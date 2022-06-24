Зеленский в ближайшее время соберет совещание по дальнейшей дорожной карте движения Украины в ЕС, - ОП
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Президент Владимир Зеленский в ближайшее время планирует собрать совещание с участием представителей правительства и парламента по дальнейшей дорожной карте движения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире информационного марафона ряда телеканалов "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Буквально уже в ближайшее время Президент Украины соберет совещание с участием правительства Украины, Верховной Рады, где четко поставит задачу, как по дорожной карте выполнения тех семи рекомендаций, которые предоставила нам Европейская комиссия, так и по остальным задачам на пути к членству", - отметил он.
Жовква подчеркнул, что сейчас начался отсчет к членству Украины в ЕС, впереди тяжелая работа, но каждый шаг расписан и Украины над реализацией всех задач будет работать каждый день.
"Все шаги известны. Даже те семь рекомендаций, которые предоставлены были Европейской комиссией - не новость. Никакой какой-то новой реформы или какой-то новой сверхзадачи вы там не найдете так же, как не найдете ни одной рекомендации, где бы Украина находилась на нулевой отметке", - сказал заместитель руководителя ОП.
Пожалуйста, подождите...
Прєлєстно...
Беню тоже бы не мешало ФБРовцам выдать...
тільки не атамани - срань якась педікуршьня
- дЄрьмак прітлаґаєт здацца.
На россии даже не стараются скрыть своей лютой ненависти к Порошенко, который, предложив мирный план впоследствии называемый «Минские соглашения», чем буквально заставил Путина совершить ошибку - поставить подпись под Минскими соглашениями в феврале 2015 года.
Фактически, это явилось признанием России себя стороной конфликта, и привело к санкциям против Москвы за невыполнение Минских договоренностей.
В то же время, ни одной санкции не была наложено на Украину.
В чем разница между российскими дураками и нашими,отечественными дураками?
Большая разница.
Первые - враги, признавшие, что их виртуозно по дипломатически развел Порошенко, достигнув цели и выиграв самое ценное - время.
Вторые - были использованы в глобальной антипорошенковской кампании, и которые до сих пор уверены в слабости позиций Порошенко и Украины в контексте «Минска 1» и «Минска 2».‼️
Зеленський найближчим часом збере нараду щодо подальшої дорожньої карти руху України в ЄС
зелені картьожніки....