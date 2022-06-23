В Германии увеличивается количество сторонников заключения скорейшего перемирия с РФ любой ценой, - посол Мельник
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Немцев пугает тот факт, что война РФ против Украины может продолжаться очень долго.
Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, приходится констатировать, что в самой Германии нарастает количество голосов в пользу заключения скорейшего перемирия любой ценой, ведь немногие действительно могут себе представить поражение России", - подчеркнул он.
По словам Мельника, немцев откровенно пугает тот факт, что эта война, уже сегодня приведшая к небывалой инфляции, может длиться еще очень долго и поставить под угрозу их благополучие.
"На самом деле все эти упадочные настроения являются для нас значительным вызовом на будущее, ведь они будут повышать давление на немецкое правительство. В то же время хотел бы успокоить читателей: никакого выкручивания рук во время упомянутого визита европейского "квартета" не было", - добавил посол.
Пожалуйста, подождите...
Всім охочим німцям які дуже хтять "припинити війну в Україні за будь-яку ціну" посол Мельник мае запропонувати відписати росії землі Баварії та й хай орки котяться к куям собачім з України, та й освоюють нові надбання мордора в Германії!
Самое простое решение, должно устраивать все стороны, тем более немцы согласны на всё...
Хорошего вечера
Завдячуючи німцям війна має закінчитись!
Сподіваюсь, Баварія чи Вестфалія достатньо багаті землі, щоб претендувати на визначення "за будь-яку ціну"?
свои сведения, разве что с потолка. Не верьте ему. Просто его не уважают здесь, поэтому он мстит.
Очень много зависит от дипломатов, от их профессионализма или непрофессионализма.
Звідки ти вилізло?
З яких ******?
то війна могла бути коротшою