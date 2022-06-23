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Новости Политика Украины
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ВР (28721) евроинтеграция (2116) членство в ЕС (773) Евросоюз (15860) Стефанишина Ольга вице-премьер (161)

До конца года на голосование Рады вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

депутат,вр,рада,верховна

Власти готовятся к голосованию в Верховной Раде до конца года более 30 законопроектов в рамках евроинтеграции Украины.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"К концу этого года мы уже готовимся к голосованию в парламенте более 30 евроинтеграционных законопроектов. Готовится заседание Совета ассоциации (Украина – ЕС. – Ред.) с участием премьер-министра. То есть, мы будем демонстрировать прогресс все это время, чтобы как можно быстрее начать следующий этап присоединения к ЕС в формате переговоров", — сказала она.

Вице-премьер отметила, что в целом готовыми и зарегистрированными в парламенте являются 80 законопроектов "евроинтеграционного портфеля"".

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Сегодня, по словам Стефанишиной, сформировано 30 проектов, которые можно принимать во время военного положения и которые будут помогать предприятиям, экономике и не будут создавать дополнительного негативного регулирования.

Кроме того, подчеркнула Стефанишина, власти уже разработали дорожную карту по каждому из пунктов рекомендаций Еврокомиссии, и по каждому уже есть наработка.

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"Работа велась и до начала полномасштабной войны, но мобилизации такой большой политической воли для того, чтобы продвинуться по каждому из этих пунктов, у нас не было. И сегодня эти рекомендации являются определенным стимулом", — констатировала вице-премьер.
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Топ комментарии
+10
Прокурора САП коли призначать?
Конкурсну комісію по вибору директора НАБУ коли зформують?
Три проукраїнські, але опозиційні телеканали коли до масового ефіру повернуть?
Надумані "справи" проти проукраїнської опозиції і її лідерів коли в утиль здадуть?
Корупціонерів і плагіаторів з уряду та з охвістя Zе коли звільнять? А коли проти них кримінальні справи відкриють?
і т.д.

Ви хочете з таким бекграундом вступити в Євросоюз?
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23.06.2022 22:14
+9
А що ж так заважало зробити це у відносно мирний час?
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23.06.2022 22:02
+8
Яка маячня ! А чому до цього часу тільки відшовхували ЄС ? Зеля фіги з обох рук крутив послам ЕС коли вони на засідання коміссії ходили по аттестації кірівника НАБУ.
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23.06.2022 22:06
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Правила форума Совет форумчан
А цей громадянин у кожному пості що жінкам права давати не треба, І як кривдять мужиків, латентний гей чи шо.
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24.06.2022 04:13 Ответить
Прирівняти зарплату українців до європейських!
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23.06.2022 22:00 Ответить
А що ж так заважало зробити це у відносно мирний час?
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23.06.2022 22:02 Ответить
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23.06.2022 22:11 Ответить
Яка маячня ! А чому до цього часу тільки відшовхували ЄС ? Зеля фіги з обох рук крутив послам ЕС коли вони на засідання коміссії ходили по аттестації кірівника НАБУ.
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23.06.2022 22:06 Ответить
Керівника САП.
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23.06.2022 22:35 Ответить
Прокурора САП коли призначать?
Конкурсну комісію по вибору директора НАБУ коли зформують?
Три проукраїнські, але опозиційні телеканали коли до масового ефіру повернуть?
Надумані "справи" проти проукраїнської опозиції і її лідерів коли в утиль здадуть?
Корупціонерів і плагіаторів з уряду та з охвістя Zе коли звільнять? А коли проти них кримінальні справи відкриють?
і т.д.

Ви хочете з таким бекграундом вступити в Євросоюз?
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23.06.2022 22:14 Ответить
Спочатку винесіть з міністерств , з Антимонопольного , з Налогової, з Таможен - усі ОПГ . Ці крадії в законі зашкварені вже багато років - що ви з ними наприймаєте і що виконаєте ? Цих осіб требі нарешті люструвати и осудити за численним фактажом крупції. А приймати повинні вже незашкварені.
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23.06.2022 22:17 Ответить
БУДЕ ТЕ ЩО І РАНІШЕ - ПОКАЗУХА, КОРУПЦІЯ, ВІДМОВА СТАВИТИ ОЧІЛЬНИКА САП.
Нащо тоді євроінтеграція ? Бо Зе і його Зе влада не протрималася би і дня у владі
як би вони агітували за ТАЙОЖНИЙ СОЮЗ. Але ментально Зе владі ближчий таки
Тайожний союз і це погано для України
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23.06.2022 22:22 Ответить
До кінця якого року?
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23.06.2022 22:35 Ответить
Потрібно щоб закони виконувались а не штампувалися
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23.06.2022 22:50 Ответить
Що тільки не робили зелені аби посваритись . ЕС не на часі. Зараз піднімуться всі глухі, кульгаві,німі та інші слуги і почнуть верещати, що Україна недостойна ЕС. Хоча... Припинив же Вольдемар платити грошики 5 колоні, повідомив їх справлюсь без Вас, а інших спонсорів немає. І будуть стояти перед дороговказами і чухати репу - куди іти, кому продаться.
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23.06.2022 23:11 Ответить
П'ята колона викрутиться, он Бойко вже нову партію створив "Підтримка та процвітання Зажопи" або щось подібне. Вони знову лізтимуть до парламенту, за стільки років у парламенті від годівниці вже не можуть відірватися.
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24.06.2022 04:18 Ответить
 
 