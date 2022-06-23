До конца года на голосование Рады вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов, - Стефанишина
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Власти готовятся к голосованию в Верховной Раде до конца года более 30 законопроектов в рамках евроинтеграции Украины.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"К концу этого года мы уже готовимся к голосованию в парламенте более 30 евроинтеграционных законопроектов. Готовится заседание Совета ассоциации (Украина – ЕС. – Ред.) с участием премьер-министра. То есть, мы будем демонстрировать прогресс все это время, чтобы как можно быстрее начать следующий этап присоединения к ЕС в формате переговоров", — сказала она.
Вице-премьер отметила, что в целом готовыми и зарегистрированными в парламенте являются 80 законопроектов "евроинтеграционного портфеля"".
Сегодня, по словам Стефанишиной, сформировано 30 проектов, которые можно принимать во время военного положения и которые будут помогать предприятиям, экономике и не будут создавать дополнительного негативного регулирования.
Кроме того, подчеркнула Стефанишина, власти уже разработали дорожную карту по каждому из пунктов рекомендаций Еврокомиссии, и по каждому уже есть наработка.
"Работа велась и до начала полномасштабной войны, но мобилизации такой большой политической воли для того, чтобы продвинуться по каждому из этих пунктов, у нас не было. И сегодня эти рекомендации являются определенным стимулом", — констатировала вице-премьер.
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як би вони агітували за ТАЙОЖНИЙ СОЮЗ. Але ментально Зе владі ближчий таки
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