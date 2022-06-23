На фронте погиб боец 98-го батальона "Азов" Днепр Олег Русак (позывной Моряк)
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Героически защищая украинскую землю от врага, погиб боец 98-го батальона "Азов" Днепр Олег Русак (позывной Моряк).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале ТРО "Азов-Днепр".
В сообщении отмечается: "В 2016 году вслед за своим сыном Олег пошел служить в ООСН "Азов", где проходил службу минометчиком до 2020 года.
Когда 24 февраля мордор начал полномасштабное вторжение в Украину, Моряк, не колеблясь, вступил в ряды 98-го батальона "Азов" Днепр, где вместе со своими побратимами в составе минометного расчета уничтожал врага.
20 июня, во время выполнения боевого задания, отходя с позиций, минометный расчет Моряка попал под вражеский артобстрел. Олег получил ранения, несовместимые с жизнью.
Помним! Отомстим!
Карта для помощи супруге: 4731 2196 1931 2832 – Русак Лариса".
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