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В Германии увеличивается количество сторонников заключения скорейшего перемирия с РФ любой ценой, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

німеччина

Немцев пугает тот факт, что война РФ против Украины может продолжаться очень долго.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, приходится констатировать, что в самой Германии нарастает количество голосов в пользу заключения скорейшего перемирия любой ценой, ведь немногие действительно могут себе представить поражение России", - подчеркнул он.

По словам Мельника, немцев откровенно пугает тот факт, что эта война, уже сегодня приведшая к небывалой инфляции, может длиться еще очень долго и поставить под угрозу их благополучие.

"На самом деле все эти упадочные настроения являются для нас значительным вызовом на будущее, ведь они будут повышать давление на немецкое правительство. В то же время хотел бы успокоить читателей: никакого выкручивания рук во время упомянутого визита европейского "квартета" не было", - добавил посол.

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Топ комментарии
+48
Немцьі рассматривают Украину и украинцев как жертву , а англичане и американцьі - как победителя . Вот и вся разница .
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23.06.2022 17:39
+44
поправлю тебе - німці розглядають СЕБЕ, як переможців, бо якщо переможе Україна, то вони з своює обісраню францією і мінетчиною будуть нікому не потрібні, в ріст підуть Польща Україна Об'єднана Литва (коли поверне собі білорусів з Землею і людьми)
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23.06.2022 17:40
+42
Обращу внимание на факт МАЛОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НЕМЦЕВ про геноцид украинцев кацапами .
как то смотрела как миллионерКа Кармен Хейс пускала слезу в тюрьме ЮАР , где 18 лет просидел Нельсон Манделла
А ЧТО ЗНАЮТ миллионеры и простые немцы про мильоны украинцев закатованных кацапами и мильоны украинцев 25 лет отсидевших в лагерях Сибири ????

31 год Независимости и ни один тв канал и СМИ не сделали циклов передач для ЗАПАДНОГО зрителя и читателя ‼️‼️
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23.06.2022 17:42
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Коли свинопси будуть у німетчині, тоді і буде мати значення бажаня гансів та фриців, про різні угоди з касабами! Мабуть забули 44 рік, розп'ятих хлопчіків, дівчат, жінок і т. д., за наказом жюкова?
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23.06.2022 18:47 Ответить
сцыкуны колбасные !!!!
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23.06.2022 18:52 Ответить
Будь,якою,лише,за рахунок німецької території!!!
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23.06.2022 18:58 Ответить
ФРН досить самодостатня, і переслідує тільки свої інтереси в першу чергу, далі - інтереси партнерів. ********* з сильними, а від сильних допомоги не чекай, якщо ти не в сфері їх інтересів.
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23.06.2022 19:01 Ответить
Німеччина не самодостатня і всю свою державну історію (кінець 19 століття, з Бісмарка) залежить від ресурсів з Східної Європи і **********.
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23.06.2022 19:56 Ответить
Бо там можна дешево взяти. Але якщо є технології, то ніхто не буде зациклюватися на одному постачальнику сировини, технології треба втілювати в життя, інакше це зробить хтось інший.
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23.06.2022 23:23 Ответить
Блин... Да все роли давно расхватаны. Все обговорено, нет только одного- сценария, где бы рассматривался вариант сопротивления и успешного сопротивления украинцев. Украина сейчас раздражитель для Евробанды. ***** в свое время расписал непобедимость и силу российцев, напустил дыму и наобещал всяких ништяков, причем все уже получено и благополучно пропито, а тут- засада... И что делать, как теперь распетливать ситуацию никто толком не знает. Европа Украину давным давно слила а Украина с ней все заигрывает...
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23.06.2022 19:10 Ответить
Мельника слухати -себе не поважати ! Повністью прозеленська людина !
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23.06.2022 19:14 Ответить
idiot
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23.06.2022 23:21 Ответить
Шановним панам німцям доведеться вдовольнитися пісною *******.
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23.06.2022 19:17 Ответить
Та гівно - питання!
Всім охочим німцям які дуже хтять "припинити війну в Україні за будь-яку ціну" посол Мельник мае запропонувати відписати росії землі Баварії та й хай орки котяться к куям собачім з України, та й освоюють нові надбання мордора в Германії!
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23.06.2022 19:20 Ответить
Раз любой, это здорово, отдают России Баден Баден..или часть Баварии... В обмен на наши оккупированные территории и все довольны)))

Самое простое решение, должно устраивать все стороны, тем более немцы согласны на всё...

Хорошего вечера
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23.06.2022 19:22 Ответить
Гансы, выкормившие неофашизм=рашизм, идите в ЖОПУ.
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23.06.2022 19:33 Ответить
впечатлительные *****
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23.06.2022 19:44 Ответить
Звідка у посла така інформація? Можливо він спеціально розкручує цю дезу?
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23.06.2022 19:52 Ответить
idiot tu
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23.06.2022 23:22 Ответить
Мельник - ганьба української дипломатії. Такий тип міг стати послом тільки при зеленому дебілі і агенті феесбе Єрмаку. Всі його дитячі витівки дискредитують Україну. Здається саме для йього його і призначили зелені.
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23.06.2022 19:58 Ответить
verpiss dich zu *************
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23.06.2022 23:24 Ответить
Прекрасна новина!

Завдячуючи німцям війна має закінчитись!

Сподіваюсь, Баварія чи Вестфалія достатньо багаті землі, щоб претендувати на визначення "за будь-яку ціну"?
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23.06.2022 20:12 Ответить
Сомневаюсь в искренности посла Мельника. Факты говорят об обратном. Если он имеет ввиду ватников по статусу "российских переселенцев", тогда согласен, т.к. здесь их процентов 86 не меньше.
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23.06.2022 20:19 Ответить
Beruhige dich und nimm Bojara.. weisst er)))
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23.06.2022 23:25 Ответить
Німаки можуть мріяти про що завгодно, реальність зовсім інша.
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23.06.2022 20:40 Ответить
Это если им сейчас страшно, что будет если реально воевать придётся в центральной Европе например. Они там вообще поабсираются
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23.06.2022 20:42 Ответить
Так, ми вже не вибачаємося, а знову щось несемо. Дипломатія це тихо і так як нам потрібно, а не оце все. Дипломат, мля
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23.06.2022 20:44 Ответить
пора открывать границы для сирийцев в германию... он должны понять, что их ждет...
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23.06.2022 21:10 Ответить
Дивно, а де були ці німці коли в лютому 1942 року їм совьєти пропонували теж укласти перемир'я, чому вони тоді не думали про добробут і те що війна буде тривати ще 3 роки. І взагалі, а яке відношення мають німці до війни між Пуйлостаном і Україною, що варто прислуховуватися до їх думки.
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23.06.2022 21:14 Ответить
Як же нам не вистачає зараз німецьких дідів. Вони точно знали як з русішшвайнен треба розмовляти.
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23.06.2022 21:23 Ответить
Ну то й віддайте оркам східну прусію свою, а з нашої землі нехай забираються геть, ось й буде - на будь яких умовах
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23.06.2022 21:24 Ответить
Ок, цікаво які СВОЇ території віони віддадуть рашці заради закінчення цієї війни за будь-яку ціну.
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23.06.2022 21:51 Ответить
Плохой дипломат и никчемный человек! Моё сообщение о действительном положении в Германии удалено, Мельник лжёт, очевидно специально, чтобы ухудшить взаимоотношения с Германией. Это честный и порядочный народ, помогающий украинцам. Откуда Мельник берёт
свои сведения, разве что с потолка. Не верьте ему. Просто его не уважают здесь, поэтому он мстит.
Очень много зависит от дипломатов, от их профессионализма или непрофессионализма.
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23.06.2022 22:41 Ответить
До маши Пісюн.добавися русішес швайн Алконавт.. Де твій Мухосранськ?
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23.06.2022 23:28 Ответить
Цей посол сама більша ганьба України. Говорить,як гопник і поводить себе як неуч. Мову і ту не знає.Говорити про захист українців,то хуже орків.
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23.06.2022 23:20 Ответить
маша Пісюн.
Звідки ти вилізло?
З яких ******?
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23.06.2022 23:27 Ответить
Нафуй
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23.06.2022 23:39 Ответить
якби одразу дали зброю а не на 4-й місяць,
то війна могла бути коротшою
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24.06.2022 00:35 Ответить
Мир любой ценой ? Не вопрос. Только пусть тогда эту "любую цену" платят сами те, кто требует такого "мира".
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24.06.2022 01:30 Ответить
Так може Німеччина надасть РФ 20% своєї територіі, щоб віська РФ повністю залишили Україну?
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24.06.2022 04:55 Ответить
Верьте побольше этой «пятой колонне» Мельнику. Всё время с начала полномасштабной войны он больше вредит, чем приносит пользы. Немцы, конечно, не заинтересованы в длительной войне, но никто не предлагает уступить и закончить войну любой ценой. Это всё блаблабла. Почему посол тогда конкретно не указывает, на кого из политикой он ссылается? Живу в Германии, смотрю и читаю местные новости + общаюсь регулярно с населением. Никто, АБСОЛЮТНО никто не выражал такой позиции. В сми уже активно говорят население к экономии энергии, призывают к личной ответственности и благоразумию. Политики предлагают решать вопрос по-разному, но ни одна партия не призывает вернуться в направлении «раша форэва». Так что, этот так называемый посол - 99% прорасейский агент
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24.06.2022 15:03 Ответить
До великої інфляції призвела не війна в Україні, а два роки марних та шкідливих "лохдаунів", та ввімкнений друкарських верстат під час цього процесу. Посол Мельник про це не знає? І свідомо "підіграє" агресорам?
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24.06.2022 22:47 Ответить
Україна і її громадяни не повинні жити за вказівками Німеччини якій набридла війна. Німцям всеодно як війна завершиться . Вони й так не дуже хотять надавати допомогу . Для України основні партнери це США і Великабританія . І якщо Україна не буде йти на всілякі уговори Німеччини тоді усе буде добре.
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04.08.2022 17:20 Ответить
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