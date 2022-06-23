РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14888 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
13 265 24
нацизм (334) военные преступления (1156)

"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных", - инструкция для российских нацистов в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попала инструкция для российских оккупантов, нацистов из отряда "Русич", в которой прямое указание убивать украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в одном из телеграм-каналов российских оккупантов.

Инструкция для неонацистской группировки "Русич", воюющей на стороне России на Донбассе, прямо призывает к убийству свидетелей из местных жителей.

"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Фотографа Левина россияне казнили после пыток, - "Репортеры без границ". ФОТО

Если вы накосячили, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных, - инструкция для российских нацистов в Украине 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Материал для Гааги.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:30
+13
показать весь комментарий
23.06.2022 21:25
+11
інструкцфя для закінченого ЗЕКА, країна мародерів!
показать весь комментарий
23.06.2022 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.06.2022 21:18 Ответить
інструкцфя для закінченого ЗЕКА, країна мародерів!
показать весь комментарий
23.06.2022 21:20 Ответить
перше слово - то від нервів!
показать весь комментарий
23.06.2022 21:21 Ответить
Після такої інструкції, місцеві вас орок, на паски різати будуть. *******, не вчите ви історію Другої світової війни. Я вже не кажу про Першу.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:22 Ответить
нищити андрофагів й *****.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:23 Ответить
ьььь
показать весь комментарий
23.06.2022 21:24 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 21:25 Ответить
Материал для Гааги.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:30 Ответить
Мало того, что все орки тупые до безобразия, но их идейный руководители ещё и безгамотные. СвЕдетели!!!
показать весь комментарий
23.06.2022 21:37 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 21:40 Ответить
...У кожного з нас у колі спілкування є росіяни, до яких ми теоретично можемо дотягнутися. Колишні друзі, знайомі, родичі.
Наше завдання - зробити так, щоб їм було максимально некомфортно. Щоб вони бачили фото і відео звірств, які чинять їхні військові в Україні. Бачили фото своїх трупів. Хоч по разу послухали персональний прокльон.
Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами. - Тамара Горіха Зерня
показать весь комментарий
23.06.2022 22:15 Ответить
Мразота інструктує вбивати "свЕдетелей". Рузкій ізиг "захищати" вони приперлися
показать весь комментарий
23.06.2022 21:43 Ответить
Мені тепер все важче уявити яким "цінним" має бути кацапчик щоб брати його в полон...
показать весь комментарий
23.06.2022 21:43 Ответить
Нам потрібні ці істоти, щоб міняти на наших полонених хлопців.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:05 Ответить
Сведетели , да
Кацап не кацап, якщо не напєшит с ашипками
показать весь комментарий
23.06.2022 21:44 Ответить
РюZкое быдло Шариковых накосячило ещё в 1922 году...когда Булгаков о вас мудаках сочинил Собачье Сердце...
Быдло тупое...
показать весь комментарий
23.06.2022 21:48 Ответить
Що могло народитися від п'яного матроса і кухарки? Кацап!
показать весь комментарий
23.06.2022 21:52 Ответить
Це кодло зомбованих злочинцiв , iх треба знищувати як сарану ...
показать весь комментарий
23.06.2022 21:53 Ответить
Перехват ?
показать весь комментарий
23.06.2022 21:55 Ответить
а що робити зі свЄдєтєлямі руССкага язига?
показать весь комментарий
23.06.2022 23:04 Ответить
"Русіч" - це Zондер-карательна банда нациста Мільчакова...
показать весь комментарий
23.06.2022 23:57 Ответить
"сведетелей". Е##ная русня даже свой дебилоязык не освоила.
показать весь комментарий
24.06.2022 01:40 Ответить
Вчіться. Щоб не робити їх помилок.

Росія має бути зачищена від гоблінів.
показать весь комментарий
24.06.2022 04:34 Ответить
 
 