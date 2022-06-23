США могут объявить 23 июня о новой военной помощи Украине на $500 млн, включая РСЗО HIMARS, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Администрация США в четверг, как ожидается, объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $500 млн.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
При этом пакет помощи может включать в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские боеприпасы.
На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что в Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок РСЗО HIMARS, которые можно поставить Украине.
США уже отправили Украине четыре таких установки, способных вести огонь на дистанцию свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Великобритания намерена поставить Украине три установки РСЗО американского производства M270. Германия объявила, что передаст Киеву три M270.
Пожалуйста, подождите...
Залишається того, що натиснути їм кнопку "спам"
а лисий (навіть призвище не памьятаю) - не здатний, його снайпер може вбити...
А тепер пригадайте , скільки на нього було вилито лайна і кривлянь
кварталівцями і ОПЗЖистами !
США багато чого можуть, але як вже замахало те слово-паразіт "можуть"...
змінить на "вже роблять" і "запровадили"
То що там може та Німеччина передати? В неї всього разом 300 танків,120 САУ Панцер 2000 i 50 М-270 MLRS на озброєнні.
А за те, чому так мало в них озброєння, спитати у фрау Меркель... світячи їй лампою в очі!
Єдине прохання - будь ласка, швидше!