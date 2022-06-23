РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9733 посетителя онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине Война
6 678 110
война (46566) Госпогранслужба (5395) граница (4730) мобилизация (1601)

С начала войны почти 5 тысяч военнообязанных мужчин пытались незаконно уехать из Украины, - ГНСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

кордон,дпсу

С начала полномасштабной войны почти 5 тысяч мужчин пытались незаконно уехать из Украины.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В местах, где нет пунктов пропуска, пограничники задержали 3,5 тысячи человек. Еще более тысячи мужчин пытались уехать из страны с поддельными документами.

За прошедшие сутки таких лиц было более 30 человек.

"Практически каждый день пограничники отказывают в выезде около сотни мужчин, подпадающих под действие ограничений военного положения", - говорит Демченко.

Также читайте: Мирное урегулирование возможно только после того, как Украина выполнит все требования РФ, - Песков

Согласно законодательству, во время военного положения мужчины в возрасте 18-60 лет не имеют права уезжать из Украины, но существуют исключения, например: водители-дальнобойщики; мужчины, перевозящие гуманитарные грузы; непригодные к военной службе по состоянию здоровья; студенты; спортсмены; многодетные родители, имеющие трое и более несовершеннолетних детей; родители-одиночки.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
А прокурорів, суддів, депутатів навіть генералів стільки повтікали, порахували?
показать весь комментарий
23.06.2022 18:13
+20
Так они выехали спокойно. Речь идёт о тех, кто хотел на заработки вырваться, чтобы семью прокормить.
показать весь комментарий
23.06.2022 18:16
+18
Головне що всі друзі Зеленського змогли виїхати, а на всіх інших Зеленському *****
показать весь комментарий
23.06.2022 18:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хм, це мерзость! Це 5 БТГ
показать весь комментарий
23.06.2022 20:43 Ответить
кацапські тролі та чинуші різного роду, що накрали грошей в Україні за часів панування московщини, які сруть під даною темою, не вводьте людей в оману, є законний метод виїхати!

Відмовляєтесь від громадянства, здаєте паспорт ііі, о диво!! Ви вільні, вас не має права затримувати прикордонна служба....
показать весь комментарий
23.06.2022 20:55 Ответить
Боже мiй, яка маячня...
показать весь комментарий
23.06.2022 21:05 Ответить
Всё на намного проще братан,за рубдвадцать просто поступаешь в ближайшее к дому ПТУ,и.....олала те всё пох,и ехать уже как бы никуда не надо....
показать весь комментарий
23.06.2022 21:26 Ответить
а тепер дефективне припизжене,методику відмови від громадянства озвуч,то раз,а по друге а ти хто таке недоношене, що б комусь вказувати як і що кому говоритии,раб **************,тут новина не про відос від зелі.так що дарма лижеш,не заплатять
показать весь комментарий
23.06.2022 22:35 Ответить
Та це ЗЕгівно на подсосі у ЗЕшобли,тому і вякає)
показать весь комментарий
23.06.2022 22:50 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 21:32 Ответить
Патріот і лобкова гнида... вгадай, хто є хто?
показать весь комментарий
23.06.2022 22:49 Ответить
Цена проезда десятки тысяч. Тупо всех замерли и обилетили. Коломойского на детектор брехни посадите. Много чего интересного узнаете
показать весь комментарий
24.06.2022 05:32 Ответить
Детектор брехни так не работает- там надо конкретные вопросы задавать, да или нет. А перед этим провести индивидуальную настройку.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 