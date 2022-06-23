Россия сосредоточила в Черном море пять кораблей с 40 ракетами, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Черном море сегодня находятся пять российских кораблей с 40 ракетами, поэтому опасность ракетных ударов по южным регионам Украины сохраняется.
Об этом Оперативное командование "Південь" сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Корабельная группировка вражеских сил в северо-западной части Черного моря на пяти ракетных кораблях имеет 40 крылатых ракет. Опасность ракетных ударов по южным регионам сохраняется", – говорится в сообщении.
В ОК "Південь" проинформировали, что по состоянию на 13:00 23 июня ситуация в операционной зоне на южном направлении характеризуется стабильным напряжением и мощным контролем Вооруженных сил.
Противник продолжает ведение боевых действий, отступая на запасные рубежи обороны. При этом враг применяет тактику ракетных ударов, обстрелов тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня только что освобожденных или глубоко тыловых территорий.
Ночью враг обстрелял "Смерчем" в Апостолове социальную инфраструктуру и частный жилищный сектор запрещенными кассетными снарядами. Разрушены несколько зданий, есть раненые. Город частично без света и воды. На улицах и подворьях после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Продолжается работа пиротехников.
На севере Херсонщины российская диверсионно-разведывательная группа, пытаясь проникнуть в тыл ВСУ, подверглись огневому отпору и, понеся потери, отступила.
Украинские вертолеты на рассвете отработали удар по одному из вражеских командно-наблюдательных пунктов и скоплению военной техники.
"За ночь подтверждено, что враг потерял 9 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С" и легкий многоцелевой транспортер-тягач. Остальное уточняется", - говорится в сообщении.
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5 ч. ·
Туреччина не дозволить доставляти в країну зерно, яке Росія вкрала в України.
Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, Анкара дуже серйозно ставиться до заяв про крадіжку українського зерна
по словацкому ТВ сегодня в новостях обьявили , ЧТО ПЕРВОЕ российское СУДНО С украинским зерном выплыло из порта Мариуполь в Турцию . Ну типа - ПО СОГЛАСОВАННОСТИ
ВОПРОС - ЕСТЬ В УКРАИНЕ ЖУРНАЛИСТЫ СО ЗНАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ?
@eye_ii_eye
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20 июн.
Ал Борисна, нет времени объяснять, выходите замуж. Срочно.
І можливо вже "Сагайдачного" рестайлінгнули?