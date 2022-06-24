Никогда не было и не будет усталости от Украины в Европе. Это - российский нарратив, - Кулеба
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У Европы нет никакой усталости от Украины, а нарративы о такой усталости навязаны Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного марафона ряда телеканалов "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ну, какая же усталость от Украины?! Но здесь сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит – поздравляет, Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии представляла заключение относительно Украины в желто-голубом костюме. Но нет никакой усталости от Украины, забудьте вообще этот термин. Я всегда говорил до этого, говорю это сейчас и буду говорить всегда: никогда не было никакой усталости от Украины, нет и не будет. Это – российский нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность о том, что от нас кто-то где-то устал", – подчеркнул Кулеба.
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презервативнаратив на свої ж дурні голови.
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без буби солнце не сідае,
без буби жухне листва (*********)
без буби хмари не хмаряся..
буба воен!
Так це шо, виходить у нас послюки російські наративи розповсюджують? айайай! Треба знайти хто ж це таких призначає і спитати з нього