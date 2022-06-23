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Новости Политика Украины
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Евросоюз (15860) Шмыгаль Денис (2317)

Кандидатство в ЕС будет способствовать новым реформам и масштабному сближению с Евросоюзом, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шмигаль

Официальный статус кандидата на членство в Европейском Союзе будет способствовать проведению новых реформ и масштабному сближению с ЕС во всех секторах экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в твиттере, комментируя решение Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Исторический день для Украины и новый этап развития нашего европейского государства. Официальный статус кандидата на членство в ЕС – это новые реформы, масштабное сближение с ЕС во всех секторах экономики и процесс полного вхождения в единый рынок Евросоюза", - отметил Шмигаль.

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Он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Европейского парламента Роберту Мацолу и лидеров государств-членов ЕС.

"Мы полны сил пройти путь к членству максимально быстро. Рассчитываем на поддержку наших партнеров из ЕС в достижении высоких критериев членства и восстановлении Украины", - добавил глава правительства.

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Топ комментарии
+12
почему Украина и ее стремления изображена в виде этого фсбэшного ********?
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23.06.2022 22:25
+12
які такі "нові реформи"? - покажu мені стару одну за 3 роки...
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23.06.2022 22:30
+12
"Кандидатство у ЄС сприятиме новим реформам"---а кто вам ТРИ ГОДА мешал реформы проводить????? Що вам НЕ сприяло????
Брехуны!
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23.06.2022 22:31
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В Евросоюзе коррупции нет, как же ты будешь с коррупцией бороться, если вся страна погрязла в коррупции.
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23.06.2022 22:23 Ответить
ЄС зараз узнає що таке хуцпа від кірівництва України.
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23.06.2022 22:23 Ответить
почему Украина и ее стремления изображена в виде этого фсбэшного ********?
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23.06.2022 22:25 Ответить
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23.06.2022 22:26 Ответить
які такі "нові реформи"? - покажu мені стару одну за 3 роки...
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23.06.2022 22:30 Ответить
Так він уже нареформувався за повною програмою навіть бюджетний план не міг скласти ні на 21 рік і природно на 22, я уявляю Які від нього можуть бути реформи, порожнє місце не прем'єр-міністр.
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24.06.2022 03:35 Ответить
якомога більше обмежень для надання громадянства біженцям ху@лостану
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23.06.2022 22:31 Ответить
"Кандидатство у ЄС сприятиме новим реформам"---а кто вам ТРИ ГОДА мешал реформы проводить????? Що вам НЕ сприяло????
Брехуны!
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23.06.2022 22:31 Ответить
У этих идиотов ГЕТЬМАНЦЕВА НАЙЕМА МАРЧЕНКО новая реформа - сделать европейские подержанные авто на 30-40% дороже чем в ЕС

и вот скажите - им не стыдно смотреть в глаза украинцев? Могли бы постыдится европейцев - над ними уже хохочет весь ЕС.
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23.06.2022 22:40 Ответить
эти проводили - у них получилась война...
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23.06.2022 22:45 Ответить
Теперь - либо вы ведете Украину в ЕС, либо Украина вас - к прокурору.
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23.06.2022 22:34 Ответить
Блестяще
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23.06.2022 22:37 Ответить
І це буде не кишенькова бенЯдіктова.
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23.06.2022 22:38 Ответить
А кто РЕШИЛ удорожить опять авто из ЕС на 30-40% ????

даже румыны везут себе евробляхи из Германии и никто более 200 евро на оформление авто не платит
Шмыгаля в отставку - он своим законом по таможне с ЕС ХОТЕЛ СОРВАТЬ РЕШЕНИЕ ПО УКРАИНЕ О КАНДИДАТСТВЕ
( мне по секрету один чиновник из ЕС настучал )
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23.06.2022 22:36 Ответить
Тепер, вже не сховаєтесь за дебільними відмазками!
Європа дала «чітку відповідь», як ви частенько говорили!
Але, для набуття членства, потрібні будуть чітки дії.
І не прокатять здивовані морди арахамії та верещук на тв!
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23.06.2022 22:37 Ответить
********** демократію недемократичнимі засобами! -
ось зелена нова реформа!
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23.06.2022 22:37 Ответить
"Візовий режим" Зеленського виявився фейком як і все, що він робить - ніякої заборони чи суттєвого ускладнення в'їзду не має
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23.06.2022 22:37 Ответить
Может ещё не 1 июля?
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23.06.2022 22:41 Ответить
А без кандидатства немає сприйманння? А кто же мешает монопольной шайке?
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23.06.2022 22:38 Ответить
це не тільки свято і маленька перемога ..це ще й тяжка праця, щоби не розчарувати друзів і не зловтішалися вороги...і не опускалися руки в тих, задля кого це все виборювалось...
це ще й битва за Україну, а не за грошові потоки і держзамовлення... це подолання корупції а не розмножування органів які з нею будуть начебто боротися, витрачаючи державні гроші і сперечаючись між собою хто кращий з борцунів...
Україна заслуговує бути рівноправною серед рівних... але ми й заслуговуємо просто бути, жити, мріяти... нам дуже потрібно беззаперечно виграти цю битву за Незалежність і Волю... і Європа може нам допомогти і допомагає ! (дякуємо)
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23.06.2022 22:42 Ответить
А що раніше реформи заважало проводити?
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23.06.2022 22:42 Ответить
Тут есть развилка. Либо это все пройдет также, как 2005-ый год и 2014-ый. Там были такие же простые наполеоновские планы по реформам. Вышло никак. Либо в этот раз, наконец, коррупционеров будут уничтожать. В любом месте, даже не столь важна конфискация награбленного, сколько трупы коррупционеров вместе с их семьями. Все, никакой иной язык они не поймут. Никогда они не перестанут воровать добровольно или при незначительных угрозах или же значительных, но трудновыполнимых. У нас миллионы беженцев, пускай устраиваются в Моссад номер 2 и начинают по всей Европе искать эту падаль и гасить их. Неужели нету хим оружия, которое убивает так, что смерть выглядит как инфаркт, да и никто не будет детально изучать причину смерти очередной твари.

И одновременно с этим менять менталитет. Избавиться от кацапского внутреннего уважения к ворам и воровству. Слишком как-то мягко относятся к тем, кто украл. Нету такой природной ненависти к тем, кто лишил бюджет денег и украл тем самым у всего народа. В США и Европе 90% людей бегом побегут в полицию сдавать даже друга или коллегу по работе. Сразу же. У нас просто молчаливая реакция или даже одобрение, что такой воровитый. Иначе вступать в Европу, имея в народе чуть ли не легальный статус криминального авторитета, вора в законе и прочий кацапско-кгбшный мусор - это невозможный процесс.
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23.06.2022 22:55 Ответить
Ніяке кандидатство не сприяє реформам.Сприяєте саме ви керманичі і ніхто інший.
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23.06.2022 22:56 Ответить
Писдешь
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23.06.2022 22:56 Ответить
Навіщо тоді Шмигаль і інші з велетенськими зарплатами,якщо вони не сприяють реформам? Якщо особа не виконує роботу,її викидують з цієї роботи.
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23.06.2022 23:00 Ответить
Так це в не коррумпованiй країні .
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24.06.2022 03:51 Ответить
Особливо сприятиме реформам зелена підорасня в особах дЄрьмака, Тартарова, Падлоляка, Ахрєнамії і т. д.
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23.06.2022 23:09 Ответить
Старі ще не виконали, вже про нові говорить.
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24.06.2022 07:56 Ответить
 
 