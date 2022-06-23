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Россия сосредоточила в Черном море пять кораблей с 40 ракетами, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чф,рф

В Черном море сегодня находятся пять российских кораблей с 40 ракетами, поэтому опасность ракетных ударов по южным регионам Украины сохраняется.

Об этом Оперативное командование "Південь" сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Корабельная группировка вражеских сил в северо-западной части Черного моря на пяти ракетных кораблях имеет 40 крылатых ракет. Опасность ракетных ударов по южным регионам сохраняется", – говорится в сообщении.

В ОК "Південь" проинформировали, что по состоянию на 13:00 23 июня ситуация в операционной зоне на южном направлении характеризуется стабильным напряжением и мощным контролем Вооруженных сил.

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Противник продолжает ведение боевых действий, отступая на запасные рубежи обороны. При этом враг применяет тактику ракетных ударов, обстрелов тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня только что освобожденных или глубоко тыловых территорий.

Ночью враг обстрелял "Смерчем" в Апостолове социальную инфраструктуру и частный жилищный сектор запрещенными кассетными снарядами. Разрушены несколько зданий, есть раненые. Город частично без света и воды. На улицах и подворьях после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Продолжается работа пиротехников.

На севере Херсонщины российская диверсионно-разведывательная группа, пытаясь проникнуть в тыл ВСУ, подверглись огневому отпору и, понеся потери, отступила.

Украинские вертолеты на рассвете отработали удар по одному из вражеских командно-наблюдательных пунктов и скоплению военной техники.

"За ночь подтверждено, что враг потерял 9 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С" и легкий многоцелевой транспортер-тягач. Остальное уточняется", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+12
белый кремль и точка

@eye_ii_eye

·

20 июн.

Ал Борисна, нет времени объяснять, выходите замуж. Срочно.

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23.06.2022 18:45
+8
Сергей Братчук

5 ч. ·

Туреччина не дозволить доставляти в країну зерно, яке Росія вкрала в України.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, Анкара дуже серйозно ставиться до заяв про крадіжку українського зерна
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23.06.2022 18:43
+7
підпливайте ближче, гарпуни з нептунами чекають
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23.06.2022 18:42
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Правила форума Совет форумчан
підпливайте ближче, гарпуни з нептунами чекають
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23.06.2022 18:42 Ответить
Ото ж! ...З язик зірвав(ла)! Спок!
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23.06.2022 18:46 Ответить
Сергей Братчук

5 ч. ·

Туреччина не дозволить доставляти в країну зерно, яке Росія вкрала в України.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, Анкара дуже серйозно ставиться до заяв про крадіжку українського зерна
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23.06.2022 18:43 Ответить
И КТО ВРЕТ ⁉️⁉️⁉️

по словацкому ТВ сегодня в новостях обьявили , ЧТО ПЕРВОЕ российское СУДНО С украинским зерном выплыло из порта Мариуполь в Турцию . Ну типа - ПО СОГЛАСОВАННОСТИ

ВОПРОС - ЕСТЬ В УКРАИНЕ ЖУРНАЛИСТЫ СО ЗНАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ?
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23.06.2022 18:46 Ответить
белый кремль и точка

@eye_ii_eye

·

20 июн.

Ал Борисна, нет времени объяснять, выходите замуж. Срочно.

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23.06.2022 18:45 Ответить
Так що ж там за зарево було в морі?
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23.06.2022 18:46 Ответить
почему было? оно есть. Горит газ на платформах.
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23.06.2022 19:48 Ответить
Знов кацапи палять, де заманеться...
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23.06.2022 20:28 Ответить
Що нам ті кораблі у Чорному морі, Боневтік дасть наказ і наші "Нептуни" зметуть їх з поверхні води, так 73%?
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23.06.2022 20:22 Ответить
лапоть, іди *****, дістали зі своїми 73%. Ти рахувати вмієш?
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23.06.2022 21:01 Ответить
оце і все, що ти змогло видавити? ти з тих тих 73%? Давайте вдубасьте кацапські кораблики "Нептунами", які під танці в Буковелях і Трускавцях закопали в асфальт, а також сумками через труханова і такого, як він "тихо винесли в мільярдний ліс". Смартфони всім пенсам вже купили? Чи краще вдарити по кораблячх асфальтом? Де наші ракети? Чому не захистили людей, по яких кожного дня ворог кидає ракети? Чим їх збивати? Ви в бункері? А народу бункерів не наробили.
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23.06.2022 21:28 Ответить
настав час "Гарпунів" та "Нептунів". цей парад у нашому морі пора завершувати.

І можливо вже "Сагайдачного" рестайлінгнули?
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23.06.2022 20:41 Ответить
час настав для побиття кацапів асфальтом і асфальтоукладчиками. А краще катками для укатки асфальту. Можна і біттумовозками, яких за три роки накупили за бюджетні гроші тисячі і вони сьогодні продовжують будувати дороги. То вже війна знову закінчилася?
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23.06.2022 21:30 Ответить
Це тими ракетами, які ось-ось мають закінчитися?
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23.06.2022 20:52 Ответить
1100 истратили - осталось 40.
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23.06.2022 23:14 Ответить
Собрались - пусть держатся кучно.
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23.06.2022 21:51 Ответить
 
 