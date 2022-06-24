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Никогда не было и не будет усталости от Украины в Европе. Это - российский нарратив, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

У Европы нет никакой усталости от Украины, а нарративы о такой усталости навязаны Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного марафона ряда телеканалов "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ну, какая же усталость от Украины?! Но здесь сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит – поздравляет, Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии представляла заключение относительно Украины в желто-голубом костюме. Но нет никакой усталости от Украины, забудьте вообще этот термин. Я всегда говорил до этого, говорю это сейчас и буду говорить всегда: никогда не было никакой усталости от Украины, нет и не будет. Это – российский нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность о том, что от нас кто-то где-то устал", – подчеркнул Кулеба.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Дмитру Кулебі, патріоту, синові своєї землі, Дипломату з великої літери моя щира повага. Дякую.
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24.06.2022 01:07
+5
Право на обладание и ношение огнестрельного оружия - есть право каждого свободного человека. Точка.
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24.06.2022 01:56
+4
А шо делают купа мужчин призывного возраста на гастролях в Польше? Наверное, обновляют позиции, которые подготовил для обороны от русни их героический бухгалтер ванек Баканов?
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24.06.2022 01:09
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Дмитру Кулебі, патріоту, синові своєї землі, Дипломату з великої літери моя щира повага. Дякую.
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24.06.2022 01:07 Ответить
За що саме?
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24.06.2022 08:02 Ответить
А шо делают купа мужчин призывного возраста на гастролях в Польше? Наверное, обновляют позиции, которые подготовил для обороны от русни их героический бухгалтер ванек Баканов?
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24.06.2022 01:09 Ответить
Угу. Сейчас ты расскажешь мне, как история с клистронами помогла отражению нашествия твоих руснявых братух.
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24.06.2022 01:37 Ответить
Кто о чём, а Дориан Грей - о бабах вездесущем ущемлении мужчин по половому признаку.
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24.06.2022 01:49 Ответить
бачу українку!
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24.06.2022 02:14 Ответить
Так ви маєте рацію, Я-українка по батькові і по матері так вийшло, що доля занесла в Америку давно вже тут живу.
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24.06.2022 06:46 Ответить
Американское лобби по огнестрельному оружию NRA заявляет о выигрыше в деле о правах на оружие после знаменательного решения Верховного суда США.

Верховный суд США постановил, что американцы имеют фундаментальное право носить огнестрельное оружие в общественных местах.
Более того, «Вторая и Четырнадцатая поправки защищают право человека носить пистолет для самообороны вне дома», - сказал судья Кларенс Томас, написавший мнение большинства.

Джо Байден заявил, что он «глубоко разочарован» решением Верховного суда, которое расширяет право на публичное ношение огнестрельного оружия по всей территории Соединенных Штатов.

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24.06.2022 01:22 Ответить
Право на обладание и ношение огнестрельного оружия - есть право каждого свободного человека. Точка.
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24.06.2022 01:56 Ответить
Ну, мы и так имели на это полное право, гарантированное Конституцией США. Срать мы хотели на хотелки Демократов.
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24.06.2022 02:02 Ответить
Росіяни повинні правильно надівати свій презерватив наратив на свої ж дурні голови.
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24.06.2022 01:39 Ответить
кулебич? - зелену пургу гониш....
буба скаже? - 2рим номером на басах будеш кнопки рояльні смичком тицяти...
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24.06.2022 01:53 Ответить
Щойно прочитала цікаву новину-Зеленський звільнятиме Баканова, цікаво хто займе його місце.
"Президент України Володимир Зеленський має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні."
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24.06.2022 06:48 Ответить
Лисий з Кварталу
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24.06.2022 08:21 Ответить
Все устали от России и пора от нее избавится!
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24.06.2022 01:59 Ответить
без буби не росте трава ,
без буби солнце не сідае,
без буби жухне листва (*********)
без буби хмари не хмаряся..
буба воен!
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24.06.2022 04:07 Ответить
Якщо це російський наратив, то чому це розгапяє Ваш підлеглий посол Мельник щодо Німеччини? Чому Ви його держите?
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24.06.2022 08:01 Ответить
Скажіть це мельнику,а то його недипломатичність визиває огиду
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24.06.2022 08:37 Ответить
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24.06.2022 08:45 Ответить
та ти шо?! а вчора ж Мєльнік розповідав що втома лише посилюється і хочуть щоб ми вже скоріш капітулювали
Так це шо, виходить у нас послюки російські наративи розповсюджують? айайай! Треба знайти хто ж це таких призначає і спитати з нього
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24.06.2022 09:08 Ответить
 
 