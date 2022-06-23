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Новости За рубежом
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Статус кандидата в члены ЕС для Украины – сильный геополитический сигнал России, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон

Решение Евросоюза предоставить статус кандидата Украине и Молдове является сильным сигналом России на фоне военного вторжения.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы предлагаем европейскую перспективу Украине, Молдове и Грузии. Это сильный сигнал России в текущем геополитическом контексте - предоставить Украине и Молдове статус кандидата. Также мы решили, что для Грузии статус кандидата будет предоставлен, как только она будет соответствовать критериям, определенным Еврокомиссией", - сказал он.

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"Это будет долгий путь, он будет требователен. Но мы, Франция и другие страны, будем готовы помочь в процессе реформ", - добавил французский президент.

Напомним, лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Напомним, Еврокомиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предложила, чтобы ЕС имел право отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

ЕС не определил точную дату, к которой Украина должна доказать способность проводить реформы. В предложении определено, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.
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Топ комментарии
+3
Кацапня ще більше буде ненавидіти нас.
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23.06.2022 23:23
+3
Що??!!! Ще більше? Це як?
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23.06.2022 23:31
+2
Ещё бы, это значимое историческое событие. Ещё бы Макрон и Франция подкинула с пару десятков САУ Caesar для продвижения геополитических желаний Украины. Как они нам сейчас нужны ! HIMARS & CAESAR !
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23.06.2022 23:30
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Ще один "геополітик"...
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23.06.2022 23:16 Ответить
Вот это сила, вот это мощь, настоящий Наполеон. Аж коленки дрожат. Единственное, приятно удивлен, как макнули в лицо прокацапскую подстилку в виде премьер-министра Грузии. Аж приятно смотреть, как он плакал, что Грузия намного больше заслужила это членство. чем Украина и Молдова. И Михо в тюрячке чифир выпил с удовольствием, что теперь к нему на колени будут приползать, так как он и только он может привести Грузию в Европу.
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23.06.2022 23:18 Ответить
Кацапня ще більше буде ненавидіти нас.
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23.06.2022 23:23 Ответить
Що??!!! Ще більше? Це як?
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23.06.2022 23:31 Ответить
ne tolko nenavidet - oni esho budut GADITJ v 100x bolshe
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23.06.2022 23:33 Ответить
Та куди вже більше? І так протистояння вже десь з 300 років триває...
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23.06.2022 23:41 Ответить
Ещё бы, это значимое историческое событие. Ещё бы Макрон и Франция подкинула с пару десятков САУ Caesar для продвижения геополитических желаний Украины. Как они нам сейчас нужны ! HIMARS & CAESAR !
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23.06.2022 23:30 Ответить
6 є , 6 - в дорозі, а там, Бог Троїцю любить )) - от і буде 2 десятки як Ви і замовляєте))))
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23.06.2022 23:34 Ответить
А гэй-парады будут ?
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24.06.2022 00:02 Ответить
Краще европейські геї, ніж москальські пі#@раси.
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24.06.2022 00:43 Ответить
Обязательно. Колонну кацапских военнопленных провести по Хрещатику...
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24.06.2022 01:07 Ответить
Якби тупоголові імбицили із секти 73% не обсирали макрона, однак цей чорт найкраще що може бути у Франції для України. Бо якби на його місці була рашистська повія ле пен, то Україні могла б тільки мріяти про кандидатсво у ЄС.
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24.06.2022 06:48 Ответить
 
 