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США отказали в разрешении для спецрейса, которым в Россию должны были вернуться выдворенные дипломаты, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешения на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Отмечается, что самолет должен был прилететь за российскими дипломатами, которым Госдепартамент ранее "ультимативно отдал приказ покинуть территорию США до конца месяца".

Захарова в свою очередь пообещала жесткий ответ со стороны России. "В случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", – заявила она.

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США отказали в разрешении для спецрейса, которым в Россию должны были вернуться выдворенные дипломаты, - МИД РФ 01
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Топ комментарии
+50
рузге на веслах
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23.06.2022 20:44
+42
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23.06.2022 20:48
+37
Пішки пиз....уйте кацапські недобитки.
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23.06.2022 20:44
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рузге на веслах
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23.06.2022 20:44 Ответить
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23.06.2022 20:48 Ответить
Що за вінігрет? Яке має відношення Мік Джаггер до мокші лози?
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23.06.2022 21:55 Ответить
Реально не в темі...?)))

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23.06.2022 22:18 Ответить
Пусть на перекладных добираются 😁😁😁.
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23.06.2022 20:48 Ответить
Гоп-стопом Автостопом!
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23.06.2022 20:55 Ответить
Через Аляску?
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23.06.2022 21:01 Ответить
Не, ну надо как-то по человечески ( амеры не кацапы!) : на байдарках через Атлантику, мимо Гренландии и далее в сторону Земли Франца-Иосифа, а там по пути Ломоносова далее..
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23.06.2022 21:22 Ответить
Неплохо Вы в географии соображаете. Респект от географа. Вот только байдарка.... слишком скоро сгинут, суки - надо им выдать музейный драккар.... ну, весь апгрейд - вёсла и т.п. Средства связи не давать, но дать мухоморы и немного водки. Эль они не выпьют.... хотя, кто знает.
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23.06.2022 22:36 Ответить
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24.06.2022 06:53 Ответить
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23.06.2022 21:06 Ответить
дрезіною на веслах через Атлантику !

чай нє барє... тепер
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23.06.2022 21:08 Ответить
Звичайним рейсом полетять...
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23.06.2022 20:44 Ответить
Пішки пиз....уйте кацапські недобитки.
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23.06.2022 20:44 Ответить
руцкие дипломаты летят *****... на веслах ))))

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23.06.2022 20:46 Ответить
Если Рогозина приспособить махать вёслами как вертолётными винтами, то вполне можно долететь.
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23.06.2022 21:17 Ответить
теоретически ))) возможно... практически...х/з...
с рогозиным оно ваще может из-за перегруза не взлететь...)))
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23.06.2022 22:50 Ответить
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23.06.2022 20:46 Ответить
че там на Кубу на веслах а там самолетом
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23.06.2022 20:49 Ответить
**** - влпав...
але, нажаль, ще комерціні рейси на Стамбул - звідти на засраматушку без перешкод...
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23.06.2022 20:53 Ответить
шел сотый день евакуации посольства России....
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23.06.2022 21:13 Ответить
😂🤣
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23.06.2022 21:51 Ответить
Це кацапи всією "країною" тягнуть путлєра до нових "виборів".
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23.06.2022 21:54 Ответить
Тю, нащо їм був той літак, коли є рузкій ваєнний карабль?
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23.06.2022 20:47 Ответить
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23.06.2022 20:48 Ответить
Могут пригнать один из корабликов черноморского флота. Выход через Босфор в направлении Средиземного моря открыт. Хоть флагман "Адмирал Макаров". И для сотрудников посольства вояж и кораблик целее будет
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23.06.2022 20:48 Ответить
Можуть, але до корабля також на веслах
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23.06.2022 22:36 Ответить
высылайте ***** со стерхами, пусть забирают дЕпломатов в родную говень
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23.06.2022 20:49 Ответить
Не дають кремлядям запаси кокаїну із собою забрати
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23.06.2022 20:49 Ответить
Ооон уєдєт прочь на начной елєктрічкє!)) Або плавцем ч/з Атлантику в обхід Скандинавії...
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23.06.2022 20:50 Ответить
"значіт так - автобусом до сходни доезжаем, а там рисцой і не стонать.." (с)
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23.06.2022 20:50 Ответить
До Аляски пішки, а звідти хай гребуть
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23.06.2022 20:51 Ответить
Канадо-бандеровцы не пропустят.
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23.06.2022 20:55 Ответить
Я нижче написав - чисто заради уникнення ускладнень із Канадою відтарабанити кацапів на Аляску (внутрішнім чартером, хоча можна і старим роздовбаним кукурудзяником "Сессна"). А звідти менш ніж 90 км через Берингову протоку на гумовому човні - і рідна говєнь...
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23.06.2022 21:04 Ответить
Щоб кацапи-дипломати не вивезли центнерами з США "санкціонку", як вони робили це по всьому світу, бож дипломатична недоторканість.
А так - в котомку багато не покладеш.
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23.06.2022 20:51 Ответить
Тот Грузин с таким смаком это сказал "Ууесла!!!"👍
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23.06.2022 21:59 Ответить
Машка, **** бояры и тебя попустит!
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23.06.2022 20:57 Ответить
И по шпалам и по шпалам
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23.06.2022 20:58 Ответить
І ***** той спецрейс? Максимум внутрішнім чартером на Аляску, летовище Уейлс (Wales Airport), а там видати протівного резинового човна і весла - 86 км через Берингову протоку, і вдома

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23.06.2022 20:59 Ответить
Ще човни кацапам роздавати будуть.... і короткі маршрути організовувати...
Хай гребуть по довгому маршруту... як кажуть люди на надувних матрацах або брасом.
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23.06.2022 22:39 Ответить
На надувних матрацах в панамках )))
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23.06.2022 21:02 Ответить
Нехай добираються пливучи брасом!
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23.06.2022 21:02 Ответить
на хвіст солі собі насип шкура драна.....
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23.06.2022 21:05 Ответить
на дрезине через аляску
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23.06.2022 21:06 Ответить
Правильно. Посадить мокшан на плоты пускай плывут через океан своим ходом. Особенно меня улыбает как ********* грозит ответить США аналогичным образом. Закроет для американской авиации Сызрань и Большие Пеньки
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23.06.2022 21:07 Ответить
Через окєЯн вьйосламі, вьйосламі нехай гребуть...
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23.06.2022 21:08 Ответить
На дрезине пусть плывут, они привычные
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23.06.2022 21:08 Ответить
"контрзаходи асиметричного характеру" по-кацапськи - це розчавлені імпортним бульдозером некондиційні помідори-айфони або купа свіжого лайна від самої Машки на килимку під посольством США у Москві.. кацапи
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23.06.2022 21:08 Ответить
захарова, как моська лающая на слона...что вы можете..только ****....
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23.06.2022 21:09 Ответить
Выход есть!
""
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23.06.2022 21:12 Ответить
Поштовий діліжанс вже запряжений...
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23.06.2022 21:14 Ответить
через Стамбул, рейсовим, які проблеми?
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23.06.2022 21:15 Ответить
выпускайте Лозу с его плотом
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23.06.2022 21:16 Ответить
Так называемый российский певец Лоза за всю жизнь исполнил только одну песню "На маленьком плоту" и ту содрал из американской песни "Down the river". Что опять же подтверждает что россияне все ворьё, даже песни передирают и перепевают, козлины.
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24.06.2022 05:33 Ответить
Кажуть що Машка Пресс-,Алкашє РабZeи перейшла на службу в Госдеп...
Лошадиная рожа лаврова легла на операцию...типа..Машка передала рабZeю...
Не вірю...Машка верная Соска рабZei...па любасу...
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23.06.2022 21:18 Ответить
Файний копняк під сраку навздогін!))
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23.06.2022 21:18 Ответить
дон нехай вишле ішаків
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23.06.2022 21:19 Ответить
на перекладних су ки фашистські добирайтесь, і необ,ятні валізи з закупками в Штатах тягніть на горбах.
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23.06.2022 21:22 Ответить
Ей слово ассиметрия знакомо наглядно. В зеркало же каждый день смотриться. Ну, или через день...
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23.06.2022 21:24 Ответить
До Калининграда на вёслах, а далее через сувалский коридор босым ходом.
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23.06.2022 21:26 Ответить
пешком ********!
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23.06.2022 21:32 Ответить
Там по болотам, лесом, да по хорошей дороге немножко.
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23.06.2022 21:37 Ответить
Куди це їх Арестович вже веде?
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23.06.2022 21:56 Ответить
Пусть поездом поездуют нах.
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23.06.2022 21:41 Ответить
США послали лапоть нах,І заревіли, затопали потвори ножками і рожками. Ви все своє життя гадите США, на секунду не зупинялися, навіть тоді, коли вони вас спасали від голоду.
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23.06.2022 21:44 Ответить
А які проблеми - диппаспорти є, то не бачу проблем із поверненням додому. За власний кошт - але все можливо. Є вибір - Китай, Індія, Гондурас. І знову зробили із мухи слона.
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23.06.2022 22:12 Ответить
Рекомендую батут.
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23.06.2022 22:14 Ответить
Не столько от новости, сколько от комментариев ржу.... молодцы, соплеменники. Слава Україні, ми їх подолаємо
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23.06.2022 22:39 Ответить
Симетричний захід - це вона пру спалений лако-барвистий завод на Москві?
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23.06.2022 22:44 Ответить
Ращка, вишле, i не вiдпустить дипломатiв США. Смiшно, та не дуже.
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23.06.2022 23:24 Ответить
Я думаю, шо в США учли этот момент и обезопасили своих дипломатов. Просто так амертканцы врядли загрызались бы
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24.06.2022 07:02 Ответить
Іра, Раша вже не боїться США, тільки США цього ще не зрозуміли. Це протистояння ні до чого доброго не приведе.
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24.06.2022 07:15 Ответить
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23.06.2022 23:56 Ответить
На перекладних через Бучу, Гостомель, Ірпінь і Маріуполь. Дві доби переночують в готелі Маріуполя, похарчуються в підвалі "Азову" і на болота.
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24.06.2022 01:07 Ответить
Вже одного разу американці допомогли вивезти кацапських дипломатів ,
але у них виявилось стІЛЬКИ багажу , що знадобився ще один лайнер ,
щоби вивезти добро , скуплене в США , кацапами
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24.06.2022 01:10 Ответить
наберут в рот говна и будут плеватца
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24.06.2022 08:26 Ответить
 
 