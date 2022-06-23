РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14980 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
4 867 7
членство в ЕС (773) Евросоюз (15860) Боррель (578)

Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и полного членства в ЕС, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

боррель

Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина победит. Европа победит. Сегодняшний день знаменует начало долгого пути, который мы пройдем вместе. Украинский народ принадлежит к европейской семье. Будущее Украины с ЕС. Мы вместе за мир.

Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС", – написал Боррель в твиттере.

Боррель подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье, а будущее Украины – с ЕС.

Также читайте: Саммит ЕС: переговоры о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось, - Йозвяк
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Начните с того, что расскажете балбесам из нашей власти, что нельзя, чтобы монополист Киевтеплоэнерго, например, устанавливал произвольные цены с потолка. А лучше вообще избавить народ Украины от грабежа со стороны ахметовских структур.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:09 Ответить
Европейские нормы подразумевают наличие нескольких альтернативных поставщиков энергии, без монополии на средства доставки! Так что донецкий таракан доживает последние годы со своими ДТЕКами и -энерго!
показать весь комментарий
23.06.2022 23:00 Ответить
Негайні реформи.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:17 Ответить
Справжні реформи, а не трирічна пліснява імітація, під керівництвом бабломойського-портнова.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:43 Ответить
Ці персонажі готуються переїжджати до Гуантанамо! Якшо раніше не збіжать за Ківою в Падмаксов'є
показать весь комментарий
23.06.2022 23:02 Ответить
 
 