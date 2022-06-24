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Новости За рубежом
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G7 (714) США (23161) Кирби (334)

Участники G7 обсудят меры по усилению изоляции России от мировой экономики, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пентагон,кірбі

Лидеры G7 на саммите в Германии обсудят новые меры, направленные на изоляцию России от мировой экономики и нарушение цепочек поставок для российского оборонного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Среди этих приоритетов для G7 – новые договоренности, нацеленные на изоляцию России от глобальной экономики, создание препятствий для цепочек поставок российского оборонного сектора и продолжение принятия жестких мер против обхода этих беспрецедентных санкций", – сообщил журналистам Кирби в четверг во время брифинга в Белом доме .

По его словам, участники саммита также планируют достичь новых договоренностей по снижению цен на энергоносители и продовольствие в мире.

Саммит лидеров G7 состоится 26-27 июня в ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры G7 и НАТО намерены усилить давление на Россию, - Reuters
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Топ комментарии
+3
ДЛЯ УСЬОГО ЄКСПОРТУ параші(як і для усіх її закордонних активів) треба задіяти схему - коли усі гроші за нафту-газ та інше резервуються на спеціальних рахунках у визначених банках без можливості ********** хоч як-небудь ними розпоряджатись до рішення міжнародного трибуналу щодо суми відшкодування нанесених Україні збитків внаслідок варварської агресії рашопадлії та скоєних її терористичними воєнними формуваннями актів геноциду Українців.
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24.06.2022 00:33
+3
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24.06.2022 00:37
+3
А лопат нема вже?
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24.06.2022 00:58
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Давно пора.
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24.06.2022 00:27 Ответить
Схоже комусь пиз гаплик.
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24.06.2022 00:31 Ответить
шашлик
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24.06.2022 01:15 Ответить
ДЛЯ УСЬОГО ЄКСПОРТУ параші(як і для усіх її закордонних активів) треба задіяти схему - коли усі гроші за нафту-газ та інше резервуються на спеціальних рахунках у визначених банках без можливості ********** хоч як-небудь ними розпоряджатись до рішення міжнародного трибуналу щодо суми відшкодування нанесених Україні збитків внаслідок варварської агресії рашопадлії та скоєних її терористичними воєнними формуваннями актів геноциду Українців.
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24.06.2022 00:33 Ответить
Це було б дуже добре.
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24.06.2022 02:06 Ответить
А к этой изоляции присоединиться Украинская власть? Пока шо они вполне успешно получают гешефт от сотрудничества с русскими пропагандонами.
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24.06.2022 00:36 Ответить
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24.06.2022 00:37 Ответить
А лопат нема вже?
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24.06.2022 00:58 Ответить
Санкції. Скінчилися
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24.06.2022 01:19 Ответить
От зараза... Добре хоч лайно не імпортують, то його завжди буде досхочу в них.
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24.06.2022 01:29 Ответить
так , пукєн і війну і енергетичну і продовольчю кризу одразу вмудрився створити відрубати йому голову
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24.06.2022 00:37 Ответить
"переговорив" - рота втер забув - все...
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24.06.2022 00:37 Ответить
Ізоляція, відлучення від кредитів і від всіх світових організацій. Припинити купувати газ, нафту і вугілля і кацапи повернуться на свій рівень розвитку і стануть такими мирними, що і світ таких не бачив. Як держава вони мають зникнути, розпастися на дрібні, іначе вони знищать планету.
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24.06.2022 00:59 Ответить
Як часи змінюються. А колись була G8 із рашкою какашкою
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24.06.2022 01:21 Ответить
Дуже дякую Джону Кiрбi, вiн порядна людина.
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24.06.2022 02:08 Ответить
G7 должны признать Россию - страной спонсором мирового терроризма и Россия по свойствам даже хуже террористов! русские - бешенные террористы! Должна быть полная изоляция и закрыть все от России и границы и перевозки и торговлю и полная изоляция! Ничего не покупать и ничего не продавать России!!!
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24.06.2022 02:11 Ответить
Затуляння всіх щілин для притоку коштів на війну для кацапів тільки починається. Процес буде довгим і за декілька років змінить всю світову економіку. Чим далі це зайде тим складніше буде кацапам повернутися на втрачені ринки і отримати знову доступ до світової фінансової системи. Нам буде найгірше але й вибору у нас немає. Тому затягуємо пояса і робимо все можливе для знищення окупантів і повної декацапізації України. Санкції з часом таки змусять кацапів почати виплачувати репарації.
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24.06.2022 04:05 Ответить
Как бы Китай за рашку не вписался. Походу Китаю выгодно, чтобы рашка и дальше воняла на весь мир
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24.06.2022 06:04 Ответить
дві години тому комітет Сенату США із міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм.
Якщо держсекретар США в подальшому затвердить таке рішення, то Росія виявиться п'ятою країною в списку Держдепу, який включає Кубу, КНДР, Іран і Сирію.
Серед аргументів для визнання Росії державою, що підтримує тероризм, названо:
✔️ заохочення ****** актів міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;
✔️ кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
✔️ підтримка сепаратистів на українському Донбасі, а також бойовиків та актів насильства проти українських мирних жителів з 2014 року;
✔️ удари по цивільних в Сирії;
✔️ матеріальна підтримка влади країни-спонсора тероризму Сирії;
✔️ підривна діяльність підтримуваних владою рф найманців по всьому світу, у тому числі створених ****** і його оточенням ПВК "Вагнера" (яка тісно співпрацює з міноборони рф) в Україні, Сирії, Судані та Лівії;
✔️ вчинення військових злочинів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості мирних жителів;
✔️ численні масові страти цивільних і спроби приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні та інше.

«Немає сумнівів, що рф на чолі з ****** є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, наказавши йти в Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені», - заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» Джеймс Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо.
На думку Ріша, на загальному голосуванні в Сенаті резолюція «отримає значну кількість голосів». «Вважаю, що держсекретар дуже уважно поставиться до розгляду цього питання», - додав Ріш.
Державний департамент США вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам у всьому світі. Санкції, які накладаються на такі держави, включають обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.
Якщо Держдепартамент відмовляється виконувати подібну рекомендацію комітету Конгресу - то вже Конгрес може своїм рішенням зобов'язати адміністрацію це зробити, і це набуває норм американського Закону.
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24.06.2022 08:33 Ответить
 
 