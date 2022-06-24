Лидеры ЕС призвали Еврокомиссию как можно скорее подать предложения о поддержке по восстановлению Украины

Лидеры Европейского Союза призвали Еврокомиссию оперативно представить свои предложения по поддержке Украины со стороны ЕС в восстановлении страны после войны, которую против нее ведет Россия.

В выводах, принятых на заседании Европейского совета в четверг в Брюсселе, отмечается, что Европейская комиссия "вскоре представит предложение о предоставлении Украине новой исключительной макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро в 2022 году", передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Евросовет призывает Комиссию оперативно представить свои предложения о поддержке ЕС по восстановлению Украины, в консультациях с международными партнерами, организациями и экспертами", - записано в документе.

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