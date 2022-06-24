Украинские правоохранители имеют "дорожную карту" расследования военных преступлений России в Украине, - Венедиктова

У украинских правоохранителей есть так называемая "дорожная карта", согласно которой стороны распределяют, какие они будут брать дела для расследования военных преступлений России в Украине.

Об этом в интервью, которое транслировали украинские телеканалы, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим расследовать все. Но мы не все можем расследовать. Но, поскольку международное правосудие имеет огромное значение, то мы делаем свои стратегии расследования, конечно, в кооперации с МКС, и это важно. То есть у нас напрямую есть такая дорожная карта, и мы смотрим, что может забрать прокурор Хан в Гааге", - уточнила Венедиктова.

По ее словам, когда прокурор МКС Карим Хан был на прошлой неделе в Украине, они разбирали, кто какое дело будет брать.

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"Чтобы не нарушить права этих негодяев – мы не можем их нарушать так же, как и привлекать дважды (к ответственности за одно и то же преступление – ред.). Стоит высокий стандарт международного гуманитарного права, и мы должны его соблюдать", - заявила она .

При этом генпрокурор заверила, что по поручению Президента Владимира Зеленского украинские правоохранители сделали все возможное, чтобы офис прокурора МКС в Украине чувствовал себя уверенно.

В то же время она отметила, что МКС не может брать и расследовать все дела. "Базовый принцип его работы – это принцип комплиментарности. То есть МКС берет те дела, которые не может или не хочет расследовать национальная власть. Это во всех странах так происходит", - проинформировала она.

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Генпрокурор уточнила, что все наши партнеры полагали, что украинские правоохранители будут привлкать к ответственности военных преступников и начнут активную фазу эффективных расследований именно после окончания войны с РФ.

"Но для украинской власти принципиально важно это делать сейчас, потому что здесь есть власть, Президент и правительство, парламент, суды, и мы должны делать эту работу и выносить решение именем Украины", - сказала она.

При этом, по ее словам, прокурор МКС со своей стороны показывает, что он готов продвигаться быстро.

"Он со всеми уже познакомился, и он готов сотрудничать со всеми правоохранительными органами, которые есть здесь, в Украине", - проинформировала Венедиктова.

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