"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных", - инструкция для российских нацистов в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попала инструкция для российских оккупантов, нацистов из отряда "Русич", в которой прямое указание убивать украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в одном из телеграм-каналов российских оккупантов.
Инструкция для неонацистской группировки "Русич", воюющей на стороне России на Донбассе, прямо призывает к убийству свидетелей из местных жителей.
"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+21 Аметист
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+13 Алекс Скела
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+11 Да-это-я
показать весь комментарий23.06.2022 21:20
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Наше завдання - зробити так, щоб їм було максимально некомфортно. Щоб вони бачили фото і відео звірств, які чинять їхні військові в Україні. Бачили фото своїх трупів. Хоч по разу послухали персональний прокльон.
Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами. - Тамара Горіха Зерня
Кацап не кацап, якщо не напєшит с ашипками
Быдло тупое...
Росія має бути зачищена від гоблінів.