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Новости Политика Украины
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Лидеры ЕС призвали Еврокомиссию как можно скорее подать предложения о поддержке по восстановлению Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

єврокомісія

Лидеры Европейского Союза призвали Еврокомиссию оперативно представить свои предложения по поддержке Украины со стороны ЕС в восстановлении страны после войны, которую против нее ведет Россия.

В выводах, принятых на заседании Европейского совета в четверг в Брюсселе, отмечается, что Европейская комиссия "вскоре представит предложение о предоставлении Украине новой исключительной макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро в 2022 году", передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Евросовет призывает Комиссию оперативно представить свои предложения о поддержке ЕС по восстановлению Украины, в консультациях с международными партнерами, организациями и экспертами", - записано в документе.

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Євросоюз дасть Україні ще дев'ять мільярдів, пуйло в лютi кусає стінки бункера.
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24.06.2022 00:01 Ответить
Еще раз: плешивому гному плевать и на Украину, и на Россию, и на Донбасс и на все кроме власти своей и также жизни никчемной, которой без власти не будет. Ему такая новость - это способ оправдания, когда народ, который уже примерно 10 лет живет с непрерывном падающим уровнем жизни и огромной инфляцией, что Украина без нефти и газа (в больших легкодобываемых объемах) живет в 3 раза лучше, потому что туда влили миллиарды денег. Да он рад этой новости. Не дай бог украинцы сами восстановят разрушенное, ну а до репараций и даже конфискации замороженных средств довольно далеко и не потому, что так сложилось на поле боя, а потому что Франция и Германия в ужасе будут от такой ситуации, там вместе с Италией и Австрией под 50 элитных олигархических семей имеют близкий бизнес с путинскими шестерками. Они сами нас бомбить будут, если мы станем угрожать власти Путина. Это не шутка, так и обстоят дела на данный момент.
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24.06.2022 00:08 Ответить
Зважаючи на маштаб руйнувань - це мізер!

Але для початку най буде.

Головне - аби це все у асфальт не пішло!

Тобто, сподіваюсь, на цьому транші вони вибудують ефективну антикорупційну систему, а там далі буде..!
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24.06.2022 00:05 Ответить
 
 