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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15331) война (46566) мародерство (434) перехват (319)

Оккупант рассказывает жене как мародерит в Украине:" А че у вас ложки за#батые есть? Так, ложки тоже забираю", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты не стесняются рассказывать своим родственникам и знакомым как занимаются мародерством в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В перехваченном разговоре оккупант рассказывает своей подруге, как он мародерит в захваченных населенных пунктах и ​​смеется над теми, кто стесняется это делать: "У них еще совести не хватает у кого-то что-то забрать. Меня отправляют. Я просто. В начале командировки: так-так, вот мне ваш телефон... Давай сюда, нах... (скорее.) А что, у вас ложки зае... (хорошие) есть? Ложки тоже забираю. А вот машина. Ключи есть?

Я там прямо к дому подхожу, стучусь. Есть кто? Я сейчас стрелять начну – да-да, все выходим. Надо было набрать телефонов еще больше. Я только замутил телефон. У меня ох… (очень хороший) Huawei. Когда во вкус вошел, мне так понравилось. Просто входишь в любой дом. Да, здравствуйте. Выходите, пожалуйста. Я что-то возьму".

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Топ комментарии
+20
Зачем тебе свинье русской ложка? Ты ж свинья
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23.06.2022 21:23
+15
В полон не брати. Ніяких. Ні старих ні молодих. Крапка ! Слава Україні, Польщі, Англії, США, Канади та ЕС !!! Смерть москві та москалям !!!
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23.06.2022 21:26
+12
Незабаром ти кацапське подло тут і здохнеш а твая дурна самка даже нє узнаєт дє магілка твая...
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23.06.2022 21:25
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Зачем тебе свинье русской ложка? Ты ж свинья
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23.06.2022 21:23 Ответить
Трусів вже не треба: літо...
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23.06.2022 21:26 Ответить
Інше діло - лопата!
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23.06.2022 21:39 Ответить
Незабаром ти кацапське подло тут і здохнеш а твая дурна самка даже нє узнаєт дє магілка твая...
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23.06.2022 21:25 Ответить
...падло...
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23.06.2022 21:32 Ответить
А БЫЛО БЫ ОРУЖИЕ У НАСЕЛЕНИЯ ,ЭТО БЫДЛО ТАК БЫ НЕ ХОДИЛО
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23.06.2022 21:25 Ответить
кацапозверинець гребанутий в Україну прийшов - лапотнік не деревяну ложку побачив - в них хвости ще не повідпадaли...
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23.06.2022 21:26 Ответить
В полон не брати. Ніяких. Ні старих ні молодих. Крапка ! Слава Україні, Польщі, Англії, США, Канади та ЕС !!! Смерть москві та москалям !!!
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23.06.2022 21:26 Ответить
Краще хай ложки бере ніж тортури. А як каже Конфуцій- карма та іще ****.
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24.06.2022 09:14 Ответить
Голодранці їдять ще дерев'яними ложками, або з ліміні, а тут з нержу.
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23.06.2022 21:28 Ответить
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23.06.2022 21:29 Ответить
ложка+унитаз займут достойное место в избушке
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23.06.2022 21:31 Ответить
в ********** сірковій хаткі - вони в неї переселяться...
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23.06.2022 21:36 Ответить
яке мерзенне! з тваринами таке порівнювати не можна, йому до тварин ще дуже далеко, то просто бруд землі
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23.06.2022 21:36 Ответить
Дуже цінну інформацію здобув ГУР. Сподіваюсь, вона наблизить час перемоги.
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23.06.2022 21:46 Ответить
Так, цінну: жалю до москалів ніякого. Всіх в 0,5%.
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23.06.2022 21:52 Ответить
Гнус і мразота.... брррррр... тільки знищувати.
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23.06.2022 21:51 Ответить
какая мерзость..., кацапы не люди...
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23.06.2022 22:27 Ответить
Мерзота за все будет отвечать !!!!!
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23.06.2022 22:42 Ответить
і ці підари потім розповідають ми же «братскіе народи»,
а населення параши скаже всьо правільно дєлают
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24.06.2022 00:40 Ответить
От жеж ****..
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24.06.2022 05:40 Ответить
Это они так за русский мир агитируют. Молодцы. Ведь война в основном идёт там где много пророссийского населения вот они и стараются чтобы всем понятно было что не надо кричать "Путин введи". Людей жалко, но видимо по другому русский мир не лечится.
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24.06.2022 07:43 Ответить
 
 