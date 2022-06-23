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США (23157) РСЗО (142)

США могут объявить 23 июня о новой военной помощи Украине на $500 млн, включая РСЗО HIMARS, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рсзв

Администрация США в четверг, как ожидается, объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $500 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

При этом пакет помощи может включать в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские боеприпасы.

На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что в Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок РСЗО HIMARS, которые можно поставить Украине.

Читайте также": Системы HIMARS уже в Украине, лето для оккупантов будет жарким, - Резников

США уже отправили Украине четыре таких установки, способных вести огонь на дистанцию свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Великобритания намерена поставить Украине три установки РСЗО американского производства M270. Германия объявила, что передаст Киеву три M270.

Читайте также: В Пентагоне рассматривают дополнительные поставки РСЗО для Украины, - Politico
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Топ комментарии
+23
рубрика:Человек и гавно
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23.06.2022 20:22
+11
Амерам-черговий респект...
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23.06.2022 20:18
+9
Ха-ха, смешно...Зато Бенядиктова - прокурор с образованием, руководила прямым саботажем Украинской ПВО, повлекшим за собою гибель тысяч людей.
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23.06.2022 20:35
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Амерам-черговий респект...
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23.06.2022 20:18 Ответить
Стоимость одной HIMARS с БК - $5,6 млн.
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23.06.2022 20:21 Ответить
БК
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23.06.2022 20:27 Ответить
Откуда цифра?
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23.06.2022 20:49 Ответить
Wiki
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23.06.2022 23:50 Ответить
5.1 мил. стоило в 2014 году, сейчас значительно дороже, плюс расходы на транспортировку и обучение, плюс какой то минимальный запас запчастей. И что значит БК? это на один залп, или что? Если снаряды Excalibur, к 777 стоят 85к зелени, то тут уже речь идет о сотнях тысяч долларов за залп. и того в конечном итоге мы выйдем на десяток другой машин не больше
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23.06.2022 20:50 Ответить
Маемо те, шо маемо. У нас нет галактических крейсеров, которые мы можем отдать Украине. Даем то, шо можем. Sorry, we don't have asphalt launchers, God knows Ukrainian Government spent a lot of money on it, preparing for russian invasion.
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23.06.2022 23:56 Ответить
рубрика:Человек и гавно
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23.06.2022 20:22 Ответить
на фронті поганих "мужиків" не буває - дєрьмо звідти втікає
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23.06.2022 20:34 Ответить
Ха-ха, смешно...Зато Бенядиктова - прокурор с образованием, руководила прямым саботажем Украинской ПВО, повлекшим за собою гибель тысяч людей.
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23.06.2022 20:35 Ответить
ні, буває смішно інколи прочитати висери подлякових ботів, де жодної молекули правди.
Залишається того, що натиснути їм кнопку "спам"
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23.06.2022 20:41 Ответить
Сколько народу убила бенядиктова?
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23.06.2022 20:53 Ответить
справа у тому, що Луценко здатний воювати,
а лисий (навіть призвище не памьятаю) - не здатний, його снайпер може вбити...
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23.06.2022 20:32 Ответить
один з них - з онкологією...
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23.06.2022 20:42 Ответить
ты спиноцабака прокололся...
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23.06.2022 22:42 Ответить
Юрію Луценку - респект і низький уклін , так як після дуже важкої операціі ( онко ) він пішов захищати Украіну під Миколаєвом , де наразі дуже гаряче !
А тепер пригадайте , скільки на нього було вилито лайна і кривлянь
кварталівцями і ОПЗЖистами !
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24.06.2022 00:52 Ответить
4 установки?А яка загальна довжина лінія фронту у нас?
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23.06.2022 20:23 Ответить
Где там про 4 установки?
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23.06.2022 20:26 Ответить
Ти ще довго тут будеш ходити і плакати?
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23.06.2022 20:28 Ответить
можуть, а можуть і українських пілотів на Ф-16 тренувати.
США багато чого можуть, але як вже замахало те слово-паразіт "можуть"...
змінить на "вже роблять" і "запровадили"
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23.06.2022 20:24 Ответить
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю НВ заявив, що окупований Росією Крим через географічні особливості важко повертати воєнним шляхом.«Це вже буде справа, швидше за все, переговорів та подальшого санкційного тиску. Але те, що в найближчій перспективі, за нашого життя, Крим буде повернуто Україні - це точно!» - запевнив Геращенко.
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23.06.2022 20:25 Ответить
Про Крим можна балакати довго.... але зараз інших першочергових питань ой як багато....
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23.06.2022 20:33 Ответить
Антон Геращенко у нас специалист по всем вопросам
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23.06.2022 21:28 Ответить
я так зрозумів, що при підготовки розрахунків до хаймарс - відразу буде чергова поставка машин.
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23.06.2022 20:28 Ответить
47 од. SS-24 ( порізаних кучмою під наглядом лугарда) 25 МГт і 10 хвилин кацапомразям на вихід.
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23.06.2022 20:37 Ответить
В США 900 установок M-270 MLRS,на озброєнні.3 тисячі танків Абрамс М1А1 і М1А2 на зберіганні на складах стоять і ні де не задіяні.500 САУ Paladin також на складах стоять і також ні де не задіяні.Я вже не кажу за іншу техніку.В США зброї і припасів на декілька світових війн.Я не перебільшую.

То що там може та Німеччина передати? В неї всього разом 300 танків,120 САУ Панцер 2000 i 50 М-270 MLRS на озброєнні.
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23.06.2022 20:43 Ответить
Щоби їи рано чи пізно не довелось застосовувати всі 120 Panzerfaust, на своїй території, може ліпше направити хоча б 20-30 в Україну?

А за те, чому так мало в них озброєння, спитати у фрау Меркель... світячи їй лампою в очі!
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23.06.2022 20:47 Ответить
А чому США не передасть? США це світовий поліціянт і гегемон по всьому і як кажуть наший найбільший союзник.Це ж буде тоді геополітична перемога,над москалями для них.
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23.06.2022 20:52 Ответить
i really do not understand the US hesitancy to share 10% of our palladins, tanks, f16s which is 'old tech' already. i'm sorry our ukrainian brothers for our weak leadership
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23.06.2022 21:51 Ответить
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
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23.06.2022 23:57 Ответить
Хлопці - Амеробандерівці - дякую Вам за все, що поставили, і продовжуєте поставляти нам!

Єдине прохання - будь ласка, швидше!
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23.06.2022 20:44 Ответить
Респект Америке!
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23.06.2022 22:06 Ответить
 
 