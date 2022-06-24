Зеленский в ближайшее время соберет совещание по дальнейшей дорожной карте движения Украины в ЕС, - ОП

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время планирует собрать совещание с участием представителей правительства и парламента по дальнейшей дорожной карте движения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире информационного марафона ряда телеканалов "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Буквально уже в ближайшее время Президент Украины соберет совещание с участием правительства Украины, Верховной Рады, где четко поставит задачу, как по дорожной карте выполнения тех семи рекомендаций, которые предоставила нам Европейская комиссия, так и по остальным задачам на пути к членству", - отметил он.

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Жовква подчеркнул, что сейчас начался отсчет к членству Украины в ЕС, впереди тяжелая работа, но каждый шаг расписан и Украины над реализацией всех задач будет работать каждый день.

"Все шаги известны. Даже те семь рекомендаций, которые предоставлены были Европейской комиссией - не новость. Никакой какой-то новой реформы или какой-то новой сверхзадачи вы там не найдете так же, как не найдете ни одной рекомендации, где бы Украина находилась на нулевой отметке", - сказал заместитель руководителя ОП.