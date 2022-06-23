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На фронте погиб боец 98-го батальона "Азов" Днепр Олег Русак (позывной Моряк)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Героически защищая украинскую землю от врага, погиб боец 98-го батальона "Азов" Днепр Олег Русак (позывной Моряк).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале ТРО "Азов-Днепр".

В сообщении отмечается: "В 2016 году вслед за своим сыном Олег пошел служить в ООСН "Азов", где проходил службу минометчиком до 2020 года.

Когда 24 февраля мордор начал полномасштабное вторжение в Украину, Моряк, не колеблясь, вступил в ряды 98-го батальона "Азов" Днепр, где вместе со своими побратимами в составе минометного расчета уничтожал врага.

20 июня, во время выполнения боевого задания, отходя с позиций, минометный расчет Моряка попал под вражеский артобстрел. Олег получил ранения, несовместимые с жизнью.

Помним! Отомстим!

Карта для помощи супруге: 4731 2196 1931 2832 – Русак Лариса".

На фронте погиб боец 98-го батальона Азов Днепр Олег Русак (позывной Моряк) 01
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Топ комментарии
+28
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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23.06.2022 19:25
+22
Світла пам"ять...
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23.06.2022 19:26
+19
Слава героям! Смерть рашистам!
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23.06.2022 19:28
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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23.06.2022 19:25 Ответить
Світла пам"ять...
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23.06.2022 19:26 Ответить
Слава героям! Смерть рашистам!
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23.06.2022 19:28 Ответить
Гинуть кращі, залишаються арестовичі, які називають себе військовими!
Світла пам'ять героям!
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23.06.2022 19:32 Ответить
Вічна слава Воїну, який загинув за нашу Україну ! Вибач, що не вберегли! Шана і подяка. Сум, біль. Щире співчуття рідним і побратимам !
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23.06.2022 19:33 Ответить
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23.06.2022 19:41 Ответить
Вечная Память
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23.06.2022 19:43 Ответить
Царство Небесне ...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.06.2022 20:00 Ответить
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23.06.2022 20:19 Ответить
Боляче і сумно втрачати Героів Украіни 😪😪😪
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23.06.2022 23:45 Ответить
 
 