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Новости Война в Украине
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Блинкен отправляется в Европу говорить с союзниками о путях противостояния российской агрессии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блінкен

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен в четверг отправился в Европу, где запланированы его визиты в Германию и Испанию с целью обсуждения, в том числе реагирования на агрессию РФ, поддержки Украины, ответа на продовольственный кризис.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом госсекретарь США сообщил в четверг на официальной твиттер-странице.

"Отправляюсь сегодня в Германию, чтобы принять участие в министерском заседании по вопросам продовольственной безопасности, а также присоединиться к президенту США во время встреч в формате G7 на этой неделе. Оттуда я отправлюсь в Испанию на саммит НАТО в Мадриде", - написал государственный секретарь США.

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В свою очередь, в американском дипломатическом ведомстве сообщили, что встречи в Европе так или иначе будут касаться поиска ответов на вызовы, вызванные войной России против Украины.

В частности, в Берлине, на встрече по вопросам безопасности 24 июня, Блинкен будет обсуждать продвижение глобальных инициатив во избежание голода на фоне "жестокой неспровоцированной войны России против Украины". Также будут обсуждаться другие проблемы, связанные с изменением климата, пандемией COVID-19, конфликтами и срывами в цепочках поставок.

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Кроме того, на саммите G7 в замке Эльмау в Германии 25 июня лидеры будут обсуждать "непреклонную поддержку демократической, суверенной и преуспевающей Украины". Затрагиваются и другие вопросы, связанные с экономикой, устойчевостью демократии, климатом, продовольственным кризисом и т.д.

В Мадриде, во время саммита НАТО, который состоится 29-30 июня, лидеры Североатлантического союза одобрят новую Стратегическую концепцию по трансформации Североатлантического союза на следующие десятилетия. Она будет охватывать целый спектр вопросов – от усиления и укрепления обороны на фоне агрессии России до повышения устойчивости перед транснациональными гибридными угрозами.

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Насичений політичний тиждень в Європі. Рандеву перших осіб Євросоюзу (сьогодні завтра, Брюссель); на уїк-енд - саміт G7; з понеділка - засідання перших осіб членів НАТО в Мадриді...
Є про що поговорити...
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23.06.2022 19:58 Ответить
Сейчас Путин на совбезе решает вопрос нападения на Литву. Для НАТО наступает момент истины
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23.06.2022 20:11 Ответить
пути противостояния российской агрессии начинаются с полной ликвидации фсбшной агентуры, засевшей в органах власти и безопасноси Украини
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23.06.2022 20:15 Ответить
Юра Шатунов умер ! помянем его , как хорошего солиста "Ласковый май "😪😰😭
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23.06.2022 20:25 Ответить
Це шо таке?
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23.06.2022 21:02 Ответить
комітет Сенату США із міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм.
Якщо держсекретар США в подальшому затвердить таке рішення, то Росія виявиться п'ятою країною в списку Держдепу, який включає Кубу, КНДР, Іран і Сирію.
Серед аргументів для визнання Росії державою, що підтримує тероризм, названо:
✔️ заохочення ****** актів міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;
✔️ кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
✔️ підтримка сепаратистів на українському Донбасі, а також бойовиків та актів насильства проти українських мирних жителів з 2014 року;
✔️ удари по цивільних в Сирії;
✔️ матеріальна підтримка влади країни-спонсора тероризму Сирії;
✔️ підривна діяльність підтримуваних владою рф найманців по всьому світу, у тому числі створених ****** і його оточенням ПВК "Вагнера" (яка тісно співпрацює з міноборони рф) в Україні, Сирії, Судані та Лівії;
✔️ вчинення військових злочинів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості мирних жителів;
✔️ численні масові страти цивільних і спроби приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні та інше.

«Немає сумнівів, що рф на чолі з ****** є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, наказавши йти в Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені», - заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» Джеймс Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо.
На думку Ріша, на загальному голосуванні в Сенаті резолюція «отримає значну кількість голосів». «Вважаю, що держсекретар дуже уважно поставиться до розгляду цього питання», - додав Ріш.
Державний департамент США вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам у всьому світі. Санкції, які накладаються на такі держави, включають обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.
Якщо Держдепартамент відмовляється виконувати подібну рекомендацію комітету Конгресу - то вже Конгрес може своїм рішенням зобов'язати адміністрацію це зробити, і це набуває норм американського Закону.
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24.06.2022 08:35 Ответить
 
 