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В Украине вследствие боевых действий пропали без вести 10 тысяч человек, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безвісти

С начала боевых действий пропали без вести 20 тысяч человек, почти половину из них правоохранителям удалось разыскать.

Об этом сообщил на брифинге начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля в органы и подразделения полиции поступили обращения об исчезновении 20 тыс. человек, из них почти половина разыскана", - сказал он.

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Сергеев также рассказал, что за указанный период объявлено в розыск 533 несовершеннолетних, из них найдены 360.

Из числа неразысканных 169 детей пропали без вести вследствие боевых действий, уточнил чиновник.
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23.06.2022 20:17 Ответить
Всі вони вбиті росіянами. І можливо не великий відсоток вивезено рабами.

А ще треба розуміти що не про всіх заявлено і справжня цифра пропавших безвісті на порядок більша.
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24.06.2022 04:30 Ответить
І взагалі треба чітку прив'язку до областей. Тому що я на 100% переконаний що даних Маріуполю та Херсону в принципі немає. Це дані швидше за все з однієї тільки Київщини.
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24.06.2022 04:32 Ответить
 
 