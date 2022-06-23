Кандидатство в ЕС будет способствовать новым реформам и масштабному сближению с Евросоюзом, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Официальный статус кандидата на членство в Европейском Союзе будет способствовать проведению новых реформ и масштабному сближению с ЕС во всех секторах экономики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в твиттере, комментируя решение Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"Исторический день для Украины и новый этап развития нашего европейского государства. Официальный статус кандидата на членство в ЕС – это новые реформы, масштабное сближение с ЕС во всех секторах экономики и процесс полного вхождения в единый рынок Евросоюза", - отметил Шмигаль.
Он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Европейского парламента Роберту Мацолу и лидеров государств-членов ЕС.
"Мы полны сил пройти путь к членству максимально быстро. Рассчитываем на поддержку наших партнеров из ЕС в достижении высоких критериев членства и восстановлении Украины", - добавил глава правительства.
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Брехуны!
и вот скажите - им не стыдно смотреть в глаза украинцев? Могли бы постыдится европейцев - над ними уже хохочет весь ЕС.
даже румыны везут себе евробляхи из Германии и никто более 200 евро на оформление авто не платит
Шмыгаля в отставку - он своим законом по таможне с ЕС ХОТЕЛ СОРВАТЬ РЕШЕНИЕ ПО УКРАИНЕ О КАНДИДАТСТВЕ
( мне по секрету один чиновник из ЕС настучал )
Європа дала «чітку відповідь», як ви частенько говорили!
Але, для набуття членства, потрібні будуть чітки дії.
І не прокатять здивовані морди арахамії та верещук на тв!
ось зелена нова реформа!
це ще й битва за Україну, а не за грошові потоки і держзамовлення... це подолання корупції а не розмножування органів які з нею будуть начебто боротися, витрачаючи державні гроші і сперечаючись між собою хто кращий з борцунів...
Україна заслуговує бути рівноправною серед рівних... але ми й заслуговуємо просто бути, жити, мріяти... нам дуже потрібно беззаперечно виграти цю битву за Незалежність і Волю... і Європа може нам допомогти і допомагає ! (дякуємо)
И одновременно с этим менять менталитет. Избавиться от кацапского внутреннего уважения к ворам и воровству. Слишком как-то мягко относятся к тем, кто украл. Нету такой природной ненависти к тем, кто лишил бюджет денег и украл тем самым у всего народа. В США и Европе 90% людей бегом побегут в полицию сдавать даже друга или коллегу по работе. Сразу же. У нас просто молчаливая реакция или даже одобрение, что такой воровитый. Иначе вступать в Европу, имея в народе чуть ли не легальный статус криминального авторитета, вора в законе и прочий кацапско-кгбшный мусор - это невозможный процесс.