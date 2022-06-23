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У большинства населения даже мысли нет снова возвращаться под контроль неонацистской власти, - Лавров об оккупированных украинских территориях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Россия намерена возобновить переговоры с Украиной исходя из ситуации "на земле" и учитывая нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси.

"Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс, о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле". Там освобожденные районы. У большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму", - сказал  Лавров.

Читайте также: Россия не вторгалась в Украину, - Лавров
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Топ комментарии
+109
******** чмо, вас ненавидять на окупованих територіях, виродки ви паскудні!
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23.06.2022 23:11
+67
********* тварь, когда твой лживый язык уже отсохнет? Ордынские выродки, загоняющие людей в рабство, как в средневековье! Место вашей клоаке смердячей на свалке Истории! И Украина вас туда отправит!
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23.06.2022 23:13
+55
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23.06.2022 23:12
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На тлі постійного та підвищеного зловживання аргентинським коксом, я б так сказала.
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24.06.2022 00:42 Ответить
нє,то скоріш за все "афганка"))))
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24.06.2022 01:07 Ответить
сказав би він це десь в херсоні,
люди самі б його там закопали
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24.06.2022 00:21 Ответить
Як прикольно звучить англійською Crazy Horse..🐴🦄 (необ'їзжена коняка по простому🙂) А кацапською у прямому перекладі буде лавров! Себто й@бнутий на усю бошку сивий мерин🤣 З нього вже давно пора підкови зідрати - і на скотобійню, а воно ше якісь ржаки зі сраки видристує! Чи може ше є у світі хтось - хто його вербальні висєри 💩 сприймає сер'йозно?🤔
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24.06.2022 00:22 Ответить
ДОВБОЙОБ🤦
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24.06.2022 00:31 Ответить
Не вам, обделавшимся гнидам с руками по локоть в крови что - то еще пи..еть про каких- то придуманных неонацистов. Не будет никаких переговоров больше с вами, только окончательный разгром на поле боя.
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24.06.2022 00:35 Ответить
Знову дохла кляча наїлася сирої копоплі замість трави.
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24.06.2022 01:01 Ответить
И-го-го! Унылое лоша кудахтнуло.
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24.06.2022 01:03 Ответить
ну ниче, ВСУ придет и очистит рашку от неонацизма. Медленно, но уверено.
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24.06.2022 01:37 Ответить
Чистить там некого, там как в анекдоте, надо забор высокий и все бетоном залить под самый верх)
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24.06.2022 08:27 Ответить
Можно подумать, что лошара разговаривало с украинскими беженцами. Та они бы ему в рыло плюнули! Воно бздливое ещё бы побоялись отдалиться от гнилого *******!
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24.06.2022 01:50 Ответить
25 разданных говно паспортов в Херсоне как бы намекают чью власть считают неонацистской
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24.06.2022 01:52 Ответить
це даун так пояснює масовий відтік головастих людей з ********* за останні місяці. В них кожен висер - це проекція власного убогого і ущербного стану на Україну.

кацапи - вбивці, гвалтівники і мародери, то давайте обізвемо такими всіх українців!
кацапи ******** мирних, то давайте звинуватимо у цьому українців!
кацапи вбивають отрутами зі своїх біолабораторій людей по цілому світу, то давайте звинуватимо українців в існуванні 'біолабораторій'!

І ТАК, ****, ЗІ ВСІМ!!!!!!!
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24.06.2022 02:10 Ответить
Это даже не конь, это то , чно получилось от соития паршивой кобылы с ишаком.
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24.06.2022 04:06 Ответить
Мул, чи що?
З історії античного Риму. Імператор Веспасіан Флавій мав ферму по розведенню мулів. Невже один з них дожив до наших часів?
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24.06.2022 07:36 Ответить
Як земля тiльки носить таку брехливу тварюку?
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24.06.2022 04:14 Ответить
Цей теж закінчить життя страченим.
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24.06.2022 04:27 Ответить
кінь певно не чув що сказав його партайгеноссе, Хто обзиваеться - той сам називаеться
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24.06.2022 04:49 Ответить
Дуки - є. Бажаня - є!
А от казати таке на окупованих - є у небагатьох.
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24.06.2022 05:33 Ответить
В кацапов все построено на принципе:
"- Ваня, а ты дурак.
- Ты сам дурак!"
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24.06.2022 05:46 Ответить
а хтось чекав від нього інших слів?
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24.06.2022 05:51 Ответить
А никто не спросил унылую лошадь
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24.06.2022 05:53 Ответить
Застрелись лучше. Лавров уже и не знает, как оправдать эту войну. Идеи кончились
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24.06.2022 06:24 Ответить
Таке не лікується тальки приспати.
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24.06.2022 06:36 Ответить
Лошадку довольно нехило заносит, налицо влияние машки-промакашки.
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24.06.2022 06:36 Ответить
мені здається, чи насправді - що після таких висерів касапів "для власного вжитку" у адекватних політиків Заходу (про вітчизняних - окрема розмова) починається просвітління стосовно того очевидного факту, що московська федерація є брехливою фашиською державою з ідеологією рашизму? Нациська Німеччина з її геббельсом і рібентропом - відпочиває на аналах історії...
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24.06.2022 06:38 Ответить
Освоєння Марсу народами:
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
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24.06.2022 07:03 Ответить
Переговоров не будет никогда и нигде , пока зверолюди не свалят с Крыма и Лугандонии. Мировые изгои - генетические мутанты , кровожадные обезьяны останутся в дружбе с себе подобными , самыми демократичными странами и бандами - С Корея, Китай, ИГИЛ, Хезболла, Хамаз. .........Лошадь- сдохни !!!
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24.06.2022 07:11 Ответить
Последователями Национал-социалистической немецкой рабочей партии как раз являются скрепы. Та же свастика, ненависть к другим народом, те же гебельсята и шизофреники у власти.
Маразматику Лаврову кто-то сказал, что он современный Гебельс и его сейчас его распирает от гордости. Если так дальше пойдет, то Скрепы объявят себя истинными арийцами, а всех остальных неонацистами.
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24.06.2022 07:39 Ответить
я також такої думки... вище, он, сказав.
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24.06.2022 07:56 Ответить
Конченый шизофреник
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24.06.2022 07:40 Ответить

22 album
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24.06.2022 07:42 Ответить
До речі, з його цього висеру, зокрема, "...с предложением возобновить дипломатический процесс - о чём, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать", касапи для себе принаймі, розділили Європу на "европейцев" і " англосаксов". А Польщу і країни Балтії вони досі вважають навіть на Європою, а "своїми"...
Паралельно: все ж таки Шольц, Макрон та Драгі якійсь вимоги переговорів Zе з ****** таки висувають... В кращому випадку: ***** їм ставить ультиматуми, щоб вони намагались умовити Zе піти на такі переговори (про капітуляцію, не інакше).
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24.06.2022 07:54 Ответить
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24.06.2022 07:57 Ответить
Украина станет Афганистаном для раши, это они хорошо понимают и используют свою старую методику - взять на понт.
У совка тоже была ядерка, но с афганом это как то не помогло...
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24.06.2022 08:29 Ответить
Навіщо сюди носити і розповсюджувати це ідіотське вербальне сміття. В шкільних підручниках процитуйте цього "росіянина" і пояснюйте дітям що українські журналісти на одному з ним рівні.
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24.06.2022 08:32 Ответить
Що ця паскуда нациська несе ,здохни ****.
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24.06.2022 08:52 Ответить
Це тобі кінь пржевальського сказали 4.5 мільйонів УКРАЇНЦІВ які вимушено покинули свої домівки?
ГАНДОН!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.06.2022 08:53 Ответить
Докази того, що рф є державою-спонсором тероризму наводить державне ЗМІ США "Голос Америки":
Зокрема, як аргументи для визнання рф державою, яка підтримує тероризм, сенатори Конгресу США наполягають врахувати такі факти:
-✔️ за вказівкою ***** уряд РФ заохочував і продовжує заохочувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав;
-✔️ за наказом ***** уряд РФ розпочав кампанію терору, застосовуючи грубу силу проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
- ✔️ дії уряду РФ проти цивільних центрів, таких як Грозний, столиця Чечні, призвели до загибелі або поранення надзвичайно значної кількості ні в чому не винних людей, жінок та дітей;
- ✔️ з 2014 року уряд РФ підтримує сепаратистів і терористів, які здійснюють акти насильства проти українських мирних жителів на Донбасі;
- ✔️ з моменту вступу РФ у громадянську війну в Сирії в 2015 році, вона завдавала ударів по ні в чому не винним громадянам Сирії, здійснюючи напади на цивільні ринки, медичні установи та школи;
-✔️ уряд РФ надає матеріальну підтримку Сирії, країні, яка нині вважається державою-спонсором тероризму, який використовувався проти сирійського народу;
- ✔️ за даними Дослідницької служби Конгресу США, РФ сіє терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців (так,і як група Вагнера), у спробі «дешевим і негативним способом змінити законнобрані влади недружніх для РФ країн»;
- ✔️ Група Вагнера співпрацює з Міністерством оборони РФ для підтримки цілей зовнішньої політики Російської Федерації;
- ✔️ Міністерство фінансів США визначає групу Вагнера як «маріонеткові сили Міністерства оборони Росії» і вважає, що «діяльність групи Вагнера в інших країнах, включаючи Україну, Сирію, Судан та Лівію, створила загрозу безпеці та підбурює до насильства щодо ні в чому не винних. цивільних осіб»;
- ✔️ у лютому 2022 року повідомлялося, що понад 400 російських найманців із групи Вагнера було відправлено до Києва, з наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
- ✔️ 14 березня 2022 року чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Збігнєв Рау заявив, що дії уряду РФ в Україні проти безневинних цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури є «державним тероризмом»;
- ✔️ 17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати РФ терористичною державою;
- ✔️ Верховна Рада України звернулася до Конгресу із закликом до Державного департаменту визнати РФ державою-спонсором тероризму, зазначивши, що «Російська Федерація протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та терористичні організації, у тому числі будучи основним постачальником зброї та підтримки терористів на Близькому Сході та в Латинській Америці, організації актів міжнародного тероризму, включаючи отруєння сім'ї Скрипалів у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, збиття цивільного малайзійського авіалайнера та інші терористичні акти»;
- ✔️ 27 квітня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед Конгресом, що «я не маю жодних сумнівів у тому, що росіяни тероризують український народ»;
- ✔️ за вказівкою ***** РФ вчиняла, і продовжує вчиняти військові злочини, спрямовуючи та санкціонуючи невибіркові обстріли цивільних центрів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості ні в чому не винних чоловіків, жінок та дітей;
- ✔️ Збройні сили РФ скоїли численні масові страти безневинних цивільних осіб і намагалися приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні.

Відповідаючи на запитання про визнання РФ державою-спонсором тероризму, представник Держдепартаменту заявив, що «ми збираємося розглянути всі можливі варіанти - варіанти, доступні нам за законом, варіанти, які будуть ефективними у притягненні Росії до відповідальності - і якщо інструмент доступний і ефективний, ми без вагань скористаємося ним».
Представляючи у травні проект резолюції комітету Сенату США по міжнародним справам про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм, сенатор Грем зазначив, що «Путін - терорист, і путінська Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті. Путінська Росія заслуговує на таке визначення... Ми також даємо зрозуміти російському народу, що ми боремося з Путіним, і поки він є вашим лідером, займаючись подібною діяльністю, ви будете ізольовані на світовій арені».
Аналогічна двопартійна резолюція, в якій пропонується визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, була внесена 12 травня до Комітету із закордонних справ Палати представників конгресменом-республіканцем Джо Вілсоном та конгресменом-демократом Тедом Лью.
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24.06.2022 08:59 Ответить
Новости из параллельной реальности.
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24.06.2022 09:19 Ответить
у печального ишачка снова приступ..Ветеринара-в студию !!!!
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24.06.2022 09:45 Ответить
Росія то невиліковна худоба, яка хворіє на імперіалізм , а вилікувати на таку сказу може тільки ЗСУ ,при підтримці заходу . І чим більше нам будуть постовляти пілюль Захід , тим бистріше ця худоба зачахне)...
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24.06.2022 09:52 Ответить
У тих кого Zондер-карателі Пуйла вбили вже ніякої "думки немає..."
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24.06.2022 11:26 Ответить
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24.06.2022 12:20 Ответить
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