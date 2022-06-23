США могут объявить 23 июня о новой военной помощи Украине на $500 млн, включая РСЗО HIMARS, - CNN

Администрация США в четверг, как ожидается, объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $500 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

При этом пакет помощи может включать в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские боеприпасы.

На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что в Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок РСЗО HIMARS, которые можно поставить Украине.

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США уже отправили Украине четыре таких установки, способных вести огонь на дистанцию свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Великобритания намерена поставить Украине три установки РСЗО американского производства M270. Германия объявила, что передаст Киеву три M270.

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