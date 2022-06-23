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Новости За рубежом
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саммит (1030) членство в ЕС (773) Евросоюз (15858) Йозвяк (116)

Саммит ЕС: переговоры о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Переговоры лидеров ЕС на саммите в Брюсселе о статусе кандидата для Украины несколько усложняются желанием некоторых стран предоставить его также и Боснии и Герцеговине.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Переговоры о предоставлении статуса кандидата Украине и Молдове в Европейском совете оказываются несколько сложнее, чем предполагалось изначально, поскольку некоторые страны хотят получить статус кандидата и для Боснии", - написал он.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер перед саммитом заявил, что Босния должна получить такой же режим, как Украина и Молдова, для получения статуса кандидата в члены ЕС до того, как будут выполнены предварительные условия.

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Издание Politico также сообщает, что вопрос Боснии активно обсуждается на саммите. Более того, чиновники работают над переработкой выводов относительно страны.

Согласно новому проекту, лидеры рассматривают возможность заявить, что "Европейский Совет готов предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата после того, как будет проведен значительный набор реформ. С этой целью Европейский Совет приглашает Комиссию немедленно уведомить Совет о выполнении 14 ключевых приоритетов, изложен в ее заключении, с особым вниманием к тем, которые представляют значительный набор реформ. Европейский совет вернется к этому вопросу".
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Топ комментарии
+12
Да прибалты правы,что если на них ***** нападет от них ничего не останется (((Пока Ес и НАТО раздупляться со своими бюракротичными механизмами ,орки в калининградской обл будут!!!
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23.06.2022 21:01
+11
начинается ...
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23.06.2022 20:59
+8
Якщо статус кандидата можемо отримати ми з безпідставним закриттям державницьких каналів, тупим незатвердженням результатів конкурсу на очільника САП і т. п., то, природньо, виникає питання про такий же статус і для іших.
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23.06.2022 21:01
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начинается ...
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23.06.2022 20:59 Ответить
продовжується
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23.06.2022 21:08 Ответить
Комусь гази заважають ... рашистські
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23.06.2022 21:17 Ответить
Ясна-панятна.
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23.06.2022 21:01 Ответить
Якщо статус кандидата можемо отримати ми з безпідставним закриттям державницьких каналів, тупим незатвердженням результатів конкурсу на очільника САП і т. п., то, природньо, виникає питання про такий же статус і для іших.
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23.06.2022 21:01 Ответить
100%
Тим більше, в Боснії теж була війна...
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23.06.2022 21:05 Ответить
що таке Боснія та Герцоговина ?

три етноси і дві республіки, одна з яких - сербська, хоче вийти із складу "Боснії та Герцоговини"

кого вони хочуть приймати ?
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23.06.2022 21:19 Ответить
Австрія проти. Все, можна розходитись.
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23.06.2022 21:01 Ответить
Да прибалты правы,что если на них ***** нападет от них ничего не останется (((Пока Ес и НАТО раздупляться со своими бюракротичными механизмами ,орки в калининградской обл будут!!!
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23.06.2022 21:01 Ответить
самий час Україні послати ЄС із спільною з куйлом авантюрою відносно украінського статусу в кандидати за рашистським кораблем і починати утворювати союз УПА.
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23.06.2022 21:02 Ответить
Союз УПА та ЄС речі не взаємовиключні.
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23.06.2022 21:05 Ответить
Не поспішай -спіткнешся. Ґулю собі насадиш.
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23.06.2022 21:11 Ответить
Зато в обед отчитались и понеслись шапки вверх))) ураааа членство уже в кармане!!!
А тут шото пошло не та
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23.06.2022 21:03 Ответить
Ти послухав зе пропаганду....тому і обсирон з такої передчасної ейфорії. Буває всяке. Тому я ніколи не дивлюся невпинно правильні новини. Майже за висловом проф. Преображенського.
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23.06.2022 21:15 Ответить
шо та фраєр здає взад - ніколи такого не було і ось знову....
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23.06.2022 21:04 Ответить
...я й не мав інших сподівань, так було й з наданням асоціації і безвізу... Караван іде.
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23.06.2022 21:08 Ответить
а в чем сложность дать такой же статус боснии? по ввп на душу населения и индексу человеческого развития они выше и молдовы и украины. ненамного, но все же...
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23.06.2022 21:09 Ответить
Я думаю там не вибирали кловуна з квартала95 президентом ЕС за гнусявий голос.
Там оперують фактами а не обіцянками для тупого бидла.
На хайпі ЕС не лохонеш.
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23.06.2022 21:09 Ответить
Зона вільної торгівлі жодних мит-квот і безвізовий режим, по суті Україні для нормального розвитку більше нічого не потрібно від ЄС...
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23.06.2022 21:10 Ответить
eptitj kalatij pozorishe.....im samim tam nestydno ? nahera etot cyrk ?
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23.06.2022 21:13 Ответить
"Причеп" Молдова напевно був зайвим. От так і вийшло. Тільки Україна воююча держава на сьогодні. Краще було б іти окремо у такій ситуації.
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23.06.2022 21:22 Ответить
Воююча держава Україна йде разом з Молдовою, хоча і в окремих "пакетах". Молдова має стати нашим міцним європейським тилом. Я це дуже добре розумію, бо живу в Одесі. Нам потрібна європейська Молдова.
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24.06.2022 04:51 Ответить
Як я і казав водять статусом по губах.
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23.06.2022 21:22 Ответить
не розганяемо зраду, дочекаемось рішення самміту
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23.06.2022 21:30 Ответить
 
 