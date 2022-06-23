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Российские оккупанты планируют провести "референдум" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты планируют провести фейковый референдум на временно оккупированных территориях, а именно в Херсонской и Запорожских областях. Однако мешает этому сопротивление жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне даже назначили дату - 11 сентября. Именно в этот день россияне должны провести так называемый "единый день голосования", где, кроме фейкового референдума, будут проходить фейковые выборы в России. Примерно в эти дни на оккупированных территориях также должен начать работу "Промсвязьбанк" .

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Однако в планах России есть проблема – сопротивление местных. Дело в том, что в оккупированных администрациях работников нет. Например, оккупанты массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области чиновников из России, которые приезжают на месяц и потом их сменяют  новые.

Ранее Центр национального сопротивления писал, что из-за сопротивления россияне не могут сымитировать добровольное вхождение оккупированных территорий в состав России. Учитывая тенденцию к его росту и подготовку к контрнаступлению ВСУ, имеем для россиян плохие новости", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+9
А давайте проведем референдум в Москве? А шо - проголосуем за то что Москва принадлежит Киеву и скажем оркам выметаться от туда
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23.06.2022 21:59
+9
ЗСУ теж планують взяти участь у реХверендумі. Кацарилі, ви ж не проти?
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23.06.2022 22:00
+8
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23.06.2022 21:45
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мінєт попізже їм, а не референдум
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23.06.2022 21:42 Ответить
громите , рашистов новым оружием , действуйте на упреждение ‼️🇷🇺🐽💩☠️
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23.06.2022 22:17 Ответить
Дата не випадково така.Хочуть насолити американцям,мовляв ета канєц амєрікі ,павтаряєм.
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23.06.2022 21:42 Ответить
Американцям по цимбалах коли вони той референдум проведуть.
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23.06.2022 21:46 Ответить
Але це ж москалі. Цівілізація)))
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23.06.2022 21:59 Ответить
11 сентября ЕДИНЫНЙ ВЫБЬОРНЫЙ ДЕНЬВ **********.. не надо разводить тут срачь по поводу 11.09. 2001 года Башни близнецов АльКаида и так далее.. ********* УВЕРЕНЫ ЧТО ОНИ В АВГУСТЕ ТАМ (оккупированные районы) БУДУТ..В ЖИВОМ ВИДЕ???
ЛИЧНО Я СОМНЕВАЮСЬ...
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23.06.2022 22:15 Ответить
Байден теж не промах тролити кацапів з датами. Чого варте підписання ленд-лізу 9 травня. Чекаєм від нього сюрпризів на 4 липня.
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23.06.2022 21:52 Ответить
чую це як не місяць то два
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23.06.2022 21:42 Ответить
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23.06.2022 21:45 Ответить
ох, вибачайте, очі вже ніц не бачать, прочиталося "......референдум, 11 версія".
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23.06.2022 21:45 Ответить
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24.06.2022 06:44 Ответить
я не пойму нахер постить эти никому ненужные новости, какой то рехверендум какими то ушлепками. Может быть только один референдум и его объявят наши ВСУ,а все остальные кацапы здохнут. Так что цензор прекращайте постить фигню за ктото что то собираеться. Все они здохнут референдумщики.
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23.06.2022 21:52 Ответить
И действительно, какое значение для нас и для всего мира имеет референдум? Никакое.
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23.06.2022 23:09 Ответить
Це важливо освітлювати, для терміново надання нам потужної зброї, щоб ми встигли ці території відвоювати. Також світ має знати про підступні конкретні плани паРаши.
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23.06.2022 23:50 Ответить
Надеюсь, ВСУ до этого времени напихают в жопу кацапам столько "референдумов", что они будут лететь с нашей земли, пердеть и радоваться.
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23.06.2022 21:56 Ответить
Взагалі-то в народі говориться летіти, пердіти і перекидатися. Чого б це рашистом радіти, якщо українська армія їх під дупу чарівним пенделем з України жене.
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24.06.2022 05:49 Ответить
Шо быстро летят и ниде не задержуются. И ще б пирьину кацапам в дупу для ускорения
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24.06.2022 06:47 Ответить
9/11? Терористи як вони є
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23.06.2022 21:56 Ответить
Хєр НР
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23.06.2022 21:59 Ответить
Хер На Рыло
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23.06.2022 22:33 Ответить
А давайте проведем референдум в Москве? А шо - проголосуем за то что Москва принадлежит Киеву и скажем оркам выметаться от туда
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23.06.2022 21:59 Ответить
Моськам моськов принадлежит.
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23.06.2022 22:32 Ответить
Вони сміятися будуть, хоча мало хто прочитає. Їх мало цікавить Україна.
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23.06.2022 23:32 Ответить
ЗСУ теж планують взяти участь у реХверендумі. Кацарилі, ви ж не проти?
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23.06.2022 22:00 Ответить
Мардва реперендум с ватрушками на мехесрань мудянскай палоте правадить будет.
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23.06.2022 22:29 Ответить
Да они ещё пусть попробуют дожить-то, до 11-го сентября, хотя - дурак думкой богатеет.
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23.06.2022 22:33 Ответить
Надіюсь до того часу в Україні буде достатньо Хаймерс і М-270. Навести їх на виборчі дільниці і вогонь. Крім колаборантів і засланих з рф орків там все одно нікого не буде.
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23.06.2022 22:48 Ответить
фаренгейт 9/11 ..в акурат не паляться терористи
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23.06.2022 22:53 Ответить
в Аль-Каіди нехай запитають що було далі
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23.06.2022 22:54 Ответить
Русофашисти , ви ноги протягнете на нашій землі до 11 - го вересня
ви будете горіти в пеклі , так як в нашій краіні , ви всі здохнете ‼️
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23.06.2022 23:06 Ответить
Не вспіють
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23.06.2022 23:45 Ответить
Всі пам'ятають Крим. Вони дату будуть змінювати і будуть проводити раніше.
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24.06.2022 01:04 Ответить
 
 