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Зеленский в ближайшее время соберет совещание по дальнейшей дорожной карте движения Украины в ЕС, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время планирует собрать совещание с участием представителей правительства и парламента по дальнейшей дорожной карте движения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире информационного марафона ряда телеканалов "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Буквально уже в ближайшее время Президент Украины соберет совещание с участием правительства Украины, Верховной Рады, где четко поставит задачу, как по дорожной карте выполнения тех семи рекомендаций, которые предоставила нам Европейская комиссия, так и по остальным задачам на пути к членству", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет быстро и тяжело работать, чтобы выполнить условия, необходимые для вступления в ЕС, - фон дер Ляйен

Жовква подчеркнул, что сейчас начался отсчет к членству Украины в ЕС, впереди тяжелая работа, но каждый шаг расписан и Украины над реализацией всех задач будет работать каждый день.

"Все шаги известны. Даже те семь рекомендаций, которые предоставлены были Европейской комиссией - не новость. Никакой какой-то новой реформы или какой-то новой сверхзадачи вы там не найдете так же, как не найдете ни одной рекомендации, где бы Украина находилась на нулевой отметке", - сказал заместитель руководителя ОП.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Тобто Єрмаки з Татаровими будуть малювати дорожню карту туди, куди їм зовсім не треба.

Прєлєстно...
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24.06.2022 00:10
+23
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24.06.2022 00:21
+21
"Я не ходжу в гості, якщо це небезпечно для мого корупційного друга Ігоря Валерійовича"
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24.06.2022 00:24
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Рятувальний круг, і імітація бурної діяльності. Чогось прийшло в голову…
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24.06.2022 00:07 Ответить
"рога и копыта"©
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24.06.2022 00:54 Ответить
Тобто Єрмаки з Татаровими будуть малювати дорожню карту туди, куди їм зовсім не треба.

Прєлєстно...
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24.06.2022 00:10 Ответить
Бухать будут !!
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24.06.2022 00:10 Ответить
А того хто здобув безвів для України запросять на нараду?
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24.06.2022 00:11 Ответить
А кому він потрібен барига
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24.06.2022 00:17 Ответить
Барига на крові це про Зеленського які свої малороські серіальчики на кацапію продає
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24.06.2022 00:20 Ответить
Зеленський, Кошовий і Пікалов наразі працюють над відродженням КВК-команди "Три товстуни".
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24.06.2022 00:28 Ответить
Тот барыга, который продукцию квартала95 за трупы Украинцев русне продает?
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24.06.2022 00:21 Ответить
А что, без дорожной карты не можешь ничего сделать? Настолько дебил (zебил), что нужна подсказка? Да зайди в любой дом и спроси у людей, что именно нужно сделать для вступления в ЕС. Там весь народ чуть ли не единогласно эти пункты назовет. Но, конечно этого Зеля делать не будет. Там всегда будет требования арестовать таких-то людей, а эти люди не будут молчать и тут же сдадут вместе с компроматом и большим компромат подельников, а а подельники других подельников и там их столько, сколько опарышей в гнилом мясе, а это его уважаемые друзья и коллеги.
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24.06.2022 00:12 Ответить
Активніше, товариші, активніше! Побільше ініціатив. Висовуйте свої пропозиції. Будемо обговорювати, радитись. І як Ігор Валерійович скажуть так і зробимо.
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24.06.2022 00:13 Ответить
"Я не ходжу в гості, якщо це небезпечно для мого корупційного друга Ігоря Валерійовича"
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24.06.2022 00:24 Ответить
так він і є неповноцінний,він же сам визнав що відрізняється від Пороха фізіологічно)))
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24.06.2022 02:28 Ответить
Він "ТОЙ ХТО НЕ ВТІК"
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24.06.2022 07:25 Ответить
Данилова и Демченко для начала не желает снять?

Беню тоже бы не мешало ФБРовцам выдать...
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24.06.2022 00:14 Ответить
бабло по процентах? - *** зна шо оте зелене..
тільки не атамани - срань якась педікуршьня
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24.06.2022 00:16 Ответить
Профанация. Вся руснявая мразь так и останется при кормушке. Во главе с главным продавцем материалов для московитских пропагандонов.
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24.06.2022 00:18 Ответить
Здеється, від цього ВІА взагалі нічого не залежить. Усі їх "великі" надбання вже позаду. Наразі це не пісня, а сякий-такий беквокал для дорослих солістів.
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24.06.2022 00:46 Ответить
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24.06.2022 00:21 Ответить
руснявая мразь, которая окружает Боневтика, будет решать?
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24.06.2022 00:23 Ответить
Будут решать , как пропетлять ("я зараз тихенько в ліс піду?..")
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24.06.2022 00:52 Ответить
Основна задача українців : зібрати все шоблойобло бєніренигата до буцегарні...а всі інші і самі втечуть
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24.06.2022 00:26 Ответить
Ти б, опудало зелене, краще думало, як Харків та область захистити. Тільки от знову ракети прилетали з білгородських *******.
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24.06.2022 00:36 Ответить
- А шіто прітлаґаєт таваріщ дЄрьмак?
- дЄрьмак прітлаґаєт здацца.
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24.06.2022 00:46 Ответить
Даже лапотные пропагандоны уже поняли, как их развёл Порошенко. А нашим Ермакам и ЗЕбилам не дошло

На россии даже не стараются скрыть своей лютой ненависти к Порошенко, который, предложив мирный план впоследствии называемый «Минские соглашения», чем буквально заставил Путина совершить ошибку - поставить подпись под Минскими соглашениями в феврале 2015 года.
Фактически, это явилось признанием России себя стороной конфликта, и привело к санкциям против Москвы за невыполнение Минских договоренностей.
В то же время, ни одной санкции не была наложено на Украину.
В чем разница между российскими дураками и нашими,отечественными дураками?
Большая разница.
Первые - враги, признавшие, что их виртуозно по дипломатически развел Порошенко, достигнув цели и выиграв самое ценное - время.
Вторые - были использованы в глобальной антипорошенковской кампании, и которые до сих пор уверены в слабости позиций Порошенко и Украины в контексте «Минска 1» и «Минска 2».‼️
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24.06.2022 01:25 Ответить
Скільки требанарад, щоби призначити очільника САП, який більшепівроку тому виграв конкурс???
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24.06.2022 01:27 Ответить
Співати будуть-суровиє годи уходьят,деригент каломийських,от і вся карта дорожня,без дорог нікуди...
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24.06.2022 02:05 Ответить
С такими идиотами, как зеленский и его нарада - просрут, суки, всё и вся - от же ж послал, хотел с Бог, но он то здесь причём, мудрый нарид идиотов.
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24.06.2022 03:02 Ответить
Какая ,,дорожная карта"? Зеленский заслуженно заслужил погоняло ,,Сусанин". И опасения, как бы он не завёл страну в болото, тоже заслуженны
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24.06.2022 06:14 Ответить
«Дорожня карта» і відразу на думці «велике крадівництво».
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24.06.2022 06:33 Ответить
Що знову Zeкоманда планує грабувати країну через якийсь грандіозний розпил бабла, назразок бальшой стройкі?! Чи ви такі наївні і думаєте, що Ze розблокує призначення голови САП і НАБУ бо йому дуже хочеться у ЄС?!
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24.06.2022 06:52 Ответить
каломойского тоже пригласил?
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24.06.2022 06:56 Ответить
ох как порохоботву штырит, давненько столько дерьма в одном месте не видел
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24.06.2022 07:26 Ответить
То піди удавись ***** кацапське
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24.06.2022 10:23 Ответить
Стадо идиотов...за 3 года обосрались по полному тарифу... вяликайе будівницво пля...комсомольці Шаріковы...
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24.06.2022 07:32 Ответить
Угу, скоро побачимо Зєлєнского в майці з портретом Бандери?
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24.06.2022 07:41 Ответить
План Маршалла для Украины успешно сделает Лешек Бальцерович...спас Польшу...спасет и Украину...
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24.06.2022 07:49 Ответить
Може тоді держава доб'ється повернення Беняю 5 млрд. украдених грошей з Привата? Якщо ні, то це просто порох в очі...
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24.06.2022 08:02 Ответить
Краще б воно думало про ситуацію на фронтах та визволення Української землі. Відосіки і самозакохані монологи тільки деморалізують і шкодять більше за всю московську пропаганду. Це кандидатство до ЄС зараз нікому (ні Україні, ні самому ЄС) нах не потрібне, бо нічого не дає для здобуття перемоги у війні.Це чистий піар і, чергова "біла ворона" для українців, щоб відвернути увагу від провалів в обороні, економіці і соціальній та гуманітарній сферах. ЦЕ - ЧЕРГОВИЙ КВАРТАЛ НА КРОВІ І КІСТКАХ УКРАЇНЦІВ І РУЇНАХ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ.
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24.06.2022 08:28 Ответить
Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука протримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....
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24.06.2022 09:43 Ответить
100%
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24.06.2022 10:43 Ответить
Главная ценность - это суровые еврокомиссары в пыльных шлемах, которые склонятся над Украиной и будут тыкать нас мордой в невыполненные обязательства!
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24.06.2022 10:22 Ответить
Українські правоохоронці мають "дорожню карту" розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова
Зеленський найближчим часом збере нараду щодо подальшої дорожньої карти руху України в ЄС

зелені картьожніки....
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24.06.2022 10:32 Ответить
 
 