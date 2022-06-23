С начала войны почти 5 тысяч военнообязанных мужчин пытались незаконно уехать из Украины, - ГНСУ

С начала полномасштабной войны почти 5 тысяч мужчин пытались незаконно уехать из Украины.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В местах, где нет пунктов пропуска, пограничники задержали 3,5 тысячи человек. Еще более тысячи мужчин пытались уехать из страны с поддельными документами.

За прошедшие сутки таких лиц было более 30 человек.

"Практически каждый день пограничники отказывают в выезде около сотни мужчин, подпадающих под действие ограничений военного положения", - говорит Демченко.

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Согласно законодательству, во время военного положения мужчины в возрасте 18-60 лет не имеют права уезжать из Украины, но существуют исключения, например: водители-дальнобойщики; мужчины, перевозящие гуманитарные грузы; непригодные к военной службе по состоянию здоровья; студенты; спортсмены; многодетные родители, имеющие трое и более несовершеннолетних детей; родители-одиночки.