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Россия уже вывезла из Украины 500 тысяч тонн зерна, – посол Украины в Турции Боднар

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Россия уже украла из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна. Для вывоза Кремль использует до десятка своих и сирийских кораблей.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По нашей информации, уже вывезено более 500 тысяч тонн этого зерна. Это делается с использованием российских и сирийских кораблей, их до десятка используется", - сказал Боднар.

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По его словам, это зерно Россия ворует с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей. Оно было "на хранении, было в частной и коммунальной собственности, вывозит его с территории оккупированного Крыма через два порта".

"Нам об этом известно, обращаемся в соответствующие органы иностранных государств с тем, чтобы они соответствующим образом реагировали...", - добавил посол.

При этом, по словам посла, украденное на территории Украины зерно вывозится в Сирию, Ливан, Египет, также корабли заходят в некоторые порты Турции.
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І от цікаво скільки тут зелі відката буде ?
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23.06.2022 20:29 Ответить
Я вот что подумал, может старый не проданынй урожай пусть лучше мыши съедят? Ну а аграриям дотировать убытки баблом от партнеров? Как было уже это с гос. резервом в свое время. Пусть лучше мыши, чем негры и чурбаны там всякие. Эти мыши наши!!!
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23.06.2022 20:30 Ответить
Та да . Зеленые такие мыши . Хоть поржем !
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23.06.2022 20:38 Ответить
Друже, це ж не базар: все те збіжжя вже було продане й частково проплачене минулого року, тому маємо вже певні зобов'язання... Ф'ючерси...
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23.06.2022 20:42 Ответить
чого не можна потопити кілька тих кораблів
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24.06.2022 00:29 Ответить
 
 