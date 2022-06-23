С начала войны почти 5 тысяч военнообязанных мужчин пытались незаконно уехать из Украины, - ГНСУ
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
С начала полномасштабной войны почти 5 тысяч мужчин пытались незаконно уехать из Украины.
Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В местах, где нет пунктов пропуска, пограничники задержали 3,5 тысячи человек. Еще более тысячи мужчин пытались уехать из страны с поддельными документами.
За прошедшие сутки таких лиц было более 30 человек.
"Практически каждый день пограничники отказывают в выезде около сотни мужчин, подпадающих под действие ограничений военного положения", - говорит Демченко.
Согласно законодательству, во время военного положения мужчины в возрасте 18-60 лет не имеют права уезжать из Украины, но существуют исключения, например: водители-дальнобойщики; мужчины, перевозящие гуманитарные грузы; непригодные к военной службе по состоянию здоровья; студенты; спортсмены; многодетные родители, имеющие трое и более несовершеннолетних детей; родители-одиночки.
Пожалуйста, подождите...
Відмовляєтесь від громадянства, здаєте паспорт ііі, о диво!! Ви вільні, вас не має права затримувати прикордонна служба....