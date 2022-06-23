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Новости За рубежом
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Еврокомиссия (1315) членство в ЕС (773) Урсула фон дер Ляйен (370)

Украина будет быстро и тяжело работать, чтобы выполнить условия, необходимые для вступления в ЕС, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

урсула,ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Украина и Молдова, получившие статус кандидата, и Грузия, получившая европейскую перспективу, будут работать быстро и тяжело, чтобы выполнить условия, необходимые для перехода к следующей фазе вступления – началу официальных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интрефакс-Украина.

"Конечно, страны должны будут сделать свою домашнюю работу перед тем, как перейти на другую стадию процесса вступления. Я уверена, что все они будут продвигаться как можно быстрее и будут работать так тяжело, как они могут, чтобы выполнить необходимые реформы. Не только потому, что они должны продвигаться на пути к европейскому вступлению, но прежде всего и потому, что эти реформы положительны для страны, прекрасны для демократии, потому что это укрепляет конкурентную способность этих стран и, в конце концов, они хороши для граждан", - уверена фон дер Ляйен.

При этом президент Еврокомиссии подчеркнула, что она "глубоко убеждена, что наше решение, принятое сегодня, укрепляет всех нас". "Это укрепляет Украину, Молдову и Грузию перед российской агрессией и укрепляет Европейский Союз, потому что это демонстрирует вновь миру, что ЕС един и силен перед внешними угрозами", - отметила она.

Комментируя непосредственно решение, фон дер Ляйен назвала его "решающим моментом и очень хорошим днем ​​для Европы". "Я тепло поздравила президента Зеленского, президента Санду, президента Зурабишвили. Все три страны – часть нашей европейской семьи, у нас никогда в этом не было сомнения. Сегодняшнее историческое решение это подтверждает. Оно предоставляет всем трем перспективу вступления с ЕС и прокладывает путь вперед... Не может быть лучшего сигнала надежды для граждан Украины, Молдовы и Грузии в эти проблемные времена", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Топ комментарии
+13
Главное условие вступления в ЕС- убрать агентов Куйла из власти. Боюсь, что в ближайшие несколько лет это выглядит нереальным благодаря происшедшему массовому оболваниванию имбицилов за последние 3,5 года.
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23.06.2022 23:29
+9
Саме так, бєня вже почав рахувати скільки йому за це кожен гой винен буде
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23.06.2022 23:26
+9
Зеленые сопли, на данном этапе даже вам должно быть понятно, шо вашим идолам бене,новинскому, татарову, дерьмаку,подоляку и прочей зелено-руснявой мразоте должен маячить цугундер. Или так, или вам в коллеги лукашенки, с реальной перспективой виселицы. Лучше бегите к своим родственникам и потребителям вашей продукции, пока не поздно.
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23.06.2022 23:34
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Саме так, бєня вже почав рахувати скільки йому за це кожен гой винен буде
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23.06.2022 23:26 Ответить
Да Бене нет резона от Европы. У него и шестерок итак все в Европе есть. А если народ станет богаче в 2 раза, то ему жить станет сложнее. Банально нанять людей к себе в обслугу будет дороже, подкупить кого-то, коррупции меньше. Уверен, что Беня будет гадить, денег не напасешься ему дать откупных. Но Беня человек из кожи и плоти. Уничтожается сотней возможных способов. И Земля круглая, небольших размеров. Кинуть в него гранату и вопрос закрыт.
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23.06.2022 23:33 Ответить
є користь від Європи Бєні, в Європі теж олігархи живуть і корупціонерів до дідька. Зараз замість нормальних антикорупційних реформ - тільки імітація, а щоб не сумнівалися що ми в цивілізації і в демократії накачають купу лівеоліберальної дурні, від якої тільки морока добрим людям і ніякої користі. Допоки олігархи ярлики на владу роздають - все буде через сраку.
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24.06.2022 10:23 Ответить
тут не один беня, там не верховна рада, а синагога. как думаешь, дадут эти пархатые гоям лучшей жизни. их книжечка, библия, говорит, что нет. от них только страдания и слезы и не только палестинцев
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23.06.2022 23:54 Ответить
ну не треба аж так-то, у нас буде гендерів до кольору до вибору, їх можна змінювати залежно від настрою, як убрання.
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24.06.2022 10:25 Ответить
Вони не сидять а окопах, але дякуючи їм, хто сидить в окопах мають чим воювати. Чи ви все таки асфальт як зброю вибираєте
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23.06.2022 23:38 Ответить
як би вони не смоктали з країни сокі, якби вони не призначали всюди своїх корупціонерів як роз"дають як іржа країну, як би вони не тисли на громадянське суспільство, як би вони не підтримували все російське від гандонів до пропогандонів, війну би русскіє і не розпочали. І зброю дали не завдяки ним, а завдяки тому що ЗСУ вистояли і показали що Україна буде боротися, що Україна може боротися. Як би того не сталося, жодної зброї ніхто би не дав, кому? тим, хто казав не нагнітате? зараз би партизанка тільки наносила би якісь удари, всі би собі робили справи і далі, а арестович співав би разом із соловойовим.
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24.06.2022 10:28 Ответить
Чого ж це всі новозареєстровані такі дурні? Кацап, чи що?
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24.06.2022 00:09 Ответить
Главное условие вступления в ЕС- убрать агентов Куйла из власти. Боюсь, что в ближайшие несколько лет это выглядит нереальным благодаря происшедшему массовому оболваниванию имбицилов за последние 3,5 года.
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23.06.2022 23:29 Ответить
Если Зеленский уберет Ермака, то сразу появятся десяток намного более лучших людей, кто будет намного полезнее на этой должности. Но есть одна проблема: Зеленский на фоне этого человека будет выглядеть как полный идиот, который несет бред. Очень сложного найти того, с кем это было бы не так. А вот на фоне Ермака Зеленский выглядит пусть и тупее, но все же не прямо купленный кацапами еще до 14-го года, а уж тем более после. Кацапы все же не безграничные ресурсы имеют, чтобы каждому идиоту их раздавать, они же не виноваты, что народ выбрал вот это чудо, точнее Беня вложился в пиар.
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23.06.2022 23:43 Ответить
На этой должности чел должен считать туалетную бумагу и вантусы, а не лезть в управление государством. Украина парламентско-президентская республика, и поэтому нужны досрочные парламентские выборы, чтобы убрать моно-шоблу от власти. И вот именно их они и не дадут провести ссылаясь на войну и на всё, что угодно.
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23.06.2022 23:54 Ответить
тільки на папері, сама головна проблема - закони є, але виконують тоді і так, як того хочуть олігархи. вибори провести вони дадуть, бо у них вже все схвачено, ну стане бойка ще більше, війде якась а-ля овсяннікова, ми будемо одне одного матюкати, що барани шваль понавибирали. А вибираємо не ми. "якщо би вибори на щось впливали би - нам не дали би можливості приймати в них участь" Марк Твен, здається. Медіаресурс знову ж таки не дурно під себе підмяли.
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24.06.2022 10:43 Ответить
В першу чергу потрібно кардинально реформувати діюче виборче законодавство, яке кажуть ще авторства банди януковоща, покращене під себе тими мародерськими *********. Інакше Україна буде як білка в колесі борсатися в тому корупційному олігархічному болоті
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24.06.2022 12:43 Ответить
якщо Зеленський забере Єрмака то одразу з"являться десятки набагато "кращих людей". Льовочкін на приклад з"явиться, портнов і так далі, невзоров може з"явитися, най відробляє громадянство - дурно дали чи що?
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24.06.2022 10:40 Ответить
а типу в ЄС тих агентів немає? То як вони у себе не поубирали, то...все це може бути тільки імітацією, от як боротьба з олігархами. Чим більше боремося тим жірніше вони стають.
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24.06.2022 10:32 Ответить
Зелена шобла "працюватиме" так, що - ууууххх! - аж гай шумітиме. Особливо дЄрьмак. Угу, в поті чола.
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23.06.2022 23:33 Ответить
Зеленые сопли, на данном этапе даже вам должно быть понятно, шо вашим идолам бене,новинскому, татарову, дерьмаку,подоляку и прочей зелено-руснявой мразоте должен маячить цугундер. Или так, или вам в коллеги лукашенки, с реальной перспективой виселицы. Лучше бегите к своим родственникам и потребителям вашей продукции, пока не поздно.
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23.06.2022 23:34 Ответить
звичайний зелений развод охлоса....
я вже навіть не знаю як з ними розмовяти.. - русня подорвана на *****, наші на бубе... - ******* оба трое....
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23.06.2022 23:43 Ответить
Новинский тот как раз не в зеленой команде ,а в Зажопиной был.
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24.06.2022 00:13 Ответить
так у них совєт да любов
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24.06.2022 10:33 Ответить
та де, все буде з ними нормально, нам підсунуть культуру гендер замість антикорупційних реформ, ще й ПЦУ по ходу пощипають. А чого? для людей, яким Томос то термос, а Україна - актриса німецького кіно - це ок. Ми будемо між собою ср..ся, кожен за свій гендер і в кого прав більше, просто мрія олігарха.
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24.06.2022 10:36 Ответить
Тільки після гастролей шапіто.
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23.06.2022 23:50 Ответить
8 років 7 місяців і 10 днів від того моменту, коли Яник сказав «ні» асоціації з ЄС. А ми сказали Янику: «пішов ти на ***».
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24.06.2022 10:09 Ответить
«Україна має справді довести, що вона хоче стати частиною європейського світу. Якщо вона цього досягне, то у Росії буде єдина перспектива - змиритися з цією реальністю і стати частиною Європи. Якщо вона (Росія) цього не зробить, то стане зруйнованим сателітом Китаю» © Збігнєв Бжезінський
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24.06.2022 10:22 Ответить
Урсула українська красуня
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24.06.2022 13:34 Ответить
 
 