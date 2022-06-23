Оккупант рассказывает жене как мародерит в Украине:" А че у вас ложки за#батые есть? Так, ложки тоже забираю", - перехват ГУР. АУДИО

Российские оккупанты не стесняются рассказывать своим родственникам и знакомым как занимаются мародерством в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В перехваченном разговоре оккупант рассказывает своей подруге, как он мародерит в захваченных населенных пунктах и ​​смеется над теми, кто стесняется это делать: "У них еще совести не хватает у кого-то что-то забрать. Меня отправляют. Я просто. В начале командировки: так-так, вот мне ваш телефон... Давай сюда, нах... (скорее.) А что, у вас ложки зае... (хорошие) есть? Ложки тоже забираю. А вот машина. Ключи есть?

Я там прямо к дому подхожу, стучусь. Есть кто? Я сейчас стрелять начну – да-да, все выходим. Надо было набрать телефонов еще больше. Я только замутил телефон. У меня ох… (очень хороший) Huawei. Когда во вкус вошел, мне так понравилось. Просто входишь в любой дом. Да, здравствуйте. Выходите, пожалуйста. Я что-то возьму".

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