія і політика в "зелених слуг" - піаритися.
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23.06.2022 17:25 Ответить
Чим? Вже налякала газом. А більше нічим. По оркінським каналам крутять, що німці зимою замерзнуть. Другий потік готовий. Щоб орки боялись. Деза в війні, то друга зброя.
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23.06.2022 17:27 Ответить
Ось. Посол Мельник надавив, а Ви його критикуєте.
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23.06.2022 17:24 Ответить
А Зоя де? Я, з початку війни. банять...... Не знаю чому. Вже третій нік міняю.
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23.06.2022 17:29 Ответить
Мабудь фігню всяку пишете.
А взагалі, причину бану можна узнати написав адміну на спеціальний мейл. Я правда ніколи не писав, бо після кожного бана казав собі, що ноги моєї тут більше не буде..
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23.06.2022 17:32 Ответить
🤣хлопці як хлопці)
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23.06.2022 17:35 Ответить
Посол може надавити собі мозоль на язикові, а не на уряд Німеччини.
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23.06.2022 17:27 Ответить
може нашим можновладцям краще інколи і промовчати???
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23.06.2022 17:27 Ответить
Що тут такого? Розказав місце розташування? Ні. Просто контракт. Це всесвітньо відома практика. І в цьому нічого таємного не має. Я, впевнений, що орки ще раніше знали.
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23.06.2022 17:32 Ответить
якби ж ми почули таку новину роки два тому..
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23.06.2022 17:28 Ответить
Да нафіга? Краще дорогу заасфальтуйте!
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23.06.2022 17:30 Ответить
Прямо через кремль до Литви.
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23.06.2022 17:33 Ответить
вже непогано
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23.06.2022 17:31 Ответить
Обожнюю іриски з дитинства! Добра допомога,справа тільки в кількості.
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23.06.2022 17:34 Ответить
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23.06.2022 17:35 Ответить
Рояль ему!
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23.06.2022 17:41 Ответить
Нужно давить на немчуру что чем быстрее они поставят Украине вооружение тем быстрее мы победим врага и закончим войну и закончится мировой кризис. А не то все растянется на долгие годы и коренные немцы вплавь будут добираться до Великобритании спасаясь от десятков миллионов голодных беженцев которые рашисты скоро погонят на Европу
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23.06.2022 17:35 Ответить
"вже укладено контракт" - цим все сказано
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23.06.2022 17:40 Ответить
Якщо система стаціонарна то доля її вирішена, потрібна мобільність! Наскільки я знаю ніхто не купляє озброєння, якщо воно не прийнято самою країною виробником! Пам"ятаю нмці у другу світову робили балістичні ракети Фау-2 у печерах, а у нас як кажуть "кінь не валявся" - мабуть легше клянчити та не перейматись цим...
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23.06.2022 17:48 Ответить
В каждом контракте бывает пункт -"фарс-мажорных" обстоятельств.
А немецкие юристы на это " профи".
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23.06.2022 17:53 Ответить
Правильно, замість того щоб направити ці сотні мільйонів євро на Південмаш та інші власні оборонні виробництва, наша влада вісім років виплачувала пенсії на окупованих територіях та будувала стадіони з дорогами.
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23.06.2022 17:54 Ответить
А Украина не хочет организовать своё производство систем противовоздушной обороны? Или у нас в стране безработица уже нету?
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23.06.2022 19:14 Ответить
Вот взял бы и организовал стартап
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23.06.2022 19:50 Ответить
Ага, и мишень большую вокруг завода нарисовать.
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23.06.2022 21:56 Ответить
ну ты тупой
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23.06.2022 23:53 Ответить
"Украина хочет" чи "Украина заключила контракт"?
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23.06.2022 19:58 Ответить
Это будет так не скоро, что мы про это ещё 10 разнапишем и столько же раз забудем.
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23.06.2022 20:49 Ответить
 
 