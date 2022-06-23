США отказали в разрешении для спецрейса, которым в Россию должны были вернуться выдворенные дипломаты, - МИД РФ
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США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
"Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешения на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Отмечается, что самолет должен был прилететь за российскими дипломатами, которым Госдепартамент ранее "ультимативно отдал приказ покинуть территорию США до конца месяца".
Захарова в свою очередь пообещала жесткий ответ со стороны России. "В случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", – заявила она.
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чай нє барє... тепер
с рогозиным оно ваще может из-за перегруза не взлететь...)))
але, нажаль, ще комерціні рейси на Стамбул - звідти на засраматушку без перешкод...
А так - в котомку багато не покладеш.
Хай гребуть по довгому маршруту... як кажуть люди на надувних матрацах або брасом.
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Лошадиная рожа лаврова легла на операцию...типа..Машка передала рабZeю...
Не вірю...Машка верная Соска рабZei...па любасу...
але у них виявилось стІЛЬКИ багажу , що знадобився ще один лайнер ,
щоби вивезти добро , скуплене в США , кацапами